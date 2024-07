Por qué Mercedes no ofreció a Hamilton la opción de una parada en Spa

Aunque el bajo peso del coche de George Russell dio la victoria en el Gran Premio de Bélgica a Lewis Hamilton, no hay que quitarle mérito a la brillantez de su estrategia y pilotaje.

La audaz decisión de Russell, junto con su muro de pits, de optar por una sola detención en boxes, abrió la puerta a lo que parecía que iba a ser una carrera hasta el quinto puesto, convirtiéndose en una victoria sobre la marcha.

También fue una victoria que sirvió para dejar a su compañero de equipo Hamilton un poco molesto después de la carrera, ya que sugirió que la ruta de una parada nunca se le ofreció.

En declaraciones a las cámaras de la F1 apenas terminado el gran premio, Hamilton dijo: "En cada stint, me quedaban neumáticos, pero el equipo me metió en boxes....".

Más tarde, en la rueda de prensa oficial, Hamilton explicó que habría estado más que contento de seguir con sus neumáticos durante cada uno de sus stints, pero que en cada ocasión el equipo intervino.

"Quiero decir, si escuchas (la radio), podrías haber oído lo que le dije al equipo la mayor parte del tiempo", dijo.

"Pero sí, creo que los neumáticos estaban bastante bien. Todavía tenía muchos neumáticos y estaba yendo más rápido. No quería parar".

El tono de Hamilton dejaba entrever que las cosas no habían estado totalmente igualadas entre los dos pilotos, y que no tenía a su disposición una opción de estrategia con la que su compañero de equipo había conseguido batirlo.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Pero desde la perspectiva de Mercedes, la forma en que se desarrollaron las estrategias con ambos pilotos fue el resultado de que estaban en circunstancias ligeramente diferentes, y la opción de una parada para Russell sólo se abrió porque estaba más abajo en el orden y había menos que perder.

Russell había rodado quinto hasta las primeras paradas y, a medida que todos los pilotos pasan de neumáticos medios a duros, parecía que era ahí donde iba a acabar si seguía lo que hacían los demás durante el resto de la carrera.

Había tan poca diferencia de ritmo entre los coches que era casi imposible avanzar en el orden.

Pero entonces, como la degradación en el neumático duro parecía ser mínima, y habiendo abierto una ventaja de dos segundos sobre Max Verstappen detrás de él antes de que llegara la segunda ronda de paradas, comenzaron las discusiones sobre si necesitaba o no parar de nuevo.

"Fue bastante de ida y vuelta en el transcurso de tres vueltas", dijo Russell. "Y creo que es difícil porque cuando sientes algo en tus entrañas, tienes que seguirlo".

"Pero cuando todos los pilotos y equipos entran en boxes para seguir una estrategia alternativa diferente, y después de que todos los datos que teníamos el viernes sugirieran que una parada única no estaba ni siquiera cerca de ser viable, te cuestionas eso un par de veces, pensando, '¿nos estamos perdiendo algo aquí?"

"¿Por qué nadie más está haciendo esto? Pero, ya sabes, me sentí a gusto con los neumáticos y me las arreglé un poco al principio, y sabía que eso me daría un poco de dinero al final".

Finalmente, mientras los demás entraban para la segunda y última parada, Russell se encontró en primera posición y la lucha por llegar a la bandera a cuadros estaba servida.

Sin embargo, desde la perspectiva de Hamilton, el desarrollo de la carrera era diferente, ya que se enfrentaba a mayores amenazas por detrás.

Charles Leclerc había estado muy cerca del undercut durante la primera etapa de la carrera, Oscar Piastri estaba progresando, y Mercedes era muy consciente, cuando llegaron las segundas paradas, de cómo McLaren había pagado el precio con Lando Norris de irse largo al principio, cediendo posición en pista y quedando atrapado detrás de un coche más lento.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó más tarde que, aunque Hamilton sintiera que sus neumáticos estaban en buenas condiciones al final de cada stint, la decisión de apretar el gatillo y parar se debía a que podía mantener la posición en pista frente a Leclerc y Piastri, que se acercaban cada vez más.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotografía de: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff explicó: "Como piloto, no tienes la imagen completa porque él dijo que sus neumáticos estaban bien. Pero en ese momento nadie tenía una sola parada en el radar. Teníamos que cubrir a los coches de detrás, creo que eran Piastri y Leclerc. Y puedes ver que todos los demás hicieron dos paradas lógicamente".

"Simplemente no estaba en el radar. Así que lo que hicimos con Lewis fue absolutamente lo correcto. Pero al final, George les hizo sobrevivir".

"No se podía prever, porque si hubiera sido así, cualquiera de los otros equipos punteros lo habría hecho".

Cuando Mercedes hizo el desdoblamiento de estrategia, sus datos sugerían que Russell tenía la posibilidad de acabar en cualquier lugar entre el primero y el quinto, así que no era la solución definitiva.

Probablemente también hubo un elemento de sorpresa por lo mucho que el aire sucio le complicó la vida a Hamilton a la hora de poder adelantar a su compañero de equipo al final.

También está el elemento añadido de que Mercedes reveló después que, si Piastri hubiera estado más cerca justo al final, y hubiera parecido convertirse en una amenaza real para la victoria, probablemente habría intervenido y habría hecho que Russell se apartara.

A la pregunta de si hubo la tentación de ordenar un intercambio de posiciones, Wolff dijo: "No con órdenes de equipo, pero probablemente si hubiéramos tenido una vuelta más, eso podría haber sido una consideración porque habría protegido la primera posición, y George habría terminado tercero. Pero estoy contento de que no tuviéramos que tomar esa decisión".

Pero mientras Hamilton reflexiona sobre cómo se desarrollaron finalmente las cosas, probablemente no se le escapa ahora que si se confirma que la inesperada única parada de Russell desencadenó un grado extra de desgaste que resultó decisivo para que su coche tuviera un peso inferior al normal, entonces se libró de algo mucho peor al ceñirse al plan de estrategia original, aunque estuviera ligeramente molesto en ese momento.