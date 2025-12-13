¿Por qué Ferrari no tuvo un coche competitivo en 2025? Surer responde

Ferrari terminó la temporada 2025 de Fórmula 1 en la cuarta posición del Campeonato del Mundo sin ganar ningún Gran Premio. La Scuderia se quedó así fuera de los tres primeros puestos en el Campeonato del Mundo de Constructores por primera vez en cinco años. La última vez que esto ocurrió fue en 2020, cuando Sebastian Vettel aún pilotaba para el equipo.

En una entrevista exclusiva en vídeo en el canal de YouTube Formula1.de, el experto Marc Surer explica que "no está tan sorprendido" por esto, "porque un hombre ha dejado Ferrari que siempre ha construido un gran coche en los últimos años", explica. "Y el hombre se llama Enrico Cardile".

Cardile había anunciado su marcha de la Scuderia en 2024 para incorporarse a Aston Martin. Aunque los coches de años anteriores tampoco eran campeones del mundo, subraya Surer, al menos habían ganado algunas carreras.

"Desde el principio, desde esta época del efecto suelo, Ferrari siempre ha tenido un gran coche", dice el ex piloto de Fórmula 1 y explica: "Puede que lo implementaran mal, pero el coche era básicamente bueno."

En 2024, por ejemplo, Ferrari seguía luchando por el título en el Mundial de Constructores hasta el final de temporada en Abu Dabi. McLaren ganó finalmente el trofeo con 14 puntos de ventaja, pero un año después el equipo de Woking (833 puntos) sumó más del doble de puntos que Ferrari (398).

Surer está seguro de que esto se debe en gran parte a la marcha de Cardile. El SF-25 de este año se creó inicialmente bajo la dirección del italiano, pero éste presentó su dimisión en Maranello en el verano de 2024.

"Ferrari le impidió entonces trabajar durante seis meses. Así que ya sabían que perdían una joya", subraya Surer. La marcha de Cardile fue la responsable última de que "el Ferrari simplemente no fuera lo que solía ser".

"Cardile era un infiltrado en Ferrari, llevaba allí desde siempre. Y creo que simplemente quería experimentar algo diferente, y entonces la oferta de Lawrence Stroll [en Aston Martin] fue sin duda una tentación a la que sucumbió", dijo Surer.

Una de las razones de la mala posición de Ferrari en el campeonato de este año es que decidieron muy pronto en la temporada dejar de desarrollar el SF-25 para poder concentrarse plenamente en el nuevo coche para 2026.

Queda por ver qué tal empezará Ferrari la nueva era del reglamento de Fórmula 1 el año que viene.