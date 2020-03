El podio 100 de Schumacher tras una dura batalla contra Montoya

Después de todas las dudas alrededor del Ferrari F2002, Michael Schumacher y su equipo demostraron que su decisión de hacer debutar el nuevo coche en el GP de Brasil fue correcta tras llevarse la victoria. Pero el camino hasta ella fue mucho más complejo... gracias a los pilotos de Williams.

Quizás porque habían dominado con el viejo F2001B en Australia y habrían luchado por la victoria en Malasia si Schumacher no se hubiera chocado con Juan Pablo Montoya en la salida, las expectativas del bautizado por la Scuderia como "el mejor Ferrari de siempre", eran enormes.

El F2002 había sido rápido en los test en Barcelona la semana antes del GP de Brasil, y también antes en Fiorano y Mugello. Pero según avanzó la cita brasileña en Interlagos, el chasis del Williams demostró encajar a la perfección con las curvas cariocas y los Michelin ofrecieron un plus en condiciones de calor. Así, Schumacher no pudo batir a Montoya por la pole el sábado. Quizás todos esperaban lo mismo para el domingo.

Pero la sorpresa estaba al caer. Schumacher superó al colombiano en los primeros metros y Montoya tuvo que tirar de paciencia. Por supuesto, mostrándose como el principal rival del alemán una vez más, el colombiano intentó pasarle en la única oportunidad que tuvo durante las 71 vueltas...

Al contrario que en Malasia dos semanas antes, el piloto de Williams no consideró su incidente con Schumacher como un lance de carrera y calificó al campeón del mundo de "injusto", después de que el alemán decidiera defender su liderato bajo la normativa de "un solo movimiento".

Com siempre en estos incidentes, algunos respaldaron a Montoya y viceversa, pero los continuos accidentes entre los dos contendientes al título de aquel año no beneficiaron el espectáculo. Y, vistos con perspectiva, no ayudaron a Montoya en absoluto. Ambos se encontraron en disposición de luchar rueda a rueda en muchas de las carreras de 2002, y con la tensión desatada, Ralf Schumacher se aprovechó en numerosas ocasiones de la situación.

El incidente

Un decidido Montoya se pegó a la trasera del Ferrari en la recta y cuando llegaron a la curva 4, el colombiano se fue a la izquierda para tratar de encontrar el interior. Pero Schumacher se movió para defender su situación y el alerón delantero del Williams del colombiano tocó la trasera del Ferrari. Las opciones del sudamericano se diluyeron con la rapidez que se soltó su alerón.

Varios coches pasaron por encima de los resto del Williams y tuvieron que entrar a cambiar neumáticos. El colombiano se mostró furioso tras la carrera.

"Pensé que iba a ser un tío justo con el que competir, pero no lo es, está claro. La semana pasada me llevé su alerón delantero, a pesar de que le di espacio, y me sancionaron. Esta semana me cierra la puerta en mi cara como hizo Rubens con Ralf una carrera antes. Yo estaba más cerca incluso... pero así son las cosas. ¿Quién lo paga? Lo pago yo de nuevo y todo sigue igual", dijo el colombiano de Williams.

Por su parte, Schumacher comentó: No sé qué pasó y no sé qué es lo que le molesta. Para mí, yo me moví a la izquierda para evitar que él cogiera el interior. Dejé espacio por el exterior para él y eso es todo".

Ralf pilotó de manera segura para lograr un segundo puesto que fue un claro ejemplo de cómo sobrevivir en la Fórmula 1 moderna. "No quise hacer nada estúpido, porque era muy pronto en la temporada y no quería perder mis seis puntos, que tenía casi asegurados aquel día", dijo Ralf. "Era ligeramente más rápido, pero no lo suficiente para adelantar en F1.

Rubens Barrichello, con el F2001, realizó una estrategia a dos paradas, y aunque llegó a liderar la carrera en la vuelta 14, tuvo que abandonar por octava vez consecutiva en su carrera como local. Fue irónico que después de que Ferrari decidiera retrasar el debut del F2002 por temor a la fiabilidad, fuera el sólido F2001 el que sufriera problemas.

David Coulthard logró cerrar el podio, en su primera carrera en meta del año, con un McLaren que no terminaba de encontrarse. Además, su carrera se vio lastrada cuando él y Kimi Raikkonen se quedaron atrapados detrás de Jarno Trulli y Jenson Button en la primera mitad de la carrera.

En la tercera categoría, Toyota volvió a mostrarse impresionante en un circuito en el que nunca antes habían estado. El equipo japonés dejó en evidencia a unos cuantos, que no esperaban tener que seguir su alerón blanco y rojo en su temporada de debut.

La situación debió ser especialmente dura de digerir para Jordan y BAR, ambos con motores Honda, que parecieron incapaces de encontrar la manera de volver a lo alto de la categoría y sufrieron con falta de potencia y fiabilidad. Honda y sus equipos parecían haber perdido el rumbo.

