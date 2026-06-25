Por qué Audi y Ferrari ya pueden mejorar sus motores de F1 a pesar del retraso del ADUO

¿Qué está causando exactamente el retraso?

Todos los fabricantes de Fórmula 1 fueron informados de los resultados iniciales del primer período de ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora, por sus siglas en inglés) durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco y, por lo tanto, conocen su situación actual, sujeta a una verificación adicional. Esa comprobación extra se está llevando a cabo por insistencia de Red Bull Ford Powertrains.

El recién llegado fue situado en lo más alto de la clasificación inicial por la FIA, para gran sorpresa incluso dentro de la propia escudería Red Bull, donde sostienen que las circunstancias pueden tener una gran influencia en el rendimiento de su unidad de potencia.

Cuando Motorsport.com le preguntó, el jefe del equipo, Laurent Mekies, explicó que Red Bull no se opone al sistema en su conjunto, algo que se analizará con más detalle más adelante en este artículo. En cambio, Red Bull quería que la FIA volviera a revisar todos los datos, sensores y metodología, ya que, según Mekies, no hay "ni una sola muestra de datos" en la que Red Bull tenga una ventaja sobre Mercedes.

Este proceso comenzó antes del Gran Premio de Barcelona y en un principio se esperaba que durara entre siete y 10 días. Ese plazo ya ha transcurrido, aunque tras la verificación factual aún queda la cuestión de la comunicación y la gestión del resultado final.

¿Cuándo podemos esperar claridad?

Una vez completada la verificación factual, los resultados deben explicarse a la parte que solicitó la aclaración – en este caso Red Bull Ford-Powertrains. Eso podría ocurrir en una reunión después del Gran Premio de Gran Bretaña, aunque sigue siendo una incógnita si el anuncio público debe esperar hasta entonces o si puede difundirse antes.

Los resultados ya se han compartido ampliamente en el paddock después de que Lewis Hamilton pusiera las cosas en marcha en Mónaco. El resultado del primer periodo ADUO, que cubría las carreras hasta el Gran Premio de Canadá, es conocido por todos: Red Bull-Ford está en lo más alto y, por tanto, no tiene oportunidad de introducir una mejora.

Mercedes has an ICE deficit so qualifies for ADUO Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes entra en la categoría de tener un déficit en el ICE (motor de combustión interna) de entre el 2-4%, lo que le concede un token. Ferrari, Audi y Honda están todos a más de un 4% del punto de referencia, lo que significa que reciben dos mejoras esta temporada y dos más para el próximo año. Esto ya es de conocimiento común en el paddock, lo que significa que simplemente se trata de esperar a que las cosas se hagan oficiales tras la verificación adicional, siempre que esta no altere el panorama. En el peor de los casos, esto podría tardar hasta después de la reunión posterior a Silverstone, aunque la FIA espera distribuir el comunicado de prensa antes.

¿Qué probabilidades hay de que los resultados de ADUO aún cambien?

Es muy improbable que el panorama general cambie. La verificación adicional también parece indicar que Red Bull-Ford volverá a salir en cabeza en términos de rendimiento del ICE.

También hay pocas dudas de que Ferrari, Audi y Honda entran en la categoría de estar a más de un 4% por detrás, siendo Honda lógicamente la que tiene la mayor brecha que cerrar, aunque ese déficit no supera el 10% según las fuentes. Si hubiera sido mayor que eso, habría entrado en juego el gasto adicional permitido.

Los resultados iniciales sorprendieron a Red Bull al indicar que Mercedes tiene derecho al ADUO, y ese es precisamente uno de los puntos que el conjunto con sede en Milton Keynes está impugnando. "Donde sin duda nos gustaría tener una conversación más profunda es en que no vemos ni una sola muestra de datos que indique que tendríamos una ventaja sobre nuestros amigos de Mercedes", dijo Mekies cuando Motorsport.com le preguntó.

Mercedes, sin embargo, ha declarado que los métodos de medición y el conjunto de datos han sido recopilados exhaustivamente por la FIA, y que el panorama factual basado en esas cifras es claro. Además, el equipo explica que sería extremadamente difícil cambiar el resultado dado que el trabajo ya ha comenzado entre bastidores.

¿Por qué se permite a los fabricantes introducir mejoras antes del anuncio de la FIA?

Un aspecto que puede sorprender a los aficionados es que las mejoras ADUO ya han aparecido en pista antes de que se haya hecho ningún anuncio público. Audi utilizó una unidad de potencia actualizada en Barcelona, mientras que Ferrari lleva a Austria su primera mejora ADUO del año, con un turbo revisado ya en preparación para después del parón del verano europeo.

Ferrari presentará una mejora de motor en Austria. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Esto está permitido porque el mensaje que los fabricantes recibieron de la FIA en Mónaco es actualmente válido y representaba la luz verde oficial para introducir nuevas piezas. La comunicación entre la FIA, los equipos y los fabricantes siempre es decisiva, no la comunicación pública.

Dado que no hay duda de que Ferrari, Audi y Honda tienen derecho al ADUO, no es casualidad que dos de esos tres ya hayan introducido nuevos desarrollos en sus unidades de potencia. Honda reveló en Spielberg que tiene prevista una mejora alrededor del parón de verano de la F1.

Red Bull cuestiona principalmente el estatus ADUO de Mercedes, aunque eso resulta algo irónico. Si Mercedes retrasa la introducción de su mejora ADUO, aparte de algunos ajustes de fiabilidad anteriores, lógicamente podría mantener a Red Bull en lo más alto de la clasificación del ICE también en futuros puntos de evaluación, lo que también ocurriría si sus rivales deciden no gastar sus tokens en el motor de combustión interna.

¿Está funcionando realmente el sistema ADUO como estaba previsto?

Aunque la solicitud de Red Bull se refiere a una verificación factual, los verdaderos problemas con el ADUO parecen ser más profundos.

Hay una discrepancia entre el método de medición – que solo considera el ICE – y las mejoras permitidas, que van más allá de eso y también afectan al lado eléctrico de la unidad de potencia. Además, parámetros como el turbo más pequeño de Ferrari no se tienen en cuenta, aunque sí tienen un impacto en la potencia entregada.

Estas fueron, sin embargo, decisiones deliberadas que los fabricantes acordaron en la primavera europea de 2025. El consenso fue mantener el sistema lo más simple posible, aunque el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ha dicho que habría estado abierto a hacer los parámetros algo más complejos.

Eso podría haber implicado otras partes de la unidad de potencia, así como la clasificación del campeonato para incorporar la imagen real en pista, algo que Mercedes incluso estaba dispuesto a explorar. Sin embargo, no se eligió esa vía.

Esto significa que los equipos realmente no pueden quejarse públicamente de cómo se ha diseñado el sistema, aunque la situación actual sí plantea la cuestión más amplia de si el sistema ADUO requiere un replanteamiento a más largo plazo. En lugar de servir como red de seguridad para los fabricantes con un déficit considerable, ahora se ha convertido en uno de los mayores campos de batalla políticos del paddock.