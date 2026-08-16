Por qué la F1 no debería ocultar a sus personajes más interesantes

¿Alguna vez te has preguntado quién es el nuevo ingeniero de carrera de Lewis Hamilton? ¿Qué piensa de esa comparación el hombre al que Hamilton describió como su "Bono italiano" – porque su relación le recuerda a la que tenía con Peter Bonnington en Mercedes –? ¿Cómo se siente al volver al equipo de carreras por primera vez desde que fue ingeniero de Kimi Raikkonen en 2018? ¿Disfruta encontrarse de repente en el foco como uno de los miembros clave de la asociación piloto-equipo más exitosa de la Formula 1?

Estas son exactamente el tipo de historias que la F1 moderna debería estar contando.

Podrías haber encontrado las respuestas leyendo una de sus entrevistas o escuchando un podcast en el que hubiera aparecido, si hubiera hecho alguno. Pero, por supuesto, no lo ha hecho. Porque trabaja en la F1, uno de los entornos más cerrados y estrictamente controlados del deporte profesional.

Así que lo único que realmente sabes es que se llama Carlo Santi, es italiano y ha trabajado para Ferrari durante años. Más allá de eso, hay sorprendentemente poco. Su página de Wikipedia no te dice mucho más que eso.

Podrías preguntarte por qué nadie ha intentado entrevistarlo nunca. La realidad es que la mayoría de los periodistas probablemente ya ni siquiera lo piden. Pasa suficientes años cubriendo la F1 y aprendes rápidamente qué solicitudes de entrevista vale la pena hacer, y cuáles están destinadas a desaparecer para siempre en la bandeja de entrada de relaciones públicas de un equipo. Sentarse a hablar con el ingeniero de carrera de un piloto líder cae claramente en la segunda categoría.

Gianpiero Lambiase ha concedido quizá un puñado de entrevistas durante su etapa como ingeniero de carrera de Max Verstappen, e incluso esas llegaron cuando Red Bull se sintió especialmente generoso con medios cercanos al entorno de Verstappen. Si alguien tan reconocible como 'GP' está prácticamente no disponible, ¿qué posibilidades tiene cualquier otro?

A los equipos de F1 les gusta proteger a cualquiera que esté fuera de lo que consideran sus portavoces oficiales. Hay, por supuesto, cierta lógica detrás de eso. No todo el mundo disfruta de la atención pública. A algunas personas les resulta estresante. Otras simplemente no se sienten cómodas hablando en público. Y los equipos no quieren que el personal clave se distraiga con la atención mediática o se preocupe por titulares generados a partir de algo que dijeron una semana antes.

Pero seguramente alguien como Lambiase, que ha pasado años trabajando junto a uno de los atletas más exigentes e intransigentes del deporte mundial, sabe cómo lidiar con la presión.

La perspectiva de Lambiase (en el centro), y de figuras igualmente destacadas en puestos clave, necesita ser escuchada más ampliamente. Photo by: Red Bull Content Pool

El instinto de la F1 de proteger y controlar el acceso a casi todo puede ser difícil de entender a veces, particularmente cuando el campeonato se esfuerza tanto por conquistar el mercado estadounidense. Puede que aún haya algo que aprender de la forma en que las series de carreras de EE. UU. abordan exactamente el mismo problema.

Lee también: Fórmula 1 Por qué la F1 no debería seguir los consejos de George Lucas sobre los gráficos en carrera

Mira la transmisión de las 500 Millas de Indianápolis y puede que a un aficionado europeo le duelan los ojos. No solo entrevistan a los jefes de equipo; las esposas y novias de los pilotos también aparecen regularmente en pantalla. ¡Hablando! De algún modo, el mundo sigue girando pese a que los reporteros se suben al muro de boxes para una charla rápida con miembros del equipo.

En la F1, simplemente intentar hablar con un ingeniero en el paddock sin aprobación previa probablemente te valga una conversación severa con el departamento de relaciones públicas del equipo.

En más de una década cubriendo la F1, algunas de las entrevistas más fascinantes que he realizado han sido con las personas más inteligentes del deporte y, lo siento chicos, por lo general no son los pilotos. Sin embargo, la mayoría de las veces, esas solicitudes de entrevista son rechazadas por alguna vaga razón de relaciones públicas.

En más de una década cubriendo la F1, algunas de las entrevistas más fascinantes que he realizado han sido con las personas más inteligentes del deporte y, lo siento chicos, por lo general no son los pilotos

La F1 es uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta. Sin embargo, cuando se trata de las personas autorizadas a contar sus historias, el grupo se ha reducido en la práctica a los 22 pilotos y a un puñado de directores de equipo de quienes se espera que generen cobertura mediática durante toda una temporada.

La ironía es que la F1 habla constantemente de contar historias. Invierte millones en contenido, documentales y redes sociales en un esfuerzo por atraer nuevas audiencias. Sin embargo, algunas de las personalidades más interesantes del deporte siguen siendo casi invisibles simplemente porque los equipos lo prefieren así.

Santi es un ejemplo. Lambiase es otro. ¿Y cuándo fue la última vez que leíste una entrevista larga con Bonnington?

A la F1 no le faltan grandes personajes. Tiene la costumbre de esconderlos.

Este artículo es uno de muchos en la revista mensual Autosport. Para más contenido premium, echa un vistazo al número de verano de 2026 y suscríbete hoy.

La IndyCar, y en particular las 500 Millas de Indianápolis, tienen lecciones que ofrecerle a la F1 mientras busca expandirse en el mercado estadounidense. Photo by: Penske Entertainment