Por qué Ferrari no tendrá que preocuparse por las tapas de alcantarilla en el Madring
Menos de tres años después de que una tapa de alcantarilla atravesara el Ferrari de Carlos Sainz en Las Vegas, la Formula 1 vuelve a otro circuito urbano completamente nuevo, pero esta vez la pista tiene una característica que encantará a la Scuderia.
Por primera vez desde 2023, la Fórmula 1 está lista para debutar en un circuito completamente nuevo. El Madring, ubicado en Madrid, acogerá este fin de semana el Gran Premio de España de 2026.
En línea con muchos circuitos nuevos de los últimos 15 años, se trata de un llamado 'circuito urbano', aunque es de un tipo particular. Si bien incorpora tramos de vía pública, una parte ha sido diseñada específicamente para albergar carreras de Fórmula 1. En este sentido, sigue los pasos de circuitos semiurbanos 'contemporáneos' como Sochi, Jeddah o Miami.
Algunos esperan las primeras vueltas con cierta curiosidad —por no decir cierta aprensión—, dado que lo que hemos visto hasta ahora del Madring sugiere que puede resultar un desafío especialmente difícil de dominar.
Sin embargo, un debut en un circuito nuevo suele ser una oportunidad para pulir algunos detalles. Pero esta vez, el comité organizador evitará el escrutinio sobre un problema que ha afectado a los circuitos urbanos en el pasado.
Carlos Sainz quedó fuera de combate en la FP1 de Las Vegas en 2023 por una tapa de alcantarilla que se desprendió.
Photo by: Erik Junius
En 2023, cuando la F1 debutó en el nuevo circuito urbano de Las Vegas, el primer día de rodaje resultó especialmente movido. De hecho, desde la primera sesión de entrenamientos, el Ferrari de Carlos Sainz golpeó una tapa de alcantarilla que se soltó debido a un fallo en el hormigón destinado a fijarla.
Aunque se evitó lo peor —ya que el español no resultó herido—, no pudo decirse lo mismo de su coche. Este incidente le costó caro a Ferrari —tanto en términos deportivos (con una penalización en parrilla para el español) como financieros—, pero también provocó una drástica reorganización del horario de la noche. La FP1 fue cancelada después de 10 minutos y la segunda sesión de entrenamientos se pospuso hasta las 2:30 de la madrugada, hora local, ante unas gradas vacías, ya que se pidió a los espectadores que evacuaran el circuito...
¿Sin alcantarillas, sin problemas?
No manhole covers, no problem, right?
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Un día difícil pero fundamental para Las Vegas… y, al parecer, también para los organizadores del Gran Premio de España. Según ha revelado Ferrari —que tiene un interés particular en el asunto—, el propio diseño del Madring tuvo en cuenta la siempre delicada cuestión de las tapas de alcantarilla en los circuitos urbanos.
¿Cómo? Muy sencillo: asegurándose de que no hubiera ninguna a lo largo de los 5,416 km de la pista.
Así, la Scuderia declaró en su presentación de la carrera: "Cero. El número de tapas de alcantarilla en la pista. Para evitar los problemas vistos en otros circuitos urbanos, el diseño especificó que no hubiera ninguna en la superficie de la pista."
Un suspiro de alivio para Ferrari y para Sainz —que es embajador del circuito—, sin duda.
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