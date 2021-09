Por qué Bottas se enfrentó a una tarea imposible de superar en Sochi

Bottas montó una nueva unidad de potencia para la carrera del domingo y eso le hizo salir 16º, solo por delante de otros pilotos que tenían penalización, incluido un Max Verstappen que partía último.

Si bien Mercedes asegura que necesitaban ese cambio de motor tras un problema que surgió el viernes, también abrió una oportunidad táctica de cubrir y posiblemente comprometer la remontada de Verstappen por la parrilla.

Sin embargo, Bottas se vio superado por Verstappen después de solo seis vueltas, en el primer ataque que hizo el neerlandés. Y mientras Max seguía ganando posiciones, Bottas se encontraba estancado e incapaz de repetir la remontada hasta el tercer puesto que había tenido recientemente en Monza.

Antes de que cayera la lluvia en las últimas vueltas de la carrera, Verstappen iba séptimo, mientras que Bottas solo decimocuarto. Sin embargo, cambiar a neumáticos intermedios antes que la mayoría de sus rivales le hizo acabar quinto.

"Remontar fue mucho más difícil para mí de lo que pensé que sería. Pensé que iba a ser como en Monza, pero fue mucho más difícil ”, dijo el piloto.

“Como Max, por ejemplo, que pudo progresar mucho mejor que yo. No sé. Principalmente con lo que sufrí fue con un gran subviraje, y fue entonces cuando me acercaba a otros pilotos y no podía alcanzar la distancia de adelantamiento".

Cuando se le preguntó si podría haber hecho más para frenar a Verstappen, dijo: "Realmente pudo adelantar a casi toda la parrilla".

"Tengo que revisar si hay algo más que podría haber hecho yo, pero creo que me pasó con bastante facilidad. Y luego adelantó a los coches que tenía delante y no tuve ninguna posibilidad".

El director de ingeniería de pista de Mercedes, Andrew Shovlin, explicó que el subviraje se vio incrementado por las temperaturas más bajas del domingo en Sochi, y eso comprometió las posibilidades de Bottas de mantenerse cerca de los rivales de delante.

"Principalmente con las condiciones más frías,los neumáticos delanteros estaban sufriendo más", explicó. "Sufríamos un poco de subviraje. Y mientras el viernes la parte trasera era realmente el eje que más sufría, el domingo era la delantera".

"Y cuando no puedes seguir a otro coche en esas últimas cuatro curvas, entonces no puedes acercarte lo suficiente para adelantar, pero realmente se debió al equilibrio del coche. Creo que las condiciones más frías lo hacen más difícil, en lugar de más fácil".

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, a quien se escuchó metiéndole prisa a Bottas por la radio, admitió que el equipo podría haber hecho más.

"Creo que tenemos que proporcionarle a Valtteri un coche y una unidad de potencia que pueda permitirle adelantar", reconoció. "Se ha visto ya que no le falta habilidad, porque Monza en estuvo espectacular".

"Es simplemente que aquí por la razón que sea... Lo vimos con Lewis al principio, que nuestro coche estaba sufriendo subviraje. Y si tienes problemas con el subviraje, no te puedes acercar lo suficiente".

"Lewis no pudo adelantar a los chicos que tenía delante y lo mismo le pasó a Valtteri. Así que creo que necesitamos poder entender realmente por qué el monoplaza carecía de competitividad en tráfico e iba bien en el aire limpio".