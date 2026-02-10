Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

El nuevo equipo Cadillac de Fórmula 1 mantiene las expectativas bajo control antes de su próximo debut en el Gran Premio.

La marca de General Motors ha montado minuciosamente su ambicioso proyecto, que cuenta con varias bases en Estados Unidos y Reino Unido, los veteranos ganadores de Grandes Premios Sergio Pérez y Valtteri Bottas, y motores Ferrari hasta que el equipo fabrique sus propios motores.

Aun así, la F1 es más competitiva que nunca y todos en Cadillac son muy conscientes de la magnitud del reto, a pesar de que las nuevas normas técnicas ofrecen la oportunidad de restablecer el orden jerárquico.

Cuando se le preguntó si el equipo aspiraría a sumar puntos, el director ejecutivo Dan Towriss prefirió restar importancia a esta posibilidad: "Para mí, los puntos serían una meta un tanto arbitraria.

Quiero pensar en ganar a otros equipos, ganar a otros coches en la pista y en cuántos coches podemos adelantar en el primer año para subir puestos en la parrilla. Así es como lo vemos realmente.

En segundo lugar, también será importante el ritmo de desarrollo de este coche. Por lo tanto, obviamente tenemos una perspectiva a largo plazo para el equipo. Y ese es el enfoque que vamos a tener.

Creo que centrarse en los puntos desde el principio sería arbitrario y representaría un pensamiento a corto plazo. Y lo que buscamos es tener éxito en este deporte a largo plazo".

Cadillac probó con éxito su primer coche de F1 el 16 de enero, antes de completar 164 vueltas en los test de Barcelona y disputar su segundo (y último) día de rodaje permitido en Baréin el 9 de febrero.

En comparación, algunos equipos consolidados salieron a la pista mucho más tarde, con el coche de Aston Martin debutando en Barcelona en la tarde del 29 de enero, mientras que Williams se perdió por completo las pruebas catalanas y no pudo poner a prueba su nuevo competidor hasta el 4 de febrero.

"Para nosotros, Barcelona fue sobre todo una prueba de rodaje y de sistemas", dijo Towriss. "Porque todo lo que estamos construyendo es nuevo, es la primera columna de dirección, el primer sistema de combustible, todas las piezas. Así que nos centramos realmente en la fiabilidad. Empezaremos a ver cómo se comporta el rendimiento.

Creo que, para nosotros, lo importante será el ritmo de desarrollo. Es de esperar que, desde el punto de vista aerodinámico, salgamos rezagados en Melbourne.

A medida que obtengamos más datos, el desarrollo de este coche será bastante rápido. Sin duda, esperamos competir con otros equipos. Veremos cómo evoluciona la situación. Una vez más, tenemos muchos cambios: neumáticos, chasis, unidad de potencia. Los pilotos tendrán que conducir estos coches de forma diferente. Hay muchas preguntas que aún deben responderse".

La admisión de Towriss de que Cadillac puede quedarse atrás con respecto a sus rivales en cuanto a aerodinámica se ve agravada por el hecho de que se espera que los coches con motor Mercedes mantengan una ventaja, gracias a la astuta interpretación de la nueva normativa sobre unidades de potencia relativa a la relación de compresión del motor de combustión interna por parte del fabricante alemán , y a la controvertida .

Nada menos que cuatro equipos utilizan motores Mercedes, entre ellos el equipo oficial de la marca, el actual campeón McLaren, Williams y Alpine.

"Es evidente que hay mucho diálogo entre los fabricantes de unidades de potencia", señaló Towriss. "Creo que fuera de Mercedes hay unanimidad sobre lo que debería suceder. Eso seguirá su curso en el diálogo con la FIA. Veremos qué pasa".

Creo que todo el mundo está de acuerdo en que no veremos algunas de esas ventajas en 2027, y queda por ver cómo se va a controlar eso en 2026".