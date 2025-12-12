Por qué los coches de la F1 2026 serán más difíciles de conducir

Stoffel Vandoorne ha hecho trabajo regular de simulador para Aston Martin este año, pero en Abu Dhabi llegó la hora de un postre más que sabroso: el piloto de 33 años de Fleming pudo completar el test de post-temporada en nombre de la brigada verde el martes. En la práctica, supuso nada menos que 108 vueltas en el llamado "coche mula": un coche basado en la época del efecto suelo, pero modificado para imitar el reglamento de 2026. En la práctica, esto último significaba principalmente un alerón considerablemente menor y una altura de pilotaje diferente a la habitual.

Datos valiosos para 2026

En el paddock, Vandoorne repasó una exitosa jornada en conversación con Motorsport.com . "Al final fue un día bastante bueno, sí. Siempre es agradable tener la oportunidad de conducir un coche de Fórmula 1 de nuevo y durante un test de Pirelli como este siempre das bastantes vueltas. Fue con un coche mula, por supuesto, y la intención era poder simular los niveles de carga aerodinámica del año que viene. Como resultado, tienes mucha menos carga aerodinámica que los coches normales del año pasado, pero es bueno tener esos datos para el invierno. Con eso, podemos trabajar en el simulador para conseguir una mejor correlación. Y el año que viene veremos cómo es con los nuevos coches".

Menos carga aerodinámica suele significar más quejas de los pilotos, a lo que Vandoorne responde riendo: "Definitivamente no es fácil. Hace que el coche sea más difícil de conducir. Es más fácil cometer errores y todo parece un poco inestable. Realmente tienes que recalibrarte como piloto. Todo es un poco más frágil con menos carga aerodinámica en el coche".

Al mismo tiempo, subraya que la conducción de los coches reales de 2026 será diferente a la de los coches mula, que son simplemente coches con efecto suelo sin la carga aerodinámica habitual. "En definitiva, este coche no está diseñado para conducir con tan poca carga aerodinámica. Obviamente no es óptimo".

¿Cómo de diferente será la F1 el año que viene?

Sin embargo, Vandoorne también ha realizado ya varias carreras en simulador para Aston Martin con los modelos reales para 2026, lo que significa que ya tiene alguna idea de cómo debería ser la categoría reina el año que viene. "Obviamente aún es muy pronto y no sabemos exactamente cómo serán los coches reales en comparación con las simulaciones, pero es completamente diferente a los coches actuales. Mucha menos carga aerodinámica, mucho más rápido en recta y más difícil de pilotar. Con este nuevo coche se derrapa un poco más, se tiene un poco más de subviraje y a veces más sobreviraje. Así que en realidad siempre se tienen más problemas de los que los pilotos están acostumbrados ahora con los coches que tienen más carga aerodinámica".

También aumenta la carga de trabajo para los hombres al volante, sobre todo a la hora de gestionar la energía disponible. Carlos Sainz ya ha dicho que los pilotos inteligentes pueden sacar provecho de esto, y esta es una lectura que Vandoorne comparte basándose en su trabajo en el simulador. "Sí, sobre todo creo que los pilotos que tienen mucha capacidad de pensamiento extra durante la carrera, que pueden aprovecharse de eso".

Por cierto, eso también significa que la Fórmula 1 será diferente para los espectadores en casa. "Creo que depende sobre todo un poco del reglamento de motores. El despliegue y demás será completamente diferente. Obviamente, el año que viene habrá más potencia eléctrica. La forma de repartirla a lo largo de la vuelta puede variar mucho de un equipo a otro. Si entonces despliegas un poco más en una recta, tendrás una penalización en otra parte de la pista. Todavía hay que esperar un poco para ver cómo será exactamente".

Son cambios significativos, aunque Vandoorne dice que eso no se aplica tanto a los neumáticos en sí, cuyo rendimiento se probó así en el circuito de Yas Marina el martes. "Estos en sí mismos no son muy diferentes de los neumáticos actuales. Creo que sólo se han ajustado un poco para la menor carga aerodinámica, pero la sensación del neumático y cómo funciona es casi la misma que la que tenemos ahora."

Foto de: Clive Mason / Getty Images