Por qué el GP de Hungría fue como deberían haber sido todas las carreras de F1 en 2026

Entre muchos seguidores de la Formula 1 en el paddock, Hungría es uno de los destinos favoritos, al menos durante la parte europea de la temporada. El evento está bien organizado, el tráfico se gestiona mejor que en lugares como Spa, el nuevo edificio de boxes —incluido el centro de prensa— es impresionante, y la cercana ciudad de Budapest hace el resto. El hecho de que sea la última carrera antes del parón de verano suele contribuir a crear un ambiente de último día de colegio.

Naturalmente, nada de eso debería influir en cómo se juzga un fin de semana de carrera desde una perspectiva puramente de F1. El Hungaroring lleva mucho tiempo siendo apreciado por los pilotos por su fluida secuencia de curvas, pero el circuito ciertamente no siempre ha producido carreras espectaculares. Adelantar allí a menudo ha resultado difícil, aunque se puede argumentar que esto dice más sobre el reglamento de chasis, el tamaño cada vez mayor de los coches con los años y los efectos del aire sucio.

Como Nikolas Tombazis ha señalado acertadamente, el reglamento de chasis de este año es un paso en la dirección correcta. Los coches son ligeramente más pequeños y ligeros que los de la era del efecto suelo, mientras que la reducción de la carga aerodinámica significa que los pilotos tienen que pelear más con los coches que antes.

El impacto del aire sucio también se ha reducido, aunque es algo de lo que apenas se ha hablado hasta ahora. La razón es sencilla: todo durante los primeros meses de 2026 ha quedado eclipsado por las unidades de potencia, con la gestión de energía, el clipping y el super clipping como las palabras de moda definitorias.

Ha creado la extraña situación por la cual los circuitos que los pilotos solían disfrutar más se han convertido ahora en los más dolorosos de conducir. Piensa en la enorme pérdida de velocidad al pasar por la 130R de Suzuka, en cómo Copse y Maggots y Becketts se sintieron completamente diferentes para los pilotos este año, y en las quejas totalmente válidas de Oscar Piastri en Spa sobre los "algoritmos de autoaprendizaje" de las unidades de potencia.

Adelantamientos genuinos y variedad estratégica en Hungría

Los pilotos dependieron menos de la gestión de la energía en el GP de Hungría. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En cambio, las pistas que a menudo se consideraban las más problemáticas para ofrecer carreras entretenidas ahora de repente se sienten las más naturales. Mónaco es un ejemplo. Es cierto que allí siguió sin haber adelantamientos, pero fue refrescante analizar los datos de clasificación sin tener que centrarse por una vez en la gestión de energía.

Luego está probablemente el mejor ejemplo hasta ahora: el Hungaroring. El Gran Premio de Hungría contó con muchos de los ingredientes que hacen entretenida una carrera de F1. Quizá no en el sentido de la generación de TikTok, con 84 adelantamientos en 10 segundos creados al pulsar el botón de boost, lo que los hace en gran medida carentes de significado. En cambio, fue entretenida por el equilibrio: la forma en que la F1 debería ser.

El primer stint fue emocionante, con varios equipos punteros rodando relativamente cerca unos de otros. Adelantar resultó posible, pero, de forma crucial, no demasiado fácil. Los pilotos podían lanzar maniobras de adelantamiento en la curva 1, pero esas maniobras por lo general tenían que completarse bajo frenada, en lugar de simplemente pasar de largo en la recta con innumerables caballos extra, como hemos visto a menudo este año.

Los mejores ejemplos vinieron de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Verstappen realizó una magnífica maniobra sobre Hamilton frenando muy tarde en la curva 1. Liam Lawson acababa de ser adelantado por ambos pilotos momentos antes, lo que dio al neozelandés un asiento de primera fila.

