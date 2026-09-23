Por qué Ferrari está "feliz" con la rivalidad entre Hamilton y Leclerc, según Hinchcliffe

El expiloto de la IndyCar Series y comentarista de F1 TV James Hinchcliffe ha argumentado que Ferrari está "feliz" de gestionar la creciente rivalidad interna entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, insistiendo en que es exactamente lo que quería la escudería de Maranello cuando firmó al siete veces campeón.

Tras sufrir en su primera temporada con Ferrari en 2025, Hamilton se recuperó en 2026, después de adaptarse al equipo y compenetrarse con el nuevo conjunto de reglamentos. Logró su primer podio en un gran premio con el equipo dirigido por Fred Vasseur en el Gran Premio de China y su primera victoria en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

El británico ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de pilotos con 191 puntos, 101 puntos por detrás del líder del campeonato, Kimi Antonelli. Leclerc es quinto con 167 puntos.

Durante una aparición en el podcast F1 Nation antes del Gran Premio de Azerbaiyán, le preguntaron a Hinchcliffe si el resurgir de Hamilton había creado un dolor de cabeza imprevisto para el jefe del equipo Ferrari, Vasseur.

"Creo que están felices de tener el problema", dijo. "No creo que Ferrari fichara a alguien esperando que fuera más lento y servil ante Charles, ante el 'Chico de Oro de Ferrari'.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Todo el mundo sabe exactamente de lo que Lewis es capaz, y Fred lo ha visto desde el principio. Así que no, creo que el año pasado les sorprendió más la falta de problemas que tuvieron con esto porque Lewis no estaba al mismo ritmo que Charles, y que este año es realmente más lo que esperaban tener y, francamente, es lo que quieren.

"Cuando tienes dos pilotos que pueden empujarse mutuamente así, vas a ayudar a que el equipo mejore. Sí, en algún momento podría generar algunas conversaciones difíciles y algunas decisiones difíciles, pero es una posición privilegiada en la que estar.

"Es una que esperan que, si aciertan con el coche el año que viene, estemos teniendo conversaciones similares el año que viene, pero hablando de las implicaciones para el campeonato de a quién deberían apoyar."