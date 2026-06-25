Por qué Honda solo utilizará una de sus dos oportunidades de mejora en la F1 2026

Honda, socio de unidades de potencia de Formula 1 de Aston Martin, dice que solo traerá una mejora de la unidad de potencia para este año pese a disponer de dos tokens de actualización.

Para las nuevas unidades de potencia de 2026, el organismo rector de la F1, la FIA, ideó un esquema de actualizaciones llamado ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), que concede a los fabricantes horas adicionales de banco de pruebas y margen en el límite de costos en una escala móvil, según lo lejos que esté su motor V6 de la referencia.

Red Bull-Ford Powertrains fue considerado la referencia en el primer punto de medición tras el Gran Premio de Canadá, con Honda como uno de varios fabricantes más de un 4% por detrás en potencia del V6. Eso le da a Honda dos oportunidades de actualización para renovar toda su unidad de potencia esta temporada, y otros dos tokens para 2027.

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Pero Honda, que tiene varios puntos débiles que abordar en cuanto al rendimiento, el peso y la fiabilidad de su unidad de potencia de 2026, ha decidido ceñirse a una sola actualización de motor para este año, que espera desplegar poco antes o después del parón de verano de agosto, dejando efectivamente una segunda oportunidad sobre la mesa.

"Estamos planeando introducir un nuevo motor alrededor del verano. Luego no creo que tengamos otro paso este año", dijo Shintaro Orihara, director general en pista e ingeniero jefe de Honda.

Motorsport.com entiende que Honda ha establecido dos grupos separados para sus proyectos de motor de 2026 y 2027 en su planta de Sakura en Japón. Así, mientras un grupo trabaja en la unidad de potencia mejorada mediante ADUO para agosto, el otro grupo de ingenieros está a pleno rendimiento asegurándose de que Honda muestre una imagen mucho más competitiva al inicio del próximo año.

Shintaro Orihara, gerente general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda Racing Corporation. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Orihara advirtió que las actualizaciones del motor no harían milagros, pero confía en que la marca japonesa pueda lograr una buena cantidad de progreso. "Simplemente nos centramos en traer un paso razonable alrededor del verano. Tenemos muchas carreras que completar", dijo.

"Diría que no es un paso pequeño, pero tampoco un milagro. Pero estamos trabajando duro para traer algunos pasos razonables. Quizá antes del parón de verano o después del parón de verano."

Audi y Ferrari ya habían anticipado la esperada ayuda de ADUO, que fue revelada a los equipos por la FIA durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, para introducir un primer paquete de mejoras de motor en Barcelona y Austria respectivamente. Pero Honda se ha mantenido fiel a su plan de una actualización mayor a mitad de temporada.

"Creo que ellos tienen su propio proyecto, y Honda tiene nuestro propio proyecto", dijo Orahiara cuando se le preguntó si le sorprendió el rápido despliegue de mejoras de Audi. "Nos centramos en nuestro proyecto. Asumimos un gran riesgo para mejorar nuestro rendimiento. Por eso nos centramos en traer los avances alrededor del verano en lugar de traerlos en este evento o en el anterior. Así que simplemente nos centramos en nuestro plan."

Miembros de Honda en la parrilla de salida Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Se espera que la nueva unidad de potencia coincida con una importante actualización aerodinámica de Aston Martin, aunque el ingeniero jefe en pista Mike Krack dijo que la actualización del motor y del coche llegará cuando cada una haya recibido el visto bueno.

"Creo que no dependen una de la otra", dijo Krack. "Todo el mundo está trabajando al máximo porque queremos sacar el máximo de ello, obviamente. Así que siempre empujas los plazos tanto como puedes y lo traeremos tan pronto como esté listo."

Hasta entonces, se espera que Aston Martin languidezca en el fondo de la parrilla, tras haber sido superado en desarrollo por el debutante Cadillac en las últimas carreras. Aston ha logrado sumar un punto con Fernando Alonso en Mónaco, beneficiándose de una serie de controvertidas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane que relegaron a George Russell, de Mercedes, fuera del top 10 y penalizaron al Sergio Pérez, de Cadillac.