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Fórmula 1 GP de Mónaco

Por qué Checo Pérez podría perder su punto en Mónaco: la investigación de la FIA

Cadillac y Sergio Pérez están bajo investigación por una posible mala posición en la segunda parrilla de salida.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac MAC-26

Sergio Pérez, Cadillac MAC-26

Foto de: Erik Junius

La situación de Sergio Pérez y Cadillac en el Gran Premio de Mónaco está a la espera de una resolución de los comisarios luego de una posible violación en el segundo arranque de la competencia.

La carrera pasó a bandera roja luego de que Charles Leclers y Lance Stroll fueron víctima del asfalto que se levantaba en la curva 19 del circuito, provocando que ambos chocaran en la misma zona en diferentes momentos.

La competencia fue neutralizada y se ordenó una segunda arrancada en parado. El piloto mexicano y Cadillac decidieron montar neumáticos blandos, como el resto, para una sprint de ocho vueltas. Checo Pérez arrancó y gracias a unos adelantamientos y sanciones como la de George Russell y Nico Hulkenberg saltó al décimo puesto.

Sin embargo, control de carrera anunció una investigación sobre el mexicano por no haberse colocado correctamente en su cajón de partida. En caso de decretarse la sanción, Checo Pérez perdería el punto que ha conseguido para Cadillac, el primero en la historia de la escudería americana. Esto ayudaría a Aston Martin y Fernando Alonso a tomar el décimo.

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