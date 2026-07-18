Por qué Cadillac abandonó su diseño de decoración de carrocería dividido de la F1

En su intento por causar sensación como nuevo participante en la Fórmula 1, Cadillac debutó con una llamativa decoración en blanco y negro con diseño asimétrico. Sin embargo, tras el éxito de una serie de combinaciones de colores únicas, el equipo de propiedad estadounidense ha optado ahora por un diseño más convencional.

Cadillac presentó su primera decoración durante un anuncio en el descanso de la Super Bowl, adornando su MAC-26 con una decoración asimétrica en blanco y negro.

Pero un diseño único más tradicional para su regreso a casa en Miami —que añadía estrellas y rayas a la librea, pero que también se basaba más en el lado izquierdo, predominantemente blanco, de la librea original— tuvo tan buena acogida entre los aficionados que llevó al equipo a replantearse cuál debía ser su librea estándar.

Cadillac presentó una decoración asimétrica para su debut en la F1. Foto de: Paul Crock / AFP vía Getty Images

"Presentamos la decoración asimétrica durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl, lo que consideramos simplemente otra forma de demostrar que el equipo quiere abordar la Fórmula 1 de una manera un poco diferente", explicó el director del equipo, Graeme Lowdon. "Dijimos que intentaríamos aportar algunas cosas diferentes a la Fórmula 1. Creo que fue una iniciativa realmente positiva, y utilizamos esa decoración durante un tiempo.

"Después utilizamos una decoración en Miami, que tuvo muy buena acogida entre los aficionados, y lo tuvimos en cuenta. La decoración que tenemos ahora es, de hecho, bastante similar a la de Miami. Entre medias, presentamos la decoración para conmemorar el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia".

Cadillac estrenó por primera vez su nueva decoración simétrica, en blanco sobre negro, durante el fin de semana del Gran Premio de Austria. Tras una decoración especial para el 4 de julio en Silverstone, la nueva decoración también ha lucido en el coche en Bélgica.

La nueva decoración estándar de Cadillac se inspira en su popular diseño de Miami, con un mayor énfasis en el blanco. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Aunque se trata solo de una combinación de colores, Lowdon considera que el enfoque de su equipo respecto a su imagen también se refleja en otras áreas del negocio. Esto incluye su agresiva estrategia de mejoras, con la introducción constante de nuevas piezas, ya que no es solo la decoración la que ha evolucionado . El MAC-26 que compite en Spa-Francorchamps es sustancialmente diferente del coche más básico que el equipo presentó en Australia.

"Como equipo, si no solo nos fijamos en los cambios de decoración, sino también en las mejoras, creo que estamos bastante arriba en cuanto al número de mejoras que hemos introducido en el coche", señaló Lowdon. "Una vez más, creo que es simplemente un reflejo de la forma en que hemos intentado abordar nuestra entrada en la Fórmula 1.

Nunca se ha tratado solo de llegar hasta aquí. Siempre se ha tratado de llegar como equipo y hacer lo que hacen todos los demás equipos, que es superar los límites. No nos quedamos de brazos cruzados, ya sea mejorando el coche o experimentando con la decoración. Como ya he dicho, la reacción de los aficionados también ha sido muy positiva".