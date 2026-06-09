Por qué Audi no quiere grandes cambios en los motores de F1 para 2027

Entre bastidores, los posibles cambios en la unidad de potencia para la temporada 2027 de F1 siguen dominando las discusiones. Antes del Gran Premio de Canadá, la FIA anunció un "acuerdo de principio" sobre una división 60/40 entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica, pero en Montreal quedó claro que implementar esos cambios es políticamente delicado.

Eso se aplica tanto a la dirección técnica que debería elegirse cuando se trata de aumentar el flujo de combustible como a la disposición para introducir cambios significativos en primer lugar.

Lea también: Fórmula 1 La F1 se encuentra con complicaciones para cambiar las reglas de los motores en el 2027

Muchos pilotos han hablado positivamente sobre una posible división 60/40 – Max Verstappen incluso ha vinculado en parte su futuro a ello – pero a nivel de equipos y fabricantes, el asunto es mucho más delicado. Ferrari está centrado principalmente en el ADUO, mientras que Audi y Honda han planteado preocupaciones financieras.

Hablando con un grupo selecto de medios, incluido Motorsport.com, el CEO Gernot Dollner confirmó que Audi preferiría no ver grandes cambios para 2027.

"Nuestra perspectiva realmente es tener estabilidad ahí, esa es nuestra visión clara. Al entrar como nuevos, esta es una razón para esa perspectiva. La otra razón es que tenemos que ser eficientes en costos", dijo Dollner en Mónaco.

"Ese es el aspecto más importante de nuestro lado, tener presente el límite presupuestario. Nuestro camino de innovación es quizá un poco más pronunciado porque empezamos más abajo. Y en ese camino, estamos contentos con la estabilidad."

Audi podría, sin embargo, convivir con cambios menos profundos y que no requieran modificaciones de hardware, y por lo tanto no impliquen el mismo nivel de inversión.

Gernot Dollner, Audi CEO Photo by: Audi Sport

"Si eso es posible. También ahí, el proceso está en marcha, está en buenas manos. Somos parte de ese proceso junto con los otros fabricantes de motores. Creo que en 2027 habrá una buena solución implementada."

Una de las opciones que se están discutiendo es permitir que el flujo de combustible aumente solo un 5% mientras se reducen los niveles de carga aerodinámica entre 40 y 50 puntos para el próximo año.

Cambios más amplios en la unidad de potencia también serían difíciles para Audi porque la marca forma parte del grupo Volkswagen en general. Si se requieren inversiones adicionales, Audi puede tener que buscar la aprobación de su empresa matriz y pasar por múltiples consejos de administración.

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó, Dollner indicó que esta no es la razón principal detrás de la posición de Audi. Según él, Audi preferiría usar los recursos disponibles para mejorar su producto actual y volverse más competitiva.

"Estamos hablando de dimensiones que no son tan críticas para el sistema. Es más la estrategia general, dónde asignar los costos.

"Y no es nuestra preferencia invertir en un cambio reglamentario. Preferiríamos invertir en la optimización general del sistema de nuestro coche y del sistema de propulsión."

En última instancia, el principal objetivo de Audi es mantener los costos bajo control, particularmente dadas las inversiones sustanciales ya realizadas en la unidad de potencia actual.

"Nuestro enfoque está en la normativa actual y en optimizarla. Optimizar nuestro sistema de propulsión según la normativa que tenemos.

"Lo importante para nosotros es que tengamos presente la eficiencia de costos. Por supuesto, acabamos de entrar, invertimos en un concepto de sistema de propulsión y por eso no estamos interesados en cambiar pronto."