Hamilton impresionó con dos adelantamientos por el exterior a Arvid Lindblad e Isack Hadjar. Esas son las maniobras que los aficionados acérrimos quieren ver

"Solo intentaba no estorbar," sonrió Lawson. "No esperaba que me pasara. Obviamente, vi la embestida tardía. Acabó costándome muchísimo tiempo detrás de ellos, lo que en ese momento fue un poco estresante, pero fue una buena maniobra. Fue una maniobra muy de Max."

Hamilton, mientras tanto, impresionó con dos adelantamientos por el exterior a Arvid Lindblad e Isack Hadjar. Esas son las maniobras que los aficionados acérrimos quieren ver, a diferencia de lo que Lando Norris describió en Japón, donde dijo que ni siquiera había querido adelantar a Hamilton en la última chicana, pero que efectivamente no tuvo otra opción por el despliegue de su MGU-K.

Junto a esos adelantamientos, Hungría también ofreció variedad estratégica. Eso es algo que el proveedor de neumáticos Pirelli lleva mucho tiempo persiguiendo y, cuando realmente sucede, añade otra capa de intriga a una carrera.

Las estrategias a tres paradas, dos paradas y una parada estuvieron presentes el domingo pasado, y eso también es el escenario ideal: dar a los equipos múltiples opciones relativamente cercanas en tiempo total de carrera, lo que lleva a diferentes elecciones estratégicas. Es más fácil decirlo que hacerlo —incluido en los preparativos de Pirelli—, pero en Hungría todos esos factores se juntaron.

"Me recuerda a los viejos tiempos"

Los pilotos estaban felices después de la carrera en Hungría. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Los pilotos compartieron una opinión similar después de la carrera. Ellos también sintieron que el Gran Premio de Hungría fue la F1 como debería ser, quizá por una de las pocas veces este año.

"Fue agradable," concluyó Esteban Ocon cuando Motorsport.com le preguntó. "Ese lado de las cosas, poder elegir un poco más las marchas que estamos poniendo y el estilo de conducción que queremos, es mucho mejor. Me recuerda un poco a los viejos tiempos.

"Tuve la sonrisa desde el inicio del fin de semana hasta el final, así que eso está bien."

Todo eso suena positivo, aunque hay otra cara de la historia. El estilo natural de carrera visto en el Hungaroring no es posible con las unidades de potencia actuales en algunos de los circuitos más icónicos de la F1. En 2026, esos escenarios han pasado a conocerse como "faltos de energía".

Después de la carrera en Budapest, Hadjar resumió la situación a la perfección. Según él, lo disfrutable que sea un circuito para los pilotos ahora depende en gran medida de sus características de gestión de energía.

"Se siente bien alcanzar tu velocidad máxima al final de las rectas, volver a las carreras clásicas," dijo el piloto de Red Bull. "Es un poco triste que ahora clasifiques las buenas pistas como pistas de alta energía. Así es como clasificamos las pistas ahora...

"Spa es una de las mejores pistas, pero fue una de las peores para conducir. Se siente bien volver a cosas como esta. Esperamos que Zandvoort también sea buena. Tenemos que disfrutarlo mientras podamos antes de Monza."

Ese comentario final es el resumen perfecto de la situación actual. Sí, Hungría produjo una carrera genuinamente entretenida y fue lo que la F1 debería haber parecido en cada fin de semana de carrera este año. Pero, exactamente como dijo Hadjar, eso sencillamente no es posible en todos los circuitos con estas unidades de potencia.

Eso hace que las propias cifras de la F1 de su programa Formula 1 Fan Voice sean aún más notables. Según el campeonato, muchos más aficionados que el año pasado calificaron la carrera de Spa como "buena" o "excelente", mientras que las cifras de Hungría fueron idénticas a las de hace un año.

¡Notable!

Sin duda, se puede decir con seguridad que la mayoría de los pilotos tienen una opinión bastante diferente y, para ser justos, esa opinión es totalmente comprensible.

Zandvoort, el próximo destino (21-23 de agosto), debería ser similar a Hungría, antes del viaje de la F1 a Monza. Photo by: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images