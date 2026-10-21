Análisis

Fórmula 1

Por qué a Piastri le ha costado mostrar su mejor versión con el McLaren MCL40 en la F1 2026

La temporada de F1 de Oscar Piastri ha levantado ligeramente en las últimas carreras, mientras sigue intentando adaptarse al complicado coche 2026 de McLaren, pero eso lo ha llevado a pilotar muy lejos de su zona de confort

Jake Boxall-Legge

Publicado: 21 oct 2026, 9:05

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Hace un año, Oscar Piastri lideraba el campeonato de la Fórmula 1 por 14 puntos sobre Lando Norris. Entonces, el Gran Premio de Estados Unidos acababa de llegar a su conclusión, con Piastri quinto y tres posiciones por detrás de Norris un día después de propiciar el doble abandono de ambos en la carrera sprint.

Piastri había mandado a Norris a un trompo en la curva 1 durante la carrera sprint, después de encontrarse con Nico Hulkenberg a su izquierda cuando intentaba hacer un adelantamiento con cruce de trayectoria. El australiano tocó a Hulkenberg, luego tocó a Norris, y los dos McLaren terminaron la carrera del sábado sin nada más que daños importantes; hay que recordar que Norris estaba bajo 'sanción' dentro del equipo cuando había tocado a Piastri en Singapur, entendida como una preferencia otorgada a Piastri respecto al orden de salida en clasificación (en esencia, Piastri podía elegir si salía a pista primero o segundo). Esa sanción duró efectivamente hasta la clasificación sprint, y luego fue abandonada tras el contacto en la curva 1.

Ese fue el punto más reciente en el que Piastri tuvo el liderato del campeonato, ya que Norris lo tomó posteriormente en México, cuando Piastri atravesó un fin de semana igualmente apagado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. McLaren teorizó entonces que, al trasladarse el circo de la F1 a superficies de menor tracción en esas dos citas norteamericanas, la falta de agarre estaba perjudicando más a Piastri de lo que lo hacía con Norris.

En última instancia, esa teoría también se ha trasladado a 2026, ya que Piastri no ha podido hasta ahora alcanzar las alturas que Norris sí ha logrado descubrir a lo largo de la temporada. Incluso en Hungría, una carrera que Piastri lideró tras atacar a Norris en la segunda curva de la primera vuelta, el británico estaba siendo contenido por el menor ritmo de su propio compañero de equipo durante la primera mitad de la carrera.

Parte de este déficit puede explicarse por el chasis de McLaren de este año. Al reflexionar sobre su noche en Singapur, Norris habló de las dificultades del MCL40 de este año y de la forma en que sus pilotos están a menudo en "el filo de la navaja" y obligados a exprimir el auto en cada vuelta para sacarle rendimiento. Es, en muchos aspectos, recalcitrante; exige que los pilotos estén continuamente peleando con el volante y anticipando la reacción del auto a los pianos y las curvas.

Para Norris, no es algo con lo que se sienta feliz, pero sí posee la capacidad para lidiar con ello. Como piloto que depende mucho más de la información que recibe por el volante, en lugar de la sensación más instintiva de Piastri, puede enfrentarse a un auto siempre que le proporcione suficientes señales a través de las manos. Ese fue un problema con el McLaren del año pasado, y Norris recibió más tarde un paquete de suspensión diseñado para generar más par autoalineante en el tren delantero, de modo que pudiera sentir el auto con mayor facilidad.

Tanto Piastri como Norris tuvieron problemas para domar el MCL40.

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Piastri 'siente' el auto de una manera más convencional, y le encantaría poder poner en práctica su estilo más 'neutral' con un auto más reactivo e intuitivo. Forzar al auto a cumplir con sus exigencias no es algo natural para el nacido en Melbourne, como explica el jefe de equipo Andrea Stella.

"El hecho de que el auto necesite bastante esfuerzo para entregar tiempo de vuelta, y que requiera un nivel de intensidad en las acciones de manejo mucho [mayor] que el año pasado, es algo que a los pilotos les llevó algo de tiempo entender", explicó Stella después de Singapur, cuando Autosport le preguntó si estaba de acuerdo con los comentarios de Norris sobre las acciones de manejo.

"Y también es una de las razones por las que Oscar, en cierto momento, casi perdió parte de la competitividad en comparación con Lando. Y estábamos aquí discutiendo, ¿qué está pasando con Oscar? Y siempre dije que era una cuestión técnica. Oscar simplemente necesitaba entender cómo forzar al auto a hacer algunas cosas y, en cierto modo, abandonar la idea de que manejar rápido no necesariamente significa manejar limpio, si se entiende, que era la firma de Oscar cuando lo vimos rápido en el pasado.

