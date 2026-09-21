Por qué Leclerc no copió el estilo de conducción de Hamilton en medio de sus problemas en 2026

Charles Leclerc ha explicado por qué se abstuvo de intentar copiar el estilo de conducción de Lewis Hamilton cuando exprimir al máximo el coche de Fórmula 1 2026 de Ferrari era complicado.

Cuando la Fórmula 1 cambió a un nuevo reglamento para esta temporada, Leclerc a veces tuvo dificultades con el SF-26 de la Scuderia. Después de que el monegasco superara de forma notable a su compañero de equipo Hamilton el año pasado, su duelo directo ha estado mucho más equilibrado en 2026.

Tomando la clasificación como la mejor forma de evaluar el rendimiento puro, Hamilton va por delante 10-9, mientras que Leclerc ha sido 0.023s más rápido de promedio – pero esa cifra está sesgada por el hecho de que no marcó tiempo cuando sufrió un accidente en la Q3 en Barcelona.

Esto ocurrió durante el periodo en el que Leclerc tuvo más dificultades. Fue superado en clasificación cuatro veces en las rondas de Canadá, Mónaco y Cataluña, mientras sumaba solo 16 puntos frente a los 64 de Hamilton, debido a lo que el piloto de 28 años describió como "algo que era extremadamente difícil de gestionar en el coche" en el podcast Beyond The Grid. A esto se sumó un desconcertante accidente en su carrera de casa en Mónaco, del que culpó al proveedor de frenos Brembo.

"Cuando las cosas no van bien, como ocurrió en Montreal y Mónaco, no se trata solo de los resultados", dijo Leclerc.

"En Barcelona fue mejor. Y en Barcelona, por supuesto, en clasificación, no tengo excusas. Fui yo, simplemente, forzando el límite demasiado y demasiado lejos.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Por supuesto, estaba decepcionado, pero las sensaciones estaban ahí. Así que cuando las sensaciones están ahí, tienes mucha más confianza como piloto. Pero en Montreal y Mónaco, las sensaciones realmente no estaban ahí. Como, fuera cual fuera el resultado que hubiera logrado el domingo, eso no me importaba realmente.

"Lo importante para mí es que cuando me subo al coche, tenga las sensaciones adecuadas y sepa que puedo hacer mi trabajo correctamente conduciendo de forma natural y sin pensar demasiado las cosas.

"Y así, cuando tienes dos carreras consecutivas en las que las cosas se ponen difíciles y no tienes las sensaciones, tienes dos opciones, en realidad. Una es intentar encontrar una solución con la puesta a punto y con el coche, y tratar de adaptarlo más a tu estilo de conducción natural. La otra es simplemente cambiar tu estilo de conducción.

"Y en mi caso, tengo a Lewis como compañero de equipo, que estaba en una forma increíble – y que está en una forma increíble – así que sabía que su estilo de conducción funcionaba. Sin duda funcionaba", continuó Leclerc, hablando antes del Gran Premio de Italia. "Así que todavía tenía esa opción de intentarlo. Y recalco la palabra 'intentar' porque siempre es difícil intentar reproducir un estilo de conducción.

"No es tan fácil como: 'Oh, Lewis hace eso, yo simplemente haré lo mismo'. Lewis es un piloto increíblemente talentoso y tiene un estilo de conducción natural que es suyo, y es el mejor del mundo para ese estilo de conducción en particular. Así que reproducirlo es muy complicado.

"Me centré más en intentar encontrar maneras de que este coche se adaptara un poco más a mi estilo de conducción. Y encontré algunas cosas en los datos que simplemente no estaban funcionando.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Madring

"De nuevo, en la Fórmula 1 no todo es siempre blanco o negro. No es como si te sentaras delante de la computdora, miraras los datos y dijeras: 'Oh, esto es una décima y media de segundo, cambiemos eso y ganaremos una décima'. No es tan fácil. Es intuición, son sensaciones, son cosas que puedes pensar: 'OK, esto es lo que me hace sentir un poco menos cómodo en el coche, y si mejoro esa sensación, entonces llegará el rendimiento'.

"Y así vi dos o tres cosas el viernes por la noche en Silverstone, las cambié para el sábado en clasificación, y las sensaciones fueron mucho mejores e incluso mejores de lo que habían sido en Barcelona. Y desde ese momento, sentí que iba en la dirección correcta".

El avance de Leclerc en Silverstone lo vio clasificarse en la primera fila para el Gran Premio de Gran Bretaña, a 0.175s de Kimi Antonelli de Mercedes y 0.172s por delante de Hamilton. El piloto de Ferrari tomó el liderato en la salida y dominó la carrera para conseguir su primera victoria desde 2024.

Se entiende que el cambio a discos de freno Carbone Industrie contribuyó a la mejora de forma de Leclerc, que no fue un caso de volver a las sensaciones que tuvo en la apertura de la temporada en Melbourne, donde había logrado un alentador podio.

"El coche cambia constantemente, así que no es como si realmente pudiera volver a esa sensación que tuve en Melbourne. Está evolucionando", aclaró Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Pero mi objetivo es subirme al coche y no pensar demasiado. Cuando piensas demasiado, sabes que estás perdiendo tiempo sobre la mesa porque nuestro deporte no consiste mucho en reaccionar a lo que está ocurriendo en el coche. Se trata más de anticipar y sentir el coche como tuyo. Es decir, al entrar en una curva, necesito saber exactamente cómo se comportará el coche para no tener que pensar demasiado en las cosas".

Leclerc ha sido el tercer piloto que más puntos ha sumado en las últimas seis rondas, desde su victoria en Silverstone, con 88 puntos frente a los 121 de Antonelli y los 107 de Lando Norris; su registro solo se ve empañado por su accidente temprano en Monza, ya que terminó todas las demás carreras entre los cinco primeros.

Mientras tanto, Hamilton ha sumado solo 66 puntos en ese periodo, aunque quedó fuera de la carrera de Madring por problemas de frenos.

Lee también: Fórmula 1 Hamilton desmiente acusaciones de que esté presionando a Ferrari para reemplazar personal