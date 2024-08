Cómo lo hecho por Vettel en 2013 hace creer a McLaren en el título de F1 2024

McLaren afirma que la seguidilla récord de nueve victorias consecutivas de Sebastian Vettelen la segunda mitad de 2013 demuestra por qué está bien soñar con un doblete de campeonatos en la Fórmula 1.

La dominante victoria deLando Norrisen el Gran Premio de Países Bajos 2024 ha aumentado tanto sus esperanzas de campeonato como las de McLaren, a pesar de que Max Verstappen y Red Bull todavía tienen una ventaja cuanto menos respetable en ambos mundiales.

Pero basándose en los puntos que Norris recortó en Zandvoort y en su ventaja de 22,896 segundos en el momento de cruzar la bandera a cuadros, la mayor de toda la temporada, hay una trayectoria que da esperanzas a McLaren tanto en la lucha por el título de pilotos como de equipos.

En el campeonato de constructores, McLaren está ahora a sólo 30 puntos de Red Bull después de haber recortado otros 12 puntos en el trazado holandés. En la clasificación de pilotos, Norris está a 70 puntos de Verstappen después de recortar ocho puntos con su la victoria y vuelta rápida. Si repite victoria y vuelta rápida en las nueve carreras restantes, será suficiente para terminar el año como campeón.

Pero hacer eso es muy complicado, aunque McLaren ha mirado hacia atrás en la historia - y sobre todo la forma en que Vettel y Red Bull dominaron después de las vacaciones de verano en 2013 - para aferrarse a sus posibilidades de repetir la historia y llevar a cabo una remontada sin precedentes.

Vettel había sido desafiado tanto por Mercedes como por Ferrari durante la primera mitad de 2013, pero la situación cambió radicalmente cuando la Fórmula 1 regresó del paró. Desde el GP de Bélgica, Vettel demostró estar en una liga propia, ya que ganó las nueve carreras hasta el final de la temporada y confirmó su cuarta y última corona.

El delegado del trofeo McLaren rocía a Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posición, con champán en el podio. Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Tras el GP de Países Bajos, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo que McLaren había tomado nota de lo que Vettel hizo hace más de una década para poner su actual reto en contexto.

Ante la pregunta de si creían que podían luchar en ambos campeonatos, Stella dijo: "Creo que en el campeonato de constructores, estábamos metidos en la pelea incluso antes de este evento".

"En el campeonato de pilotos, no queríamos perder de vista que era posible. Incluso hablamos y nos fijamos en lo que hizo Vettel en 2013 y dijimos: 'podemos hacer lo mismo. ¿Por qué no? Tenemos que mantener la concentración. Tenemos que pensar que es posible'", dijo.

Aunque Andrea Stella explicó durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos que sentía que el rendimiento de su equipo se vio beneficiado por las características de la pista, admitió que lo que se vio en la carrera fue mucho más allá de lo que pensaba que era posible.

"Tengo que decir que fue muy positivo desde el punto de vista del rendimiento", dijo. "Al mismo tiempo, ha ocurrido en un circuito que parece ser muy bueno para nuestro coche, como lo fue el de Hungría. Y después de Hungría, el [público] dijo: 'Ah, van a ser primero y segundo en cada carrera'. Pero no fue así. Parece que depende mucho de la pista en este momento".

"Pero esto ha ido más allá de las expectativas en términos de rendimiento en clasificación, en términos de rendimiento en carrera, y hasta cierto punto incluso en cuanto a la degradación de los neumáticos, hasta el punto de que Lando marcó la vuelta más rápida de la carrera en el último giro", añadió.

Mientras que Stella cree que la situación actual le permite soñar con ambos títulos, el propio Norris dijo que no era correcto pensar en esas cosas: "Llevo luchando por el campeonato desde la primera carrera del año. Ahora no ha cambiado nada de forma repentina", dijo.

"Tengo que hacerlo mejor. He estado trabajando duro todo el año y todavía estoy a 70 puntos de Max. Así que es bastante estúpido pensar en nada en este momento. Simplemente me tomo cada carrera igual y sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora porque no tiene sentido pensar en el futuro y en el resto", concluyó el piloto británico.