Su forma durante los dos primeros tercios de 2025 demostró lo potente que puede ser Piastri cuando tiene un auto que le gusta

"Era limpio, tenía datos realmente buenos para ver que era muy repetible y era rápido. Con este auto, todas esas cosas juntas no parecen ocurrir muy a menudo, así que es mucho trabajo para los pilotos".

Piastri está mejorando en ese aspecto, sin embargo, mientras McLaren apunta a hacer que su auto de 2027 sea un poco más amigable para el piloto. Clasificar tercero en Bakú demostró que Piastri puede dominar el MCL40 para que haga lo que él quiere, y ha habido otros destellos de eso durante el año: Suzuka como ejemplo temprano de la temporada, y su recuperación en Singapur tras un pinchazo como otra demostración reciente. Ha sido irregular hasta ahora, claro, pero ha habido una tendencia ascendente en las prestaciones de Piastri.

Por supuesto, su forma durante los dos primeros tercios de 2025 demostró lo potente que puede ser Piastri cuando tiene un auto que le gusta. Como se mencionó, pudo aprovechar la información del chasis mucho más de lo que Norris había logrado en las primeras fases del año, de ahí el cambio en el tren delantero del auto de Norris por parte de McLaren.

Piastri estuvo en su elemento en circuitos como el de Barcelona el año pasado.

Photo by: David Ramos / Getty Images

A Piastri se le ofreció el mismo cambio de suspensión, en la práctica un ajuste de puesta a punto en la inclinación del pivote, pero estaba conforme con el MCL39, particularmente en circuitos donde el rendimiento en curvas de alta velocidad era vital. En cuanto a las acciones de manejo con el auto, premiaba dejarlo libre en la entrada de la curva y ser agresivo en la salida, algo que Piastri hacía muy bien. A alta velocidad, esto significaba que Piastri podía hacer entrar el auto en la curva sabiendo que podía mantener el acelerador a fondo, y se sentía muy cómodo sabiendo que el auto no iba a perder tracción.

Cuando Norris recibió el cambio en el tren delantero el año pasado, quedó claro que el eventual campeón tenía ahora más confianza en las curvas de radio corto; Piastri seguía generalmente cómodo en ese escenario y siguiendo al pie de la letra el enfoque de lento en la entrada y rápido en la salida, pero Norris tenía entonces una puesta a punto con la que podía empezar a atacar más los pianos de entrada a la curva. En pistas de menor agarre, Norris podía permitirse ser más agresivo, mientras que Piastri tenía dificultades para lograr que el auto funcionara con su estilo ligeramente más pasivo.

Este año, el auto parece haber girado en la otra dirección; de nuevo, Norris es capaz de manejarlo, pero con el auto necesitando atención constante durante las fases de curva, y Piastri está teniendo que aprender a sentirse cómodo dejando deslizar un poco más el auto para mantener el giro en la entrada.

Algunos con una mentalidad de la vieja escuela podrían sugerir que los pilotos simplemente deberían ponerse a hacer el trabajo que tienen delante, y que los pilotos simplemente deberían adaptarse a lo que reciben, pero también es innegable que un piloto suele ser más rápido con un auto con el que se siente cómodo. Si una menor parte de su agudeza mental se emplea simplemente en intentar mantener el auto avanzando por la curva, entonces está en una posición en la que no maltrata tanto los neumáticos, y queda libre para 'maximizar' la salida de la curva y planificar la siguiente.

A lo largo de 2026, la necesidad de los pilotos de pelear con el McLaren ha sido un obstáculo menor en clasificación, ya que de todos modos estás al límite y acostumbrado a rozar el límite absoluto de agarre. A distancia de carrera, sin embargo, es una lucha mayor, porque el piloto no tiene dónde esconderse durante unas 50 vueltas y eso hace mucho más difícil gestionar su carrera a lo largo de un stint.

Si el MCL41 del año próximo puede ubicarse en algún punto entre sus dos predecesores inmediatos en términos de características de manejo, el equipo de Woking debería darse el lujo de tener a dos pilotos muy felices. Ese es el objetivo, por supuesto, pero no puedes simplemente 'decidir' cómo se comportará un auto; esas características solo las descubres realmente en los test de pretemporada...

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