Por qué Alpine apuesta por una "potente" mejora que solo Gasly tiene en Zandvoort

Alpine ha respondido a un bajón competitivo a mitad de temporada acelerando un nuevo paquete de desarrollo originalmente previsto para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de septiembre.

Aun así, ha tenido que afrontar decisiones difíciles. Solo hay un juego completo de piezas disponible, que se montará en el coche de Pierre Gasly para el fin de semana del GP de Países Bajos, aunque se entiende que podrían llegar más componentes antes de la carrera del domingo.

Hay dos razones clave para adelantar el calendario previsto. En primer lugar, Alpine está enfrascado en una batalla por la quinta plaza en el campeonato de constructores con Racing Bulls, en la práctica el puesto de 'mejor del resto' por detrás de los favoritos. Actualmente está perdiendo esta batalla: tras un sólido inicio de temporada, Alpine ha sido superado por Racing Bulls, ya que Arvid Lindblad y Liam Lawson han empezado a sumar puntos con mayor regularidad.

También lee: Fórmula 1 Alpine es el equipo que más actualizaciones presenta en Zandvoort

Por otro lado, Alpine tiene que lidiar con la posibilidad de que Aston Martin esté en la pelea por acabar en los puntos en los próximos fines de semana. Aunque ese equipo solo ha sumado un punto en lo que va de temporada, su competitividad ha mejorado gracias a su primera gran actualización del año, introducida para el GP de Hungría. En Zandvoort tendrá unidades de potencia Honda mejoradas, así como otro conjunto de pequeños retoques aerodinámicos en el alerón delantero, los deflectores del suelo y el difusor.

Otra razón de peso para que Alpine adelante el paquete de mejoras son los resultados del simulador, que han entusiasmado a ambos pilotos. Pero siempre que uno recibe una actualización primero, pone al otro en una especie de dilema.

"Ayer pensaba exactamente lo mismo", dijo Franco Colapinto el jueves a los medios, entre ellos Motorsport.com, en Zandvoort cuando se le preguntó cómo procesaría la posibilidad de que su compañero de equipo obtuviera una ventaja de rendimiento. "Pensaba como: '¿Qué quiero realmente?' En el simulador [la mejora] es muy potente, y si es así [en pista] es muy bueno para nosotros.

Detalle de las novedades de Alpine en Zandvoort. Photo by: Stuart Codling

"Necesitamos algunas mejoras, de momento se ve bien en el simulador y en los datos se ve muy fuerte y muy grande, así que ojalá podamos dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, con suerte, por delante de ellos".

El ritmo del A526 desde el primer momento fue alentador, y el propio coche parecía técnicamente intrigante en muchos detalles, pero el equipo ha sido relativamente conservador a la hora de introducir actualizaciones. Mientras muchos ingenieros sénior de la parrilla hablaron en pretemporada de pasar por una fase de aprendizaje con sus coches en las primeras carreras antes de centrarse en una dirección de desarrollo, solo Alpine ha seguido realmente este camino.

El equipo llevó un paquete de mejoras sustancial al Gran Premio de Miami en mayo, pero desde entonces en general solo ha realizado ajustes específicos para cada circuito. Aparte del podio algo fortuito de Pierre Gasly en Mónaco, desde entonces ha estado peleando sobre todo por las posiciones bajas que otorgan puntos, y a veces quedándose corto. En Austria y Hungría ni Gasly ni Colapinto terminaron entre los 10 primeros, mientras que tanto Lawson como Lindblad sumaron puntos.

Como resultado, tras haberse situado en la quinta plaza al principio, Alpine ha sido superado por Racing Bulls en las últimas carreras. Además, existe una posibilidad remota de que la puntuación de Gasly en Mónaco cambie, dado el inminente recurso de la FIA sobre el resultado de esa carrera.

También lee: Fórmula 1 FIA pone fecha para definir el podio de Gasly en Mónaco ante las protestas de McLaren y Red Bull

Alpine necesita que el nuevo paquete cambie su trayectoria competitiva. Racing Bulls ha tenido ventaja de ritmo desde que aplicó un nuevo suelo a sus dos coches en Montreal. También ha estado estirando su capacidad de desarrollo y producción, introduciendo un paso adelante en Spa en un coche (el de Lindblad) antes de tener suficientes piezas para ambos.

El equilibrio no ha sido tanto un problema para el A526 como lo que Gasly ha llamado a menudo "ritmo puro", señalando una falta general de carga aerodinámica. Bajo la normativa actual, esto acarrea una penalización adicional: no solo el coche es más lento en las curvas y más propenso a deslizar y dañar sus neumáticos, sino que la falta de carga aerodinámica en ciertas curvas afecta a la capacidad de la unidad de potencia para recuperar energía eléctrica. Esto puede acumularse a lo largo de la vuelta y traducirse en velocidades punta más bajas.

Detalle de las novedades que Alpine trajo a Zandvoort. Photo by: Stuart Codling

¿Qué cambió en el A526 de Alpine en Zandvoort?

El paquete de desarrollo de Alpine es el más completo de los llevados al GP de Países Bajos. Un nuevo diseño de suelo presenta geometrías revisadas en toda la carrocería y alrededor de los bordes "para mejorar la calidad del flujo superficial en todo el rango de funcionamiento y generar carga aerodinámica local", según lo informadio por el equipo en el documento de presentación técnica de la FIA.

Esto funciona como un sistema con cambios en el borde de ataque del suelo, junto con un difusor reperfilado. Alpine también ha rediseñado la carrocería alrededor de los pontones y la 'botella de Coca', y ha realizado otros cambios de detalle en la parte trasera alrededor de la cara del tambor de freno, la estructura de impacto y los flaps del alerón.

"Hemos tenido un par de problemas", dijo Gasly en Zandvoort. "Algunos aparecieron a mitad de esa primera parte de la temporada. Creo que, en general, mirando estas últimas carreras, simplemente nos falta ritmo prácticamente en todo tipo de curvas.

"Creo que obviamente es el inicio de una nueva normativa con mucho potencial por desbloquear. Con nuestro plan de desarrollo, simplemente hemos tardado un poco más que algunos otros. Al mismo tiempo, estas piezas debían llegar en Monza.

"El equipo hizo un buen trabajo para traer un juego de estas piezas aquí a Zandvoort. Y, sí, tenemos bastantes cosas que solucionar. Porque la brecha al inicio del año era mucho menor de lo que ha sido recientemente. Así que ojalá eso nos acerque".