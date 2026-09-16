El plan de "Chile rumbo a la F1" que Nico Pino y Fernando Alonso han trazado para los próximos meses

La historia del piloto chileno Nico Pino parecía destinada a llegar a un equipo oficial de la categoría hypercars del FIA WEC antes que a la Fórmula 1, pero el deseo de alcanzar la máxima categoría del automovilismo nunca desapareció de su mente, por ello, cuando se le presentó la oportunidad de integrarse a A14 Management, la agencia de representación liderada por el bicampeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, no lo dudó porque sabía sería el camino para poder tener un chance de pelear por su sueño, tal como lo ha hecho en otras ocasiones.

Pino es un piloto que nunca se rinde. Cuando las circunstancias no se dieron para seguir compitiendo apostó por las criptomonedas para poder financiar una oportunidad en Daytona, la misma que aprovechó ganando la pole y comenzar a escribir una historia de éxito en la resistencia logrando un podio en la categoría LMP2 en las 24 Horas de Le Mans de 2023 con el equipo Duqueine.

“No venimos de una familia millonaria, lo que ha sido duro, pero de alguna manera u otra hemos conectado con la gente correcta ... No basta solo las manos, sino la perseverancia", recordó el chileno a Motorsport.com al narrar cómo ha sido el camino para tener una oportunidad de volver a pelear por una opción en F1.

#5 Proton Competition Porsche 963: Nico Pino Photo by: Andreas Beil

Su estilo de conducción agresivo, pero a la vez limpio, siendo un piloto rápido y constante, llamó la atención de la agencia de Fernando Alonso quienes consideran puede tener una oportunidad de pelear por un asiento en la Fórmula 1, un reto que él desea afrontar.

"Obviamente Le Mans es una de las carreras que uno siempre va a querer correr (...) pero siempre uno quiere llegar a lo más alto, y siempre he trabajado para eso. Empezamos a trabajar en un proyecto país, básicamente, en cómo podemos posicionar a Chile en estas ligas (...). Vimos una oportunidad, se alinearon los objetivos que teníamos y lo que queríamos para el futuro, y empezamos desde ahí a trabajar y a conversar", explicó sobre el origen de su vínculo con la firma de Fernando Alonso destacando que no se trata de “Nico Pino a la F1”, sino que el proyecto es “Chile rumbo a la Fórmula 1“.

La ruta a la Fórmula 1: ¿Fórmula 2 como paso natural?

Con la mira puesta en el Gran Circo, el enfoque estratégico apunta a las categorías de formación de monoplazas de mayor peso. Aunque el anuncio oficial sobre su programa deportivo se realizará en los próximos meses, Pino tiene claro cuál es el camino óptimo para su desarrollo al considerar su experiencia previa con prototipos de alta velocidad, aunque todo depende de las negociacions, pero en su camino ideal, la ruta es clara.

"Yo diría Fórmula 2 en específico por la naturaleza de las carreras. En Fórmula 3, obviamente son más jóvenes, chocan mucho más ... y también por el nivel de los coches que hemos estado conduciendo, los Hypercars son una bestia de autos, los LMP2 también. Yo diría Fórmula 2 directamente", señaló el piloto, quien descartó ingresar a seriales como la Superfórmula japonesa por cuestiones de logística geográfica, pero también porque no es un fan del sushi.

El plan trazado junto a Fernando Alonso contempla un margen de evolución de un año y medio a dos años para pelear por un asiento en la parrilla de la F1. Para ello, el chileno prioriza afianzar su propio rendimiento sobre la firma inmediata con una academia de jóvenes pilotos de alguna escudería de la máxima categoría.

#5 Proton Competition Porsche 963: Neel Jani, Tristan Vautier, Nico Pino Photo by: Courtesy of IMSA

"Estar dentro de una academia no te asegura nada. Preferimos no casarnos con nadie aún, hacer nuestro trabajo, enfocarnos en nosotros y cuando venga el momento dado, ahí sí. Hemos visto en el pasado que estar en una academia muchas veces te beneficia, pero al mismo tiempo puedes estar esperando años o quizás nunca darse esa oportunidad", analizó Pino.

El futuro en las carreras de resistencia y las 24 Horas de Le Mans

La transición hacia los monoplazas replantea de forma directa el calendario de Nico Pino en los campeonatos de resistencia. Por ahora el enfoque principal para el cierre del año está en la preparación física, de simulador y pruebas en pista, Pino no descarta mantener participaciones puntuales en el WEC (World Endurance Championship) o la IMSA siempre que los calendarios lo permita para el 2027, aunque su prioridad estará enfocada en tener esa oportunidad que buscó en la F1.

"Por ahora resistencia sí [queda de lado], por un lado el foco está en lo que es próximo año. No sé, me gustaría hacer Le Mans, pero no sé. Depende todo de lo que esté chocando o no", aclaró sobre sus compromisos inmediatos y la posibilidad de correr Le Mans el próximo año.

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