Por qué Audi se apuró a ser el primer equipo en poner en pista un coche de F1 2026

Cuando Audi salió a pista en Barcelona para el shakedown de su nuevo auto de Fórmula 1 R26 el 9 de enero, envió una declaración de intenciones colosal al convertirse en el primer equipo en poner en pista su coche de 2026.

No fue una decisión de último momento someter el auto a su primera salida; esto llevaba gestándose, según el director técnico James Key, desde hacía alrededor de 18 meses. Como tal, el equipo se aseguró de que todos sus objetivos de diseño y fabricación confluyeran en lograr que el coche rodara durante la primera semana completa de enero.

Esto era importante para Audi porque, aunque la antigua estructura Sauber del equipo había figurado durante mucho tiempo en la lista de inscritos de la F1 y contaba con enormes volúmenes de datos de cada circuito, la división de unidades de potencia no. Por ello, el equipo necesitaba recopilar un punto de referencia para la nueva unidad de potencia como base de comparación.

Aunque el monoplaza solo rodó los 50 km permitidos para un shakedown, ofreció al equipo un impulso monumental: el auto funciona. Y, aunque existía la tentación de retrasar el desarrollo un par de semanas —Audi podría haber estrenado el coche por primera vez en el garaje durante el evento colectivo de "shakedown de pretemporada" de la F1 en Barcelona—, Key consideró que salir temprano era la mejor solución.

"Esta fue una decisión tomada hace unos 18 meses, así que de alguna manera sabíamos que esto iba a llegar", explicó Key en la presentación de la marca alemana el martes en Berlín. "No fue algo de último momento. Pero queríamos, como uno de los únicos dos nuevos en esto, tener realmente una referencia en pista.

"Y acordamos con nuestros colegas de la unidad de potencia intentar salir a pista lo antes posible. El problema con eso, si piensas en cómo ha sido el proceso de desarrollo de estos autos, desde el punto de vista del reglamento técnico del chasis, es que todo fue especulativo hasta el 1 de enero (de 2025), cuando pudimos empezar a trabajar en la aerodinámica.

Audi F1 Team Photo by: Audi

"Por supuesto, la aerodinámica define el auto. Tienes un comienzo muy, muy tardío para definir realmente cómo tienen que ser las cosas, así que quieres extenderte lo más posible, pero entonces estás rodando temprano.

"Así que todo se ha comprimido enormemente durante el invierno. Ha sido un año muy intenso para nosotros. Pero queríamos obtener esa referencia en pista, que logramos con éxito, lo cual es realmente brillante, especialmente con la unidad de potencia".

Key incluso añadió que el equipo quizá logró salir a pista un par de días antes de lo previsto, a pesar de las repercusiones inesperadas de los accidentes de Gabriel Bortoleto en Brasil 2025, que amenazaron con comerse el tiempo destinado a la construcción del coche nuevo.

Por supuesto, y sin querer caer en la hipérbole, los dos golpes contra el muro de Bortoleto en su gran premio de casa no iban a poner de forma realista en riesgo las posibilidades globales de Audi en 2026, pero al menos podrían haber relegado la prueba a un segundo plano.

Tras el accidente del brasileño en la carrera sprint y luego otro en el gran premio, Sauber tuvo que volver a poner en marcha su operación de fabricación para producir piezas de 2025, perdiendo así tiempo en la fabricación de componentes de 2026.

"Sabíamos que iba a ser la primera semana completa de enero. Creo que originalmente podría haber sido un par de días más tarde. Pero sabíamos que sería esa primera semana completa. Llegamos justo el viernes", añadió.

Gabriel Bortoleto, Sauber Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Pero como digo, eso significó que todo estuvo comprimido. Así que el esfuerzo del equipo fue aguantar el mayor tiempo posible sin comprometer nada para permitir que la aerodinámica se desarrollara. Pero construir un auto, encenderlo antes de Navidad y rodar en enero fue absolutamente enorme.

"[El accidente de Bortoleto] sí tuvo un impacto porque estábamos fabricando piezas para ese auto. Fue algo desafortunado pero, de nuevo, el equipo movió cielo y tierra para recuperarse de eso.

"Tuvimos que fabricar nuevos alerones mientras trabajábamos en el otro auto al mismo tiempo. Y esto es lo que decía antes, para terminar: el entorno está cambiando rápidamente. Es una oportunidad única, este camino con Audi.

"Y creo que el equipo está tan motivado por las posibilidades que ahora tiene delante, con la inversión que estamos recibiendo y con el personal que estamos incorporando, que hacer cosas como esta no es fácil para ellos, pero quieren hacerlo. Quieren trabajar horas extra para asegurarse de que cumplimos con nuestros plazos".

Las fotos del lanzamiento de Audi para la F1 2026

24