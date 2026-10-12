Por qué Leclerc no pudo superar a Verstappen en la frenada de la curva 1 del GP de Singapur

Charles Leclerc y Max Verstappen explicaron qué ocurrió en la salida del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde el piloto de Ferrari tuvo la mejor largada pero no logró superar a su rival.

A pesar de partir desde el lado sucio de la pista —que, hay que decirlo, no estaba tan sucio como de costumbre porque había llovido el día anterior—, Leclerc llegó a poner su eje delantero casi a la par del de Verstappen en cuestión de segundos.

Sin embargo, el cuatro veces campeón mundial llevó a su rival hacia el interior, hasta el punto de que las ruedas delanteras de Leclerc superaron brevemente la línea blanca. El monegasco frenó antes y Verstappen pudo conservar el liderazgo por el exterior.

"No tienes mucho tiempo para pensar en esos momentos", dijo Leclerc. "Simplemente vi que Max había tenido una salida un poco complicada. Yo tuve una salida bastante buena, así que me puse a su lado. Después ya no había mucho espacio, pero yo habría hecho exactamente lo mismo.

"Luego es bastante complicado. Estaba a la izquierda, un poco por detrás de él, no podía ver los carteles de la derecha, así que pierdes un poco todas tus referencias porque normalmente es a la derecha donde tienes las referencias para frenar. Intenté calcularlo de la mejor manera posible, pero Max logró mantener ese primer lugar".

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Esa conducción implacable pero limpia allanó el camino para la victoria de Verstappen. "Yo solo estaba aquí para ganar, así que tenía que hacer todo lo que pudiera para intentar asegurarme de que fuera muy difícil para Charles ir largo en la curva", explicó el neerlandés. "Así que supongo que esa era la única manera de intentar impedir que tomara la punta.

"Por suerte, es un piloto con mucha experiencia y lo mantuvimos limpio. En realidad fue muy lindo, creo. Siempre es muy difícil juzgar cuál es el punto de frenada correcto, pero creo que simplemente salió bien".

El piloto de Red Bull también aclaró que tuvo un problema técnico en el momento de apagarse los semáforos, de ahí su mala largada.

"La salida era crítica, así que eso fue apenas lo suficientemente bueno", comentó. "Y, de nuevo, algo no estaba particularmente bien en la salida, así que necesito entender qué salió mal ahí. Antes de soltar el embrague, no se sentía bien. Pero sí, fue apenas lo suficientemente bueno.

Consultado sobre el tema en medio de varias salidas imperfectas —perdió el liderato desde la pole en la sprint—, Verstappen agregó: "Necesito entender qué pasó con el motor incluso antes de soltar el embrague, porque creo que eso perjudicó mi salida. Así que simplemente necesito entender qué salió mal ahí porque, otra vez, no fue fantástico, se puede decir eso".

Verstappen finalmente ganó por siete segundos, y Leclerc no sintió que realmente pudiera haber desafiado a su rival por la victoria: "Al final simplemente tenían demasiado ritmo para nosotros".

Aun así, el segundo puesto igualó el segundo mejor resultado de Leclerc en la temporada, lejos de una actuación agónica.