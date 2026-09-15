Por qué Ferrari aún no va a centrar su atención en el monoplaza de F1 de 2027

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirma que la Scuderia seguirá desarrollando su monoplaza SF-26 de Fórmula 1, a pesar de que sus posibilidades de ganar el título se reducen.

Tras el abandono de Lewis Hamilton en el Gran Premio de España debido a problemas en los frenos, el siete veces campeón del mundo se encuentra a 101 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, en la clasificación de pilotos. Por su parte, Charles Leclerc terminó cuarto en Madrid, lo que deja a Ferrari a 145 puntos de Mercedes en el campeonato de constructores.

Los recursos para el desarrollo del coche deben asignarse con cautela debido al límite presupuestario y a las restricciones en las pruebas aerodinámicas; en cuanto al motor, Ferrari ya ha introducido las dos actualizaciones ADUO permitidas.

Aunque se sabe que los equipos ya trabajan en sus monoplazas para 2027, Vasseur no tiene intención de centrar toda la atención de Ferrari en ello por el momento.

"No estamos en la misma situación que hace 12 meses", declaró el francés, en referencia a la profunda reforma reglamentaria de la F1 prevista para 2026. "Hoy en día, lo que desarrollemos podremos trasladarlo al proyecto del año que viene. Seguiremos trabajando, pero quizás en cosas distintas, en aspectos diferentes".

"El 80% del desarrollo que realicemos ahora será transferible al siguiente proyecto".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Jayce Illman / Getty Images

En cuanto a las posibilidades de título de Ferrari, se le preguntó a Vasseur si la batalla contra Antonelli y Mercedes ya estaba perdida —una pregunta que se negó a responder directamente—.

"Hace dos o tres semanas les dije que iría carrera a carrera. No he cambiado de opinión", insistió.

La clave para Ferrari podría residir en el rendimiento en clasificación, ya que ni Hamilton ni Leclerc han logrado situarse en la primera fila de salida en ninguna de las cuatro sesiones (incluida la carrera al sprint de Zandvoort) disputadas tras el parón veraniego. Su posición media es la quinta, y la desventaja del SF-26 respecto a la pole ha sido de 0,198 segundos: un ritmo más lento que el de McLaren y Mercedes, pero más rápido que el de Red Bull.

"Es algo que debemos mejorar, porque creo que, si analizamos el ritmo, vemos que en carrera sí tenemos buen ritmo", señaló Vasseur. "Sin duda, necesitamos hacer un mejor trabajo en clasificación.

"Si comparamos Zandvoort con esta carrera, el perfil del evento es bastante similar para nosotros. Tuvimos un ritmo decente en clasificación, pero no logramos que todo encajara en el último intento; aun así, el ritmo de carrera es bueno.

"Si hoy tuviera que centrar la atención del equipo en algo, sería en la evolución del ritmo durante la clasificación: más que en el ritmo en sí, en la evolución y en los pasos adelante que se pueden dar. Estuvimos ahí en el primer intento de la Q3; el potencial existe, solo tenemos que ajustar todo lo demás".