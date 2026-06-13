¿Por qué Hamilton dejó el circuito de Barcelona antes de la clasificación y cómo lo ayudó?

Lewis Hamilton está atravesando en este momento una muy buena dinámica en Ferrari. Tras sus dos podios consecutivos en Canadá y Mónaco, una primicia en su historia con la marca italiana, ahora logra por primera vez, de cara a una carrera principal, la primera fila bajo la bandera del Cavallino Rampante.

Sin embargo, el GP de Barcelona no había comenzado idealmente para el séptuple campeón del mundo. Obligado a ceder su asiento al novato Dino Beganovic en los Entrenamientos Libres 1, explicó a Sky Sports que esa sesión perdida fue menos inocua de lo previsto.

"Normalmente, cuando uno se pierde los EL1, está un poco en dificultades, pero no es tan grave. Generalmente logramos recuperarnos. Eso fue lo más difícil: en el EL2, por ejemplo, tenía 1,1 segundos de retraso. Y ahí me dije: 'Bueno, estaré de regreso en la tercera práctica. En la EL3, todavía tenía medio segundo de retraso sobre Charles [Leclerc], y siete décimas sobre la P1."

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Lewis Hamilton se reencontrará con su excompañero George Russell, quien logró la pole position, en la primera fila este domingo. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Estaba muy, muy ansioso antes de la clasificación y me decía que tenía que encontrar cómo reducir esa diferencia", añadió ante otros medios televisivos. "Lo veía en los datos, pero tener la confianza para hacer lo necesario en el coche para reducir la diferencia y luego estar delante, es un verdadero desafío. "

"Es increíble, absolutamente increíble. Yo mismo me quedé en shock. Incluso Angie [Angela Cullen, su histórica fisioterapeuta] me dijo 'estoy muy sorprendida', y ella ha estado a mi lado durante años, así que es imposible sorprenderla porque nos conocemos desde hace tanto tiempo..."

"El equipo hizo un trabajo fantástico, en primer lugar. Los cambios de reglajes que hicimos fueron geniales. Es la mejor clasificación que hemos tenido [juntos]. Evidentemente tuvimos evoluciones este fin de semana, por las que estoy increíblemente agradecido con la escudería. Están empujando realmente fuerte."

Hamilton rompió la rutina para "recentrarse"

Nada más bajarse de su Ferrari, Hamilton reveló que había tomado la decisión de abandonar el circuito de Barcelona entre la última práctica y la clasificación, este sábado, para regresar a su motorhome y recargar un poco las pilas.

"Me dije: 'No es mi fin de semana'. Pero me fui del circuito entre la tercera práctica y la clasificación, algo que nunca, nunca hago", declaró para Sky Sports. "Me dije: 'Tengo que salir de aquí'. Volví a mi motorhome, regresé y simplemente me recentré. Y sentí que en la Q1, desde la primera vuelta, el coche era fantástico."

Lo cierto es que las buenas sensaciones recuperadas en el momento oportuno no bastaron para darle al séptuple campeón del mundo su 105.ª pole de su carrera, él que arrastra una larga sequía en este ejercicio, ya que la última se remonta al GP de Hungría 2023. Para él, eso demuestra que Mercedes todavía tiene ventaja.

"Pero incluso con eso, seguimos estando detrás de Mercedes, ya sabe. Me alegra que estemos cerca, pero ellos siguen siendo tan fuertes. Quiero decir, demonios, incluso con una buena vuelta, siguen siendo tan... Ya sabe, hay mucho trabajo por hacer para superarlos."

"Tendremos que hacer todos un trabajo perfecto mañana para poder luchar contra ellos por la victoria."

La larga aceleración entre la parrilla de salida y la primera curva podría ofrecerle a Hamilton una primera posibilidad de aguar la fiesta de Mercedes, en una carrera donde el desgaste de los neumáticos corre el riesgo de ser determinante, con "al menos dos paradas"esperadas según él.