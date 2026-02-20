Por qué Coulthard cree que la F1 2026 frustrará a Hamilton, Verstappen y Alonso

El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que a Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen no les gustarán las nuevas regulaciones de 2026 porque "casi tendrán que ser mecánicos" dentro del coche en lugar de conducir por instinto.

Las normas de 2026 incluyen una división casi al 50 % entre la combustión interna y la energía eléctrica, coches más pequeños y ligeros y otros cambios, como la aerodinámica activa en el alerón delantero y trasero en sustitución del DRS.

Mientras continúan las pruebas de pretemporada en Baréin, algunos pilotos se han mostrado críticos con la nueva normativa, especialmente el cuatro veces campeón Verstappen, que la ha comparado con «la Fórmula E con esteroides".

"Sin embargo, creo que los tres pilotos que acabas de mencionar [Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen] durante la última era híbrida, con los enormes túneles de efecto suelo que tenían, eran un poco negativos con respecto a la experiencia de conducción", explicó Coulthard en el podcast Up To Speed.

"Solo quieren volver a las carreras puras, carreras a toda velocidad de principio a fin. Así que, con estas nuevas normas, hay mucha más complejidad en la gestión. El 50 % de la energía proviene de una batería y el otro 50 % de un motor de combustión interna. Por lo tanto, en realidad se están convirtiendo mucho más en gestores del coche que en simples pilotos.

Y creo que ahí es donde, para ellos, surge el problema, porque como piloto, quieres conducir un coche desde el instinto. Conduces, intentas sacar lo mejor del coche. Ahora, parece que casi tienen que ser mecánicos por dentro para hacer cambios, y eso no sale de forma natural, y realmente no premia al mejor piloto".

David Coulthard, presentador de Channel 4 F1 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

La ex piloto de la W Series y presentadora de Sky Sports F1, Naomi Schiff, añadió: "Lo que diré sobre los cambios en la normativa es que, aunque sí, los cambios siempre vienen acompañados de cierta resistencia. Y sí, esta vez parece que hay mucha más resistencia y probablemente haya muchas cosas que resolver.

Pero también supone una gran oportunidad. Recuerden 2009: Brawn salió y arrasó. Luego, en 2014, llegó la era del dominio de Mercedes. En 2022, Red Bull entendió muy bien la era del efecto suelo. Y ahora la pregunta es: ¿quién va a liderar aquí?".