¿Plagio visual? Michael Bay intenta frenar el anuncio de Cadillac F1 en el Super Bowl

El debut oficial de Cadillac como el undécimo equipo de la Fórmula 1 no pudo haber sido más "estilo Hollywood", aunque por las razones menos esperadas. Mientras General Motors (GM) se preparaba para lanzar su ofensiva mediática durante el Super Bowl LX, el aclamado director de cine Michael Bay interpuso una demanda legal de última hora que amenazó con frenar el comercial más caro en la historia de la marca.

La demanda, presentada ante una corte federal, alega que Cadillac y su agencia de publicidad plagiaron la "estética visual y técnicas de cámara registradas" del director de Transformers. Según informes de The Athletic, Bay afirma que, tras romperse las negociaciones para que él dirigiera el spot, la marca produjo una pieza que es una copia al carbón de su estilo cinematográfico, incluyendo ángulos de cámara y efectos de edición que él reclama como propiedad intelectual.

El ambicioso salto de Cadillac al "Gran Circo"

A pesar del ruido legal, el anuncio de 15 millones de dólares se mantuvo en la programación del duelo entre Patriots y Seahawks. El comercial no es solo una pieza publicitaria; representa la declaración de guerra de General Motors en la máxima categoría del automovilismo. Tras meses de intensas batallas políticas con Liberty Media y la FIA, Cadillac utilizó el escenario del Super Bowl para confirmar su entrada a la parrilla, un movimiento que busca capitalizar el auge de la F1 en el mercado estadounidense.

Desde el entorno de Cadillac, la respuesta ha sido tajante, calificando la demanda como una distracción sin fundamentos. Un portavoz de GM señaló que el anuncio es una "celebración original de la velocidad y la ingeniería americana" y que cualquier similitud con el cine de acción es puramente coincidente con la naturaleza dinámica del deporte.

Por ahora, Cadillac ha ganado el primer asalto al lograr que el spot saliera al aire, pero la batalla legal con Michael Bay apenas comienza en los tribunales.