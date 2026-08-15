Por qué casi todos los equipos de F1 están en Inglaterra

Inglaterra: la tierra de la cultura pop, de una gastronomía discutible, de la lluvia y... de los equipos de F1. Porque si algunos reprochan a veces a Alpine no ser un equipo tan francés como pretende, ya que está instalado en Enstone y ha abandonado la división de motores de Viry-Chatillon, no hay que olvidar que Mercedes, escudería alemana, y Red Bull Racing, equipo austriaco, también tienen su sede en Inglaterra.

De hecho, todos los equipos de la parrilla, con la notable excepción de Ferrari, tienen al menos un pie en Inglaterra. En una zona situada al oeste y al norte de Londres, basta con recorrer unos sesenta kilómetros para ir de la sede de Williams, en Grove, a la de Aston Martin Racing, situada en Silverstone. En el camino, algunos desvíos permiten llegar a las fábricas de Mercedes, en Brackley, y Red Bull, en Milton Keynes.

Esta zona geográfica forma lo que se conoce como Motorsport Valley, siguiendo la idea de Silicon Valley para las empresas tecnológicas en Estados Unidos.

Allí se encuentra una concentración inédita de equipos inscritos en multitud de campeonatos, con la F1 a la cabeza, pero también de sus proveedores y de varias grandes escuelas de las que salen gran parte de los ingenieros. Estas entidades están en su mayoría ubicadas entre Oxford y Northampton, dos ciudades entre las que se encuentra el circuito de Silverstone.

Un doble símbolo que no debe nada al azar: el trazado acogió la primera carrera de la historia del campeonato, lo que le otorga un estatus especial mientras sigue siendo el escenario del GP de Gran Bretaña, y nació en el emplazamiento de un antiguo aeródromo, lo que está en el origen de la prosperidad de los deportes de motor en la región.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, estas instalaciones perdieron su utilidad y las pistas encontraron una nueva vida al reconvertirse en circuitos. Rápidamente, el desarrollo de los deportes de motor ofreció empleos a antiguos ingenieros que trabajaban en los aviones en esta región. Había nacido una nueva industria.

A lo largo de las décadas, los "garagistas" británicos escribieron la historia de la F1 hasta convertir Motorsport Valley en un verdadero polo tecnológico, hoy imprescindible.