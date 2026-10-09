Por qué Antonelli no puede volver a la versión anterior de Mercedes en Singapur

Durante dos fines de semana consecutivos, el anteriormente dominante Mercedes se ha mostrado vulnerable, un hecho demostrado por el equipo al volver a una especificación antigua en el coche de George Russell para el fin de semana del Gran Premio de Singapur.

Russell clasificó segundo para la carrera sprint, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, sufrió para acabar séptimo, a medio segundo de su compañero de equipo. Pero Russell apenas logró pasar a la sesión final de clasificación y estaba fuera del top 10 en los momentos finales de la SQ2, hasta que finalmente enlazó una vuelta lo suficientemente rápida después de la bandera a cuadros, tras haber bloqueado una rueda en su intento anterior de vuelta lanzada.

Mercedes añadió lo que se entiende que es su último gran paquete de mejoras del año en el Gran Premio de Bahréin del pasado fin de semana en Malasia. Allí, ni Russell ni Antonelli parecieron tener opciones de ganar después de que Max Verstappen los adelantara, y la desgracia de Mercedes se agravó cuando Russell sufrió una avería de motor al final de la carrera.

Sería fácil asumir que el paquete de mejoras es un fracaso, y tomar la vuelta a la especificación ganadora en Azerbaiyán en el coche de Russell como prueba de ello. Pero la realidad es más sutil: Russell tenía poco que perder, ya que arrastra una penalización en parrilla para la carrera principal del domingo, y correr con especificaciones divididas ha permitido a Mercedes comprender mejor el nuevo paquete que en Malasia, donde no tenía datos comparativos directos.

Empieza a perfilarse la idea de que la mejora ofrece un techo de rendimiento potencialmente más alto, pero es más difícil de alcanzar.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Kimi dijo que [P7] era todo lo que tenía hoy", dijo el subdirector del equipo, Bradley Lord.

"El equilibrio del coche es menos consistente y menos estable con el nuevo paquete en comparación con el coche de George. Y parece más difícil pasar por las curvas lentas.

"Hay que aplicar un poco más de acelerador debido al subviraje. Y en la entrada de las curvas de alta velocidad, el coche está un poco nervioso. Y, por supuesto, eso te cuesta confianza.

"Así que diría que el nuevo paquete simplemente parece más difícil de pilotar. Y, por desgracia, eso se refleja en el resultado de hoy."

Entre los entrenamientos y la clasificación, Mercedes cambió el alerón delantero de Antonelli por la especificación anterior de doble plano. Pero no puede devolver todo el coche a la configuración anterior porque el paquete de mejoras presenta un concepto aerodinámico diferente para los pontones, que ha requerido reubicar parte de la arquitectura de refrigeración del coche y elementos auxiliares.

No es que de todos modos fuera posible hacerlo entre la clasificación y la carrera sprint, debido a las normas de parque cerrado.

"Estamos atrapados con lo que tenemos para este fin de semana", confirmó Lord.

"No es posible volver a la especificación anterior durante el fin de semana de carrera. Tampoco podemos cambiar el chasis.

"No, simplemente no es posible. Harían falta dos días de trabajo para reconvertir el coche a la especificación anterior.

"Así que tenemos lo que tenemos para este fin de semana. Ojalá podamos encontrar una base más sólida y estable para Kimi.

"Simplemente tenemos que sacarle el máximo partido. Pero este es exactamente el experimento que decidimos llevar a cabo deliberadamente este fin de semana."