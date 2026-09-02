Por qué la longevidad de los pilotos de F1 es un problema para Ralf Schumacher

¿Prolongará Fernando Alonso un año más su carrera en la Fórmula 1? Oficialmente aún no está confirmado, pero al menos hay indicios de que el bicampeón del mundo también correrá en la categoría reina en 2027, aunque el próximo año ya cumplirá 46 años.

"Quizá pronto tengamos también al próximo piloto de 50 años en la Fórmula 1", bromeó Ralf Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Alemania y luego explicó en serio: "Eso es algo que realmente me molesta del nuevo reglamento y también de los nuevos neumáticos."

Según el alemán, pilotos como Alonso o también Lewis Hamilton, que el próximo año también cumplirá ya 42, tienen la oportunidad de tener una carrera tan larga "porque sencillamente la Fórmula 1 ya no está tan al límite como lo estaba antes".

Schumacher recuerda que este año los pilotos tienen que gestionar la batería incluso en la clasificación, un aspecto que precisamente el propio Alonso ya ha criticado varias veces. "Eso significa que ya no se puede ir al límite al 100 por ciento", afirmó el ganador de seis grandes premios de F1.

"Frenar tarde y asumir mucho riesgo ha pasado a un segundo plano; la gestión es lo decisivo. Y luego están además los neumáticos. Eso antes tampoco lo teníamos, tener que gestionar tanto los neumáticos", recordó.

Todo eso ha llevado a que "ya no sea tan agotador", dijo Schumacher, que explicó: "Hubo una época en la que, en un sprint, de repente tenían que ir a fondo. Entonces todos acababan hechos polvo, porque ya no estaban acostumbrados."

"En aquella época teníamos que correr al 'sprint' de principio a fin, más o menos, por las paradas en boxes y demás. Siempre teníamos coches ligeros", señaló el hombre de 51 años, que compitió en la Fórmula 1 durante un total de once años entre 1997 y 2007.

"Me alegro por los chicos de que sea así", subrayó. Por otro lado, también es "un poco una pena" para las jóvenes promesas que muchos pilotos puedan tener ahora una carrera tan larga. Porque, lógicamente, eso deja menos asientos para pilotos jóvenes con talento.