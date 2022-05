Por qué el GP de Miami se ríe de los memes del puerto deportivo

La colección de 10 yates en el interior de las curvas 6, 7 y 8 del circuito de Miami, que están rodeadas de agua que en realidad es un "vinilo" sólido, ha provocado una avalancha de memes, imágenes y vídeos retocados con Photoshop.

Un vídeo editado de Twitter, de un hombre que parece saltar al agua y acaba rebotando en la superficie sólida, se volvió viral y hasta ahora ha recibido más de tres millones de visualizaciones.

Como era de esperar, ha habido división de opiniones entre los aficionados sobre lo que ha hecho Miami con su circuito.

Algunos han aceptado la singularidad, ya que la pista ha tratado de ofrecer algo completamente diferente, pero otros han sido más críticos sobre la extravagancia en un fin de semana en el que los precios de las entradas claramente han estado dirigidos a gente con dinero.

Pero para el socio gerente del GP de Miami, Tom Garfinkel, vicepresidente y director ejecutivo de los Miami Dolphins y el Hard Rock Stadium, los aficionados que se burlan de lo que han hecho en la pista con el puerto deportivo no preocupan en absoluto.

En primer lugar, le agrada bastante el hecho de que todo el mundo esté hablando del GP de Miami. Pero, lo que es más importante, no ve ningún inconveniente en que la carrera ofrezca algo de humor y algo tan único.

En declaraciones a Motorsport.com, Garfinkel dijo: "Creo que no nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos. Nos estamos divirtiendo un poco con eso, ¿verdad?".

"Creo que la gente lo está disfrutando. Creo que las personas que verán la carrera desde esos yates se divertirán, y creo que la gente que se burla de eso, es divertido y genial".

"No nos estamos tomando a nosotros mismos demasiado en serio. Estamos tratando de divertirnos un poco con ello".

Photo by: Jon Noble

Garfinkel dice que la idea del puerto deportivo en el estadio surgió después de que fracasaran los planes para el GP de Miami original en la ciudad, y en el puerto deportivo real.

"Al principio, cuando estábamos mirando el centro de la ciudad, la F1 tenía algunas ideas para tener algunas tomas de los yates", explicó.

"Cuando nos mudamos aquí al estadio Hard Rock por una serie de razones, la más importante porque no pensamos que pudiéramos tener un buen circuito de carreras en el centro, le dije a la F1: 'vais a conseguir fotos de yates, ¿verdad?".

"Me miraron como si estuviera loco. Y luego llegué y lo dibujé en la pizarra y dije: 'Quiero un puerto deportivo con yates aquí, y vamos a hacer que suceda'. Y así lo hicimos. Y es muy divertido".

Lo que es importante entender es que los yates fake no son una pieza irrelevante de mobiliario junto a la pista, destinados únicamente a hacer que el circuito luzca mejor en la televisión.

De hecho son un punto focal para un bulevar de puestos de entretenimiento que forman una explanada para los aficionados. El puerto deportivo se encuentra junto a un club náutico de varios pisos junto a la calle con bares y restaurantes, y también está rodeado por una playa falsa con sillas, juegos y tumbonas.

Así que mientras que alrededor de 400 invitados tendrán la suerte de poder pasar el fin de semana viendo la carrera en los yates, toda el área de alrededor estará rodeada por miles de invitados a la fiesta que disfrutarán del sol y de todo lo que se ofrece.

An advertising board on the water

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images