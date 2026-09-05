Por qué Alpine se ilusiona con ganar el GP de Italia después de la sorprendente pole de Gasly

Al llegar al Gran Premio de Italia, de todas las tramas y narrativas que se estaban componiendo, absolutamente ninguna involucraba a Pierre Gasly y Alpine.

Eso no es menospreciar al piloto francés ni al equipo de Enstone, pero Ferrari compitiendo en casa con una posibilidad decente de victoria y un italiano, Kimi Antonelli, liderando el campeonato siempre iba a ocupar cada centímetro de columna disponible este fin de semana.

Así que cuando el informe del Tribunal de Apelación de la FIA apareció al inicio de la primera práctica en Monza para informar al mundo de que Gasly había perdido su podio del GP de Mónaco, surgió un tema nuevo e inesperado. Y luego fue creciendo como una bola de nieve.

Primero estuvo el cuestionamiento de Flavio Briatore sobre la integridad de uno de los jueces, Filippo Marchino, por sus conexiones con McLaren – uno de los principales impulsores de la apelación –, algo que el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, se tomó muy a mal, y luego llegó el comunicado del Tribunal de Apelación de la FIA para rechazar los comentarios sobre imparcialidad.

Todo ello eclipsó el mensaje de Alpine de "estamos decepcionados, pero vamos a contraatacar en la pista" que el equipo publicó inicialmente mientras buscaba dejar atrás la polémica. Y, para crédito de Alpine, ha hecho exactamente eso.

Tras haber estado con opciones razonables de alcanzar la Q3 entre la congestionada zona media por el ritmo mostrado en los entrenamientos, Gasly lideró la Q1 para activar la primera señal de que se estaba gestando algo especial y luego consiguió debidamente una sorprendente primera pole por 0.060 s sobre el gran favorito George Russell y Mercedes.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Desde los mecánicos saltando por el garaje de Alpine hasta los gritos de alegría de Gasly por la radio del equipo, estaba claro que esta significaba más de lo que quizá habría significado antes del resultado de la apelación del viernes. Fue la reacción perfecta, a diferencia del espectáculo de Briatore en la rueda de prensa de la FIA.

Para que Alpine y Gasly dejen realmente atrás la saga de la apelación del GP de Mónaco, respaldar la pole con una gran cosecha de puntos – digamos, el cambio de 13 puntos infligido a Alpine el viernes – garantizaría que la trama del GP de Italia de 2026 terminara en todo lo alto para el equipo de Enstone.

Alpine apunta a la victoria en el GP de Italia: "¿Por qué no?"

Pero el director general de Alpine, Steve Nielsen, cree que Gasly puede aspirar a algo aún más grande. Cuando se le preguntó cuál era el objetivo para el domingo, respondió: "Intentar ganar.

"Creo que vamos a intentarlo [ganar]. ¿Por qué no? No tenemos que ser respetuosos con nadie. Estamos en la pole por méritos propios. Veamos qué podemos hacer."

Al reflexionar sobre dos días vertiginosos, Nielsen cree que un resultado sólido el domingo, en cualquier caso, será el final ideal para unos días complicados.

"Hace un par de días tuvimos un golpe muy duro con la decisión de Mónaco que fue revertida", dijo. "Pero estoy deseando dejar de hablar de eso".

Steve Nielsen, Managing Director, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Es increíble. Es la mejor sensación que podríamos tener. Y como dije, mañana vamos a apuntar alto y a irnos de aquí [con] tantos puntos como podamos conseguir."

Gasly ha adoptado un enfoque más pragmático, reconociendo la realidad de que a Alpine le falta el ritmo puro y el rendimiento de equipos como Mercedes y Ferrari, pero tampoco apagó sus esperanzas de victoria.

"Mi plan es mantenerme primero todo el tiempo que pueda", dijo Gasly. "¿Cuánto tiempo será eso? No tengo ni idea. Mi atención estará en mi pilotaje, en no cometer errores y en sacar el máximo de lo que tengo.

"Realmente espero que podamos mantener esa posición [en cabeza], pero como sabemos, esto son carreras. El tiempo lo dirá y simplemente voy a asegurarme de hacer mi trabajo como siempre, llegar lo más preparado posible y darme la mejor oportunidad."

A lo largo de la histórica trayectoria de Monza en la F1, las victorias sorpresa han sido un tema recurrente, especialmente en la era moderna; vienen a la mente la primera victoria de Sebastian Vettel con Toro Rosso en 2008 (desde la pole), la primera victoria del propio Gasly en F1 en 2020 y el sorprendente triunfo de Daniel Ricciardo con McLaren en 2021.

Después de que, según se informó, estuviera 1000 a 1 para la pole, ¿cuáles son las probabilidades de que Gasly y Alpine logren la victoria en el GP de Italia y vuelvan a dominar los titulares? En el momento de escribir esto, 10 a 1…