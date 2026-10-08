Por qué el antecedente de Bakú es la esperanza para Alpine en el GP de Singapur de F1

Alpine llega al Gran Premio de Singapur con la imperiosa necesidad de sumar puntos después de irse en cero tanto en Bakú como en Malasia, lo que le hizo perder mucho terreno con Racing Bulls en la pelea por la quinta posición en el campeonato de constructores.

Sin embargo, los resultados finales no reflejaron el rendimiento del A526 del equipo de Enstone, que dio un salto de competitividad desde que introdujo un paquete de mejoras integral cuando la Fórmula 1 regresó de las vacaciones de verano.

Justamente esa performance, en particular la del fin de semana de Bakú, es la que le da esperanza a Pierre Gasly en la previa del Gran Premio de Singapur, si bien esta cita no fue la mejor para Alpine en años anteriores.

"Diría que, sin ánimo de ofender, hemos sido bastante malos aquí en el pasado. En general, las cosas no nos han salido demasiado bien. Este año creo que hemos dado un paso bastante importante", dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com, el jueves en Marina Bay.

"Especialmente si miramos Bakú, que siempre ha sido muy difícil para nosotros como equipo. Este año hemos tenido un gran rendimiento, lo que creo que definitivamente nos da confianza para pensar que aquí deberíamos estar en una posición más razonable".

Pierre Gasly, Alpine, este jueves en Marina Bay. Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

El fin de semana de Singapur presenta los desafíos habituales para los pilotos y equipos por tratarse de un circuito urbano y con condiciones físicas extenuantes por el calor y la humedad, pero este año habrá un reto particular al tratarse de una ronda con formato sprint. Esto dejará a los pilotos con solo una práctica libre de día antes de pasar a una clasificación sprint por la noche.

"Sí, creo que bastante", dijo Gasly cuando se le preguntó si tendrán que basarse en suposiciones. "Sabemos que Singapur, como circuito, ya es muy exigente de por sí, simplemente por las características de un circuito urbano y sus baches. Así que sí, el fin de semana sprint va a hacer que sea todavía más complicado en ese sentido. Y será importante empezar con buen pie y estar a punto desde el primer momento".

"Creo que, en general, con el auto que tenemos, sé que estamos en una posición decente. Pero ¿estoy seguro de que vamos a conseguir una puesta a punto absolutamente perfecta del auto durante todo el fin de semana? Probablemente no, pero creo que hemos trabajado todo lo que hemos podido para llegar en una buena posición".

La gestión de los neumáticos será otro punto a tener en cuenta durante el fin de semana, y Gasly advierte por la falta de tiempo en pista para entender mejor el rendimiento de cada uno de los compuestos.

"Una vez más, creo que habrá que basarse bastante en suposiciones. También sabemos que, con estos neumáticos, la preparación y el calentamiento desempeñan un papel bastante importante. Y dudo que podamos probar todos los neumáticos. Está claro que, para obtener información adecuada de cara a la carrera, no creo que podamos conseguir demasiada información solamente con la sprint".

"Cuando probemos los neumáticos por la tarde, cuando haga muchísimo calor, sabemos que las condiciones serán muy diferentes en una sesión nocturna. Como dije, no es un fin de semana sencillo. Habrá que basarse mucho en suposiciones, pero será igual para todos", concluyó.