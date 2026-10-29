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Por qué Daniel Ricciardo se plantearía volver a Le Mans

Daniel Ricciardo lleva fuera de la competición desde que puso fin a su carrera en la F1, pero podría plantearse volver a las carreras en Le Mans. ¿Quizás junto a Max Verstappen?

Benjamin Vinel

Publicado: 29 oct 2026, 16:35

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Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Foto de: Red Bull Content Pool

El mes pasado se cumplieron dos años desde la última carrera de Daniel Ricciardohasta la fecha, ya que el ocho veces ganador de Grandes Premios se retiró de la Fórmula 1 con pesar y discreción, pero ¿ha terminado su carrera?

Ricciardo admite que probablemente sí, tras haber aceptado cómo terminó su etapa en la F1: "No estoy al 100 %, pero sí al 90 %", afirmó al referirse a su proceso de cierre, aunque podría seguir interesado en otras oportunidades, siempre y cuando no requieran un compromiso para toda la temporada.

"Hace un año, habría dicho: “Nunca volveré a ponerme el casco, se acabó, eso es todo”", declaró Ricciardo en el podcast Beyond The Grid. "Pero hay algo que me hace pensar que estaría bien terminar mi carrera como piloto un poco más según mis propios términos; hacer algo que, cuando me quite el casco, me haga sonreír y sentirme feliz. Quizá ese sea el último paso que necesito para cerrar esta etapa.

"La idea de disputar un campeonato completo sigue sin parecerme muy emocionante. Probablemente algo puntual, como una única participación en Le Mans.

"La F1 es muy egoísta —en el sentido necesario. Sí, tienes compañeros de equipo, pero son tus primeros rivales y todo eso. Creo que compartir un coche con otros pilotos y tener compañeros de equipo de verdad con los que compartir datos y echarse una mano… Creo que sería —sobre todo ahora, en este momento en el que ese fuego desmesurado y esa crueldad, por llamarlo de alguna manera, se han atenuado en cierta medida— Creo que simplemente lo disfrutaría. Sería el tipo de conducción y de compañerismo que realmente me gustaría, y creo que me haría sonreír y volver a sentirme bien con el arte de la competición".

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Daniel Ricciardo, McLaren

Foto de: Clive Mason / Getty Images

Ricciardo explicó que nunca le gustó mucho conducir y que, sobre todo, disfrutaba de la competición, aunque sus últimos años en la F1 han frenado su entusiasmo. Le Mans podría ser una nueva forma de sentirse realizado, pero el australiano —que no ha estado entrenando como solía hacerlo— se muestra cauteloso ante esa perspectiva.

"¿Tengo que volver a abrir la caja? No lo sé", reflexionó Ricciardo. "Por eso no me he precipitado a la hora de tomar una decisión sobre nada, porque, de nuevo, quiero asegurarme de que no lo hago por ego o por un final de cuento de hadas. Tiene que ser porque lo llevo dentro y realmente quiero hacerlo, y no para complacer a los demás.

"No voy a mentir, hay una parte de mí a la que le encantaría hacerlo por toda la gente que se ha preocupado por mí, me ha apoyado y me ha querido a lo largo de los años, y que también odió cómo acabó todo. Así que, sí, sin duda hay una parte de mí que se compadece de los aficionados, pero, obviamente, tiene que ser por mí y por mis razones, ante todo.

"Esa es la parte difícil: ¿abriría eso la caja de Pandora? No creo que lo haga; como he dicho, estoy mucho más en paz con todo, pero, ¿a quién quiero engañar? ¿Iría a Le Mans solo para competir y simplemente estar feliz de estar allí, o iría allí para intentar ganar?

"Por mucho que quiera decir: “Oh, simplemente sé feliz, disfruta de la experiencia”, todos sabemos que, una vez que te pones el casco, todo cambia. No puedo negar que me gustaría ir y hacerlo como es debido. Y quizá eso sea algo que también tengo que entender: ¿pongo el corazón en ello?"

¿Un trío formado por Ricciardo, Verstappen y Vettel?

Sebastian Vettel prueba el Porsche 963

Foto: Porsche Motorsport

En cuanto a los pilotos con los que Ricciardo soñaría compartir esa aventura, surgen otros iconos de Red Bull.

"No quiero presionarle, pero, obviamente, Max [Verstappen] es un nombre que estaría entre los primeros de la lista. Hablamos de Red Bull, obviamente, en 2018, y de "¿y si…?" y "¿y si…?"; yo intentaba volver al equipo al final de mi carrera, así que quizá esa sea una forma de dar a la gente lo que quiere", comentó Ricciardo entre risas.

Verstappen ha expresado abiertamente su interés por Le Mans de cara al futuro, y el entrevistador Tom Clarkson sugirió que a la pareja podría unirse Sebastian Vettel, quien probó el Hypercar de Porsche en 2024, pero aún no ha participado en la clásica francesa.

"¡Vaya, qué sorpresa!", exclamó Ricciardo.

"No se puede negar que sigue siendo extremadamente rápido y que lo sería en cualquier coche. Me encanta Seb, así que eso podría ser una pequeña y bonita reunión de Red Bull, en cierto modo".

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