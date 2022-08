Por qué los equipos de F1 rompieron la atadura de costos en Bélgica

Cargar reproductor de audio

Con el telón de fondo del límite de gastos, los equipos han tenido que ser especialmente cautelosos a la hora de gastar en desarrollo para sus coches, y han tenido que estar totalmente convencidos de las ventajas de rendimiento que lograrían para justificar el gasto.

Eso ha provocado la posibilidad de que las escuderías se guarden mucho para la carrera de este fin de semana en el GP de Bélgica, para intentar superarla lo mejor posible.

Y aunque puede que no haya habido tantos y tan grandes cambios como hemos visto en el pasado, los equipos de F1 siguen centrándose en una serie de ajustes en el alerón delantero y trasero para mejorar el tiempo por vuelta en Spa-Francorchamps.

Ferrari pretendía alcanzar sus objetivos de reducción de la carga aerodinámica y de la resistencia aerodinámica con un nuevo alerón trasero y un conjunto de aletines.

Pero sólo lo probó en la FP2 antes de cambiar a una especificación de baja carga aerodinámica para el resto del fin de semana.

No obstante, el nuevo alerón cuenta con un plano principal y un alerón superior, que casi elimina el diseño en forma de cuchara que suele llevar la Scuderia.

Por otra parte, en el documento de presentación del coche a la FIA se sugería que también tenía un diseño de alerón de viga de un solo elemento, con el fin de sesgar la interacción aerodinámica entre éste, el difusor y el alerón trasero superior, pero aún no lo han puesto en el coche.

Además, a diferencia de algunos de sus rivales, Ferrari no ha introducido un nuevo alerón delantero entre sus mejoras para Spa, pero eso no quiere decir que no hayan recortado el plano superior para ayudar a equilibrar la carga aerodinámica delantera y trasera.

Mercedes tiene una serie de nuevas piezas disponibles para el W13 en Bélgica, donde esperaba poder aprovechar el impulso que había mostrado en las últimas carreras.

El alerón delantero presenta revisiones en los elementos de la punta del alerón donde se encuentran con el endplate, ya que el equipo busca mejorar el comportamiento del flujo de aire cuando migra alrededor del exterior del neumático delantero.

El alerón trasero cuenta con una distribución revisada de los flaps o aletines, en consonancia con las exigencias del circuito, mientras que los diseñadores de Mercedes se han fijado claramente en un diseño introducido por primera vez por Alpine en Arabia Saudí, en el que se deja de lado el recorte convencional del endplate y se utiliza en su lugar una sección de altura completa.

McLaren también ha optado por una configuración de menor carga aerodinámica para Spa, con un alerón trasero de nueva especificación y un diseño de alerón de viga que se ha añadido a su reserva de piezas disponibles.

Uno de los alerones traseros de menor carga aerodinámica que el equipo tiene a su disposición tenía un diseño más tradicional, mientras que también está presente un diseño que cuenta con un alerón superior recortado.

En ese caso, la parte central del alerón tiene su longitud de cuerda habitual para facilitar el mecanismo de DRS, pero se recorta significativamente a ambos lados.

Las nuevas opciones del alerón trasero son sólo el punto central de un gran esfuerzo realizado por el equipo de Woking para mejorar la eficiencia del MCL36 de Daniel Ricciardo y Lando Norris.

Otros cambios son un grupo de diferentes opciones de refrigeración alrededor de los pontones y la cubierta del motor, porque pretenden seleccionar una combinación que se adapte a las siempre cambiantes condiciones climáticas del circuito. Además, cuenta con una disposición revisada del difusor, aletines adicionales en el conducto de freno trasero y nuevo carenado de barra de dirección delantera.

Parte trasera del AlphaTauri AT03 Photo by: Giorgio Piola

El nuevo conjunto del alerón trasero de AlphaTauri sigue los pasos de sus predecesores desde el punto de vista del concepto, manteniendo el diseño general en forma de cuchara mientras que ha reducido los elementos en tamaño.

Junto con esa modificación, el equipo también ha optado por un único elemento de ala de viga este fin de semana, que se complementa con un flap Gurney en su borde de fuga para ayudar al equilibrio. Ese elemento se puede recortar según las preferencias del piloto.

La escudería también ha modificado la incidencia de la cubierta de la horquilla inferior y ha añadido otro alerón más grande a la cascada que ya se encuentra en el conducto del freno trasero.

Detalle del ala trasera del Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin ha también ha realizado cambios en sus alerones delantero y trasero, y ha desplegado un flap superior de cuerda reducida en el alerón delantero para ayudar a equilibrar un cambio similar en el alerón trasero.

Sebastian Vettel también probó otro diseño de alerón trasero durante la FP1 (se ve arriba), mientras el equipo buscaba adelantarse a la comprensión de su coche para Monza, con un alerón que presenta una marca muy pequeña en comparación con el utilizado en Bélgica.

Detalle del ala trasera del Williams FW44 Photo by: Giorgio Piola

Williams parecía cauto a la hora de cambiar su coche para Bélgica, y el equipo especificó que sus nuevas piezas son niveles de equipamiento opcionales, por lo que en efecto son sólo retoques.

Eso incluye disposiciones de los alerones delantero, trasero y de viga, y esa última pieza también incluye una disposición de un solo elemento.

Alfa Romeo y Haas han optado por recortar sus alerones traseros en un esfuerzo por reducir la resistencia aerodinámica sin los costes asociados a la producción de soluciones a medida.

En el caso de Haas, ha adoptado un enfoque similar al de Mercedes al principio de la temporada, con un gran recorte en el borde de salida del alerón superior en toda su extensión.

Por su parte, Alfa Romeo también ha recortado una parte considerable del borde de salida de los flaps superiores, pero se ha visto obligado a mantener la parte central para facilitar el mecanismo de DRS.

Y, mientras Haas se ha acogido a la opción de recortar también su alerón trasero para adaptarlo a las nuevas características del alerón trasero, Alfa Romeo también ha realizado cambios en el diseño de su alerón delantero que favorecen los realizados en el trasero.