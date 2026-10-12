Kimi Antonelli cometió lo que parecieron ser cuatro infracciones por límites de pista durante el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, pero evitó una sanción.

Esto dejó desconcertados a muchos observadores después de la carrera, aunque la habitual penalización de cinco segundos no habría cambiado el resultado: Antonelli terminó tercero, 15.9 segundos por delante del cuarto clasificado, Lando Norris.

Una suposición inmediata tras la carrera fue que su cuarto incidente, que se produjo en la vuelta posterior a su parada en boxes, no había contado. Eso habría dejado a Antonelli dentro del límite permitido de tres infracciones por límites de pista.

Un portavoz de la FIA confirmó que, efectivamente, ese fue el caso. La cuarta infracción podía explicarse por problemas de frenado, que también habían sido comentados por la radio del equipo Mercedes. A ojos de los comisarios de la FIA, esto constituyó una "razón justificable" para salirse de la pista en esa ocasión.

Así es también como el reglamento de Fórmula 1 de 2026 aborda la cuestión en el Artículo B1.8.5, que establece: "Los pilotos deben hacer todos los esfuerzos razonables para usar la pista en todo momento y no pueden abandonarla sin una razón justificable".

Por lo tanto, los problemas de frenado salvaron a Antonelli de una sanción, especialmente porque no obtuvo ninguna ventaja al salirse de la pista.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Clive Mason / Getty Images

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, es de todos modos muy consciente de la delgada línea sobre la que camina su piloto durante la carrera: "Eso nos estresa. A mitad de carrera ya tenemos tres strikes, pero también demuestra que está empujando mucho los límites".

El documento oficial de la FIA que enumera los tiempos de vuelta eliminados durante la carrera registra infracciones por límites de pista de Antonelli en las curvas 2 (dos veces) y 19 (una vez), todas ellas en la primera mitad de la carrera, como sugirió Wolff.

La aparente cuarta infracción, esta vez en la curva 7, provocó una respuesta algo irritada por parte del ingeniero de carrera de Antonelli, Peter Bonnington, por radio.

Con algo de distancia, sin embargo, Wolff pudo verle el lado gracioso.

"Creo que gestionó su carrera, mantuvo la calma, más allá de algunos límites de pista, donde tengo una buena estrategia: voy a ponerle una almohada del hotel debajo del trasero, para que realmente pueda ver la carretera. Porque creo que no puede verla", bromeó Wolff.

En general, sin embargo, Wolff elogió la gestión de Antonelli de la situación como "madura y buena", y agregó: "Lo hablamos y él dijo: 'Solo tengo que mantener la calma aquí y asegurarme de terminar la carrera'. Así que manejar un coche difícil en esa fase e intentar desarrollarlo y aprender, está bien".