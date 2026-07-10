Las nuevas normas introducidas por la Fórmula 1 para la temporada 2026 han reiniciado el ciclo de desarrollo que situaba aun e McLaren en la cima de la pirámide, y ahora es Mercedes quien ocupa el lugar de la escudería con sede en Woking.

Pero el nuevo ciclo ofrece mayores oportunidades de obtener mejores resultados mediante paquetes de mejoras, y la ley de los rendimientos decrecientes vuelve al punto de partida.

Y aunque Mercedes fue la fuerza dominante en las primeras etapas de la campaña, Ferrari se ha mostrado agresiva con el desarrollo de su SF-26, y el trabajo realizado en Maranello está empezando a dar sus frutos con las victorias en España y Gran Bretaña de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Esa filosofía ha llamado la atención en todo el paddock, sobre todo la del director del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien ha cuestionado si la Scuderia sería capaz de mantenerse dentro del límite presupuestario del campeonato al actualizar su paquete con tanta frecuencia.

Su homólogo en Ferrari, Fred Vasseur, no se mostró nada contento de que su viejo amigo hubiera señalado a su escudería al hablar en Silverstone y, cuando se le preguntó por qué creía que podía ser así, el francés sugirió que las "mejoras" del equipo se estaban sobrevalorando.

"Me pareció un poco extraño porque creo que cuanto más rendimiento puedas aportar al principio —ya estamos en diciembre—, si podemos aportar algo al principio, lo hacemos, y es mejor tener un par de décimas durante cinco carreras que un par de décimas en las dos últimas", explicó Vasseur.

"Pero a veces es difícil encontrar rendimiento, otras veces un poco menos. A veces puedes tener la sensación de que estamos introduciendo una gran mejora, pero solo se trata de una modificación de algunas piezas, nada más".

Frédéric Vasseur, Ferrari Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Mientras que Ferrari cuenta con la capacidad necesaria para ir mejorando progresivamente su monoplaza, al igual que ha hecho Red Bull en las últimas carreras, más abajo en la clasificación el plan de desarrollo resulta más complicado.

Williams es una de las escuderías que ha tenido un comienzo de temporada discreto, en una temporada que en un principio se anunciaba como un gran paso adelante respecto a la zona media de la parrilla en la que se ha situado. Al detallar por qué la escudería con sede en Grove no puede seguir la agresiva estrategia de desarrollo de Ferrari, el director del equipo, James Vowles, explicó: "Aunque tuviera todo a punto y funcionando, nuestro nivel de eficiencia no está a la altura del de un equipo de Fórmula 1 que lleva diez años con una forma de trabajar consolidada. Esa es simplemente la realidad que hay detrás.

"Así que ellos cuentan con un conjunto de procesos mucho más eficientes. Tomemos como ejemplo a Williams: no disponíamos de una red de proveedores externos al nivel adecuado porque, fundamentalmente, no hay fondos para pagarles.

"Mercedes, durante 12 años, ha forjado una relación para contar con los mejores proveedores y con el mejor personal de sus proveedores trabajando en su producto a tiempo, con la comunicación adecuada y los métodos de trabajo correctos —algo básico, lo sé—.

"Pero si eso falta, en dos años estoy intentando construir lo que en otros sitios se ha hecho durante 10 años, sin contar necesariamente con la mejor distribución de personal en torno a ello. Eso no va a suceder de la noche a la mañana.

"Eso supone una pérdida de eficiencia, ya sea en tiempo o en costes. Puedes elegir cuál de esas dos palancas quieres accionar, o ambas si lo deseas.

James Vowles, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"A Ferrari le pasa lo mismo. A todos los equipos punteros les pasa lo mismo. Nuestra labor en todo esto es trazar un camino para llegar a ese nivel o incluso pensar de forma diferente a ellos y conseguirlo por nuestra cuenta.

"Pero creo que, fundamentalmente, para ambos lados de la parrilla, costará más dinero y llevará más tiempo fabricar las piezas".

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Aston Martin se ha visto relegado al final de la parrilla tras un comienzo de temporada de pesadilla , aunque se sitúa por delante del recién llegado Cadillac gracias a un punto heredado en el polémico Gran Premio de Mónaco de junio.

Se han introducido cambios mínimos en el AMR26 desde el inicio de la temporada, pero se espera un paquete de actualizaciones de gran alcance para el Gran Premio de Hungría, antes de las vacaciones de verano.

Cuando se le preguntó cómo era posible la estrategia de Ferrari y si la escudería de Silverstone podría replicarla con su propio monoplaza, el director de pista, Mike Krack, respondió: "Eso depende del plan. Al fin y al cabo, la decisión ya se tomó. Recordarás que no vamos a introducir mejoras carrera tras carrera tras carrera.

"Y si su plan era diferente, pues era diferente. Pero no hay que olvidar una cosa: si se introduce una mejora cada semana, hay que planificarlo con mucha antelación.

"No se puede decir: 'Me fue mal en Austria y tengo una mejora para Silverstone la semana siguiente'.

"Así pues, todo esto sigue un plan que ha llevado mucho tiempo elaborar, en el que se tienen en cuenta todos los factores: logística, producción, aspectos técnicos del circuito y todo lo demás. Por lo tanto, cada equipo tiene su plan y trabaja dentro de sus limitaciones".

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