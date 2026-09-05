Por qué es probable que Leclerc ayude a Hamilton en la clasificación del GP de Italia

Charles Leclerc espera darle un rebufo a su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, en la clasificación del Gran Premio de Italia, con Kimi Antonelli listo para ayudar a George Russell, su compañero de equipo en Mercedes y también rival por el campeonato.

El rebufo siempre ha sido primordial en el 'Templo de la Velocidad' de Monza en lo que respecta al rendimiento a una vuelta, y sigue siéndolo en 2026 pese a las configuraciones de carga aerodinámica menos drásticas de la nueva maquinaria de la F1, además de la aerodinámica activa que reduce el efecto del rebufo.

En Spa-Francorchamps, Isack Hadjar ayudó a su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, a hacerse con el segundo puesto en la clasificación tras darle un rebufo en la recta hacia Blanchimont, demostrando que el rebufo seguía siendo efectivo.

En Ferrari, los pilotos se turnan para elegir en qué orden salen los coches en la Q3. Esta vez, Hamilton tomará la importantísima decisión, aunque Leclerc, favorito de los tifosi desde hace mucho tiempo, deja claro que no sacrificará sus propias opciones.

"Siempre hemos tenido la misma filosofía a lo largo de los años: una vez Lewis tiene la prioridad para elegir dónde quiere empezar, y un fin de semana me toca a mí", explicó Leclerc. "Este fin de semana Lewis tendrá la prioridad, así que supongo que optará por el rebufo.

"Sobre si vamos a comprometer una clasificación en lugar de la otra, no creo que eso ocurra, pero por supuesto si podemos ayudarnos mutuamente, intentando empezar la vuelta a la distancia óptima entre nosotros, se hará, y yo intentaré encontrar otro rebufo de alguien más, con la esperanza de colocarme en la mejor posición posible".

Antonelli: "Hemos acordado algunas cosas"

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En Mercedes, la situación es más sencilla, con el líder del campeonato Kimi Antonelli recibiendo una nueva unidad de potencia, superando su cuota anual de motores de combustión interna, baterías y unidades de electrónica de control, lo que debería llevarle a salir desde el fondo de la parrilla.

En este contexto, Antonelli espera que se le pida dar un rebufo a su compañero Russell —aunque el británico es un rival por el título—, ya que podría marcar la diferencia frente a Ferrari en la lucha por la pole position.

"Se ha hablado con el equipo. Y sí, hemos acordado algunas cosas", confirmó el italiano.

"Veamos cómo se desarrolla la sesión. Pero si el equipo me pide que lo haga, lo haré. Porque, obviamente, no estoy luchando por... Ya sabes, por supuesto, seguiría estando feliz de hacer la pole, pero, por supuesto, salgo desde atrás. Así que, si puedo hacer algo para ayudar al equipo, lo haré".

Antonelli disfruta actualmente de una ventaja de 59 puntos sobre Russell y Hamilton en la clasificación de pilotos, con oficialmente 11 rondas más por disputar, incluidas Monza y las inciertas citas de Qatar y Abu Dhabi.

Información adicional de Ronald Vording