Coulthard explica por qué el camino de Robin Raikkonen se parece al de Max Verstappen

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que Kimi Raikkonen está reflejando el enfoque de Jos Verstappen para desarrollar a Max con su propio hijo, Robin, tras el fichaje del niño de 11 años por el Red Bull Junior Team.

Red Bull anunció a principios de este mes que había fichado a Raikkonen para su programa de desarrollo de pilotos, empezando a trabajar con el equipo a partir de 2027. Entre los pilotos de F1 que se han graduado del programa júnior de la escudería de Milton Keynes figuran los tetracampeones Max Verstappen y Sebastian Vettel, así como Carlos Sainz, Pierre Gasly, Arvid Lindblad y Daniel Ricciardo.

Hablando en el podcast Up To Speed, Coulthard señaló que el campeón de 2007 está adoptando un enfoque muy práctico, evocando la implicación de Jos Verstappen en el camino de Max hacia la F1.

"Lo está haciendo de maravilla en karting. La familia se ha comprometido. Se han mudado de Suiza a Italia para vivir junto a la pista de karts. Pilotará todos los días", dijo el ex piloto de McLaren.

"Está haciendo lo que Jos Verstappen hizo con Max. Están desarrollando, digamos, el escenario perfecto para el joven piloto con más experiencia. Una cosa diré, sin embargo: algunos de los mejores karters nunca llegan a los coches porque es una dinámica de vehículo diferente. Es un chasis rígido. No hay suspensión. Tiene un eje trasero rígido. Cuando pasas a un coche, tienes suspensión, tienes diferencial, tienes carga aerodinámica".

Cuando se le preguntó si ve en Robin rasgos similares a los que él tenía de joven piloto, Coulthard añadió: "Mira, el chico está ganando en karting. Parece un chico realmente agradable, porque en algunos niños ya puedes ver que hay un poco de arrogancia.

Robin Raikkonen Photo by: Red Bull Content Pool

"Veo todo tipo de cosas de mi trayectoria por el mundo, y sus padres tienen los pies en la tierra. Así que él va a tener los pies en la tierra. Veamos cómo es cuando se convierta en un joven. Ahora mismo es un niño. Cuando pase por la pubertad, ahí es cuando cambian las cosas.

"Y por eso, si miramos la comparación entre chicos y chicas, hay muchas chicas jóvenes en karting que simplemente compiten de tú a tú con los chicos. Sin problema. Una vez que pasas por la adolescencia, ahí es cuando lo descubres, porque la gente cambia.

"Los niños cambian, y ahí es cuando descubres si todavía tienen la concentración y tienen la determinación y el talento y la necesidad del dolor constante del fracaso. Ojalá no sea constante, pero en el automovilismo hay más fracaso que éxito.

"Lewis [Hamilton] es el piloto con más victorias en términos de triunfos en grandes premios, pero ha disputado unos 400 grandes premios. Ha perdido unos 300 grandes premios. Solo ha ganado unos 100. Así que hay mucho dolor ahí".