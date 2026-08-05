Por qué la F1 es dueña de solo un gran premio en el calendario

La decisión de la Fórmula 1 de extender el Gran Premio de Las Vegas hasta 2037 fue poco sorprendente, dado que la carrera se ha convertido en uno de los grandes eventos del campeonato. Lo más interesante fue lo que no acompañó al anuncio.

Cuatro años después de que Liberty Media rompiera con décadas de práctica comercial al promover la carrera por sí misma, F1 sigue promoviendo directamente solo un gran premio en su temporada de 24 carreras. No fue así como los ejecutivos plantearon el proyecto cuando se lanzó. Entonces, el CEO de Liberty Media, Greg Maffei, dijo que F1 tenía "ideas sobre lo que deberían hacer los grandes promotores", mientras que Stefano Domenicali sugirió que Las Vegas se convertiría en un modelo para futuros grandes premios.

En cambio, Las Vegas ha seguido siendo una excepción; la carrera fue solo parte de la inversión.

Grand Prix Plaza cambió la economía de la presencia de F1 en Las Vegas. A diferencia de los circuitos urbanos temporales, donde la mayor parte de la actividad comercial se concentra alrededor de la semana de la carrera antes de que la infraestructura desaparezca, el complejo de casi 16 hectáreas le da a F1 un negocio permanente durante todo el año. Eventos corporativos, karting, exposiciones, experiencias de hospitalidad y atracciones para aficionados siguen generando ingresos mucho después de que el campeonato haya dejado la ciudad.

Los circuitos permanentes operan de forma muy diferente. Recintos como Silverstone, Spa-Francorchamps y Suzuka albergan otras series de carreras, jornadas de pista, conferencias, museos y negocios de hospitalidad durante todo el año. La diferencia es que F1 no posee esas operaciones comerciales, simplemente llega para el gran premio antes de pasar a la siguiente sede.

Bajo el modelo comercial tradicional de F1, los promotores de carreras pagan a los organizadores del campeonato por el derecho a albergar un gran premio. A partir de ahí, son responsables de comercializar el evento, vender entradas, asegurar patrocinio local y ofrecer un fin de semana de carreras que atraiga suficientes aficionados para que las cifras cuadren. La F1 recibe su canon de organización, mientras que el promotor asume gran parte del riesgo financiero. Si las ventas de entradas decepcionan o la hospitalidad corporativa se queda corta, es el promotor, no la F1, quien absorbe la mayor parte del impacto.

Las cifras también explican por qué la F1 tiene pocos incentivos para reemplazar el modelo tradicional de promotor. La promoción de carreras representó el 27% de sus ingresos en 2025, por detrás de los derechos de medios con el 31% y el patrocinio con el 22%. La F1 nunca necesitó reemplazar el modelo de promotor porque el modelo de promotor nunca fue el problema.

Si bien Silverstone reconoce abiertamente que necesita a la F1 para mantener su negocio, el circuito cuenta con múltiples fuentes de ingresos durante todo el año. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lo que hace diferente a Las Vegas no es simplemente que F1 promueva la carrera. También posee la infraestructura comercial que sigue generando ingresos durante todo el año, con el gran premio como pieza central del año.

Los informes financieros de Liberty Media reflejan ese cambio. Grand Prix Plaza generó $33 millones en ingresos por alquiler solo durante 2025, mientras que F1 también atribuyó el crecimiento de "otros ingresos" a actividades que incluyen karting, eventos corporativos y experiencias para aficionados en el sitio. La instalación se ha convertido en un negocio operativo en lugar de ser simplemente la sede de una carrera anual.

Silverstone, en cambio, monetiza sus instalaciones como operador de circuito. Las Vegas permite a la F1 monetizar el destino en sí.

Las Vegas ya no parece un experimento de autopromoción para F1, ya que representa un tipo diferente de inversión, que combina la promoción de la carrera con la propiedad de un activo comercial durante todo el año. Eso también puede explicar por qué F1 ha mostrado poco interés en repetir el modelo en otros lugares.

El desafío no es promover otra carrera, dado que F1 ya cuenta con promotores en todo el mundo dispuestos a pagar sustanciales cánones de organización. El desafío es encontrar otra ubicación donde poseer la infraestructura comercial circundante genere un mejor retorno a largo plazo

Replicar Las Vegas requeriría más que simplemente hacerse cargo de la promoción de una carrera en un gran premio existente o crear una carrera completamente nueva en algún lugar del mundo. Liberty Media invirtió aproximadamente $500 millones en adquirir terrenos y construir Grand Prix Plaza antes de que se celebrara la primera carrera. Pocas ciudades anfitrionas pueden ofrecer la combinación de bienes raíces disponibles, demanda de visitantes durante todo el año y oportunidades comerciales necesaria para justificar ese nivel de inversión.

Las Vegas atrae a más de 40 millones de visitantes al año y alberga una de las mayores industrias de convenciones del mundo, proporcionando un flujo constante de clientes potenciales para los espacios de hospitalidad, exposiciones y eventos que hay detrás de la carrera. En sedes urbanas temporales, muchas de esas oportunidades comerciales desaparecen una vez que se desmontan las tribunas.

La inversión también cambia la forma en que F1 mide los retornos, dado que Grand Prix Plaza genera ingresos durante todo el año, extendiendo el retorno de una inversión de medio billón de dólares mucho más allá del fin de semana de carrera, y pocos grandes premios existentes ofrecen condiciones comparables.

El Grand Prix Plaza se utiliza para distintos fines a lo largo del año. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De los circuitos del calendario actual, Mónaco y Singapur ocupan ubicaciones privilegiadas donde adquirir grandes parcelas de terreno sería prohibitivamente caro. Sedes permanentes como Silverstone han desarrollado negocios diversificados propios, generando ingresos de hoteles, museos, experiencias de conducción, conferencias, jornadas de pista y otras series de carreras durante todo el año. Lo que generalmente les falta es la combinación única de Las Vegas de negocio internacional de convenciones y economía de entretenimiento de destino.

El desafío, por tanto, no es promover otra carrera, dado que F1 ya cuenta con promotores en todo el mundo dispuestos a pagar sustanciales cánones de organización. El desafío es encontrar otra ubicación donde poseer la infraestructura comercial circundante genere un mejor retorno a largo plazo que el modelo de promotor existente.

En ese sentido, Las Vegas puede no ser el modelo que muchos esperaban en 2023. En cambio, puede ser el único mercado donde F1 podía justificar convertirse tanto en promotor de la carrera como en propietario a largo plazo de la infraestructura comercial que rodea el evento.

Lee también: Fórmula 1 Por qué de repente todos quieren una parte de Alpine en la F1

El éxito comercial de la carrera en sí refuerza esa conclusión. Desde su debut en 2023, el GP de Las Vegas ha generado un impacto económico acumulado estimado de $3.2 mil millones para el sur de Nevada, mientras que el evento de 2024 por sí solo contribuyó aproximadamente $934 millones a la economía local.

Hace cuatro años, Las Vegas parecía señalar un cambio fundamental en cómo F1 abordaría la promoción de carreras. Hoy parece más bien un cambio en cómo F1 piensa sobre la propiedad.

En lugar de demostrar que F1 debería promover más carreras por sí misma, Grand Prix Plaza ilustra el valor de poseer activos comerciales que siguen generando ingresos mucho después de que haya caído la bandera a cuadros. El futuro puede no estar en que F1 posea más grandes premios, sino en encontrar más oportunidades donde la carrera sea solo parte de la inversión.