Por qué habrá una avalancha de mejoras al inicio de temporada, según Fred Vasseur

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha pronosticado un alto ritmo de desarrollo en las primeras etapas de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El francés sostuvo que la mayoría de los equipos probablemente llevarán actualizaciones al Gran Premio de Australia que abrirá la temporada en Albert Park, así como a la segunda ronda de test de pretemporada en Bahréin.

"Estoy realmente convencido de que todos traerán grandes mejoras la próxima semana y quizá nuevamente en Melbourne", explicó el francés a F1.com.

"Y será así al comienzo de la temporada porque la tasa de desarrollo es muy, muy alta, y tiene sentido acelerar las nuevas piezas y los plazos de entrega de las nuevas piezas, pero yo estoy centrado en lo mío".

Al comentar cómo fue la primera semana de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin para el equipo de Maranello, Vasseur explicó en un comunicado de prensa del equipo: "De cara a la temporada, el objetivo era aprovechar al máximo las primeras sesiones de test acumulando kilometraje y recopilando la mayor cantidad de datos posible.

"Hasta ahora, todo ha ido bien desde el punto de vista operativo, con buena fiabilidad y muchas vueltas completadas, lo cual es importante tanto para nuestra preparación como para analizar los datos de vuelta en la fábrica.

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 Photo by: Federico Basile | AG Photo

"Utilizaremos esta información para seguir mejorando el auto y nuestra comprensión de todos los procedimientos. El rendimiento es un asunto aparte: la prioridad en esta etapa es construir conocimiento y ponernos en la mejor posición posible de cara a Melbourne, sabiendo que todavía tenemos tiempo para dar nuevos pasos adelante".

La segunda semana de test de pretemporada ya está en marcha y Ferrari sorprendió miércoles y jueves con novedades en su monoplaza que no se habían visto en sus rivales.

El Gran Premio de Australia dará inicio a la temporada del 6 al 8 de marzo, seguido por el Gran Premio de China la semana siguiente, del 13 al 15 de marzo.