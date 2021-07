Por qué Aston Martin contrató a una piloto de acrobacias de James Bond

Jessica Hawkins, que corre en las W Series y es embajadora del equipo Aston Martin F1, ha logrado usar sus habilidades al volante en algunas de las mayores acrobacias de Hollywood. ¿Y está orgullosa de ello? Por supuesto.

“¿Quién no quiere trabajar en una acrobacia de James Bond? Fue una experiencia increíble. Una que guardaré conmigo para siempre", comenta con una sonrisa.

A pesar de los elogios en la pantalla grande, las carreras son la verdadera pasión de Hawkins. Es por eso que su nombramiento como embajadora de Aston Martin F1 este año ha sido para ella un momento increíble.

Porque aunque es un rol fuera de la pista, y la oportunidad de conducir un F1 sigue siendo un sueño por ahora, lo que Hawkins está adquiriendo al ser parte del equipo está demostrando ser muy valioso.

Su compromiso con los medios demuestra que está muy integrada en Aston Martin durante esos fines de semana en los que no está luchando en la pista de las W Series. Y todo ese proceso de aprendizaje, no tiene precio.

Pero, mejor que eso, en un deporte conocido por las reservas de los equipos a abrirse al exterior y revelar ningún detalle, ella ha encontrado una acogedora bienvenida desde su primer fin de semana de Gran Premio en Bakú.

Se ha sentado junto a los ingenieros, ha hecho preguntas al personal del equipo y ha estado en los track walks con los pilotos. Todo para ver cómo funciona un equipo de F1.

"Sabía que iba a ser parte del equipo, pero me quedé muy impresionada por lo acogedores que han sido todos y cómo me han hecho sentir parte del equipo", explica Hawkins, que también ha debutado en el British Touring Car Championship (campeonato británico de turismos) esta temporada en Snetterton, con un Ford Focus ST.

"A las pocas horas de mi primera carrera en Bakú, me sentí como parte de la familia, lo cual es realmente agradable y reconfortante. Siento que puedo hacer preguntas y no me hacen sentir que molesto ni nada por el estilo", añade la británica de 26 años.

"Ser parte de un equipo es algo que siento que me ha faltado a lo largo de mi carrera, por lo que estar involucrada con uno tan increíble es un nivel superior. ¡Y qué lugar para aprender!".

Desafortunadamente, no tenía los recursos para competir, así que decidí aceptar el trabajo (de piloto de acrobacias). Y aunque no parecía la mejor decisión en ese momento, no puedo describirte lo bien que lo pasé. Jess Hawkins

Hawkins ha demostrado a lo largo de su trayectoria una gran determinación para triunfar, aunque nunca ha tenido detrás a grandes patrocinadores para llevarla al siguiente nivel.

Logró diversos triunfos en karting, incluyendo la categoría Honda Cadet del British Open en 2008 y comenzó su carrera en monoplazas con una única participación en la Fórmula Ford en Silverstone en 2014. En 2015 disputó media temporada en la Fórmula MSA (F4), pero había pocas posibilidades de seguir construyendo un futuro sobre aquellos primeros pasos sin apenas patrocinadores.

Comenzando desde abajo y a nivel nacional, en 2016 participó en la VW Racing Cup antes de pasar a la Mini Challenge en 2017, donde sumó seis victorias en la categoría y un subcampeonato en la división Pro.

Sintió que necesitaba dar un paso adelante, o su carrera se estancaría, pero sin un respaldo de patrocinadores a nivel financiero, no tenía opciones. Luego vino uno de esos momentos inesperados en la vida, que la llevó por otro camino pero que, en retrospectiva, ha valido la pena.

Después de una oferta de trabajo para ser piloto de acrobacias, Hawkins presentó una solicitud y logró un hueco en el programa en directo de Fast and Furious.

"Me resultaba imposible encontrar presupuesto, así que surgió la oportunidad de hacer una audición para Fast and Furious en directo, y obtuve el trabajo", comenta.

"Si bien en ese momento lo quería, no era competir. Y es una difícil decisión que tuve que tomar: ¿hago esto, o sigo mi sueño de competir?".

“Probablemente fue una de las mejores experiencias que he tenido, y me costará superarla. Este año y medio fue realmente increíble. Añadí algunas habilidades al CV, y eso luego se transformó en un par de películas".

Y una de esas nuevas películas, resulta ser la próxima aventura de James Bond: No time to die... (Sin tiempo para morir, en España).

El buen momento que estaba pasando como piloto de acrobacias creció con la creación de la W Series, que le dio la oportunidad de competir en 2019.

Y aunque la falta de experiencia en monoplazas significaba que siempre estaría trabajando cuesta arriba, su progresión a lo largo de la temporada fue evidente.

“Dejé de correr antes del estreno de las W Series por el presupuesto y, sin embargo, me han dado una segunda oportunidad. Sé que soy una de las menos experimentadas de la parrilla, pero he trabajado duro y lo seguiré haciendo para compensar mi falta de experiencia", comenta Hawkins.

Las W Series han hecho mucho, en términos de cambio de actitudes y de brindar una oportunidad a pilotos que anteriormente se habrían quedado detrás de las vallas del circuito.

Esta segunda oportunidad le ha dado a Hawkins la visibilidad necesaria para el papel que representa en Aston Martin, y todos los beneficios que conlleva.

Tengo mucho que agradecer a las W Series, porque si no fuera por ellos, seguramente no estaría corriendo. Jess Hawkins

Hawkins espera que su función actual en Aston Martin pueda ampliarse en el futuro, siendo este un primer paso para terminar como piloto de simulador o probadora.

Y, si bien su vida actual puede estar a un mundo de rodar películas de James Bond de nuevo, tiene claro que su lado "motorsport" es mucho más fuerte.

"Comencé este viaje compitiendo, y en las carreras es donde está mi corazón", declara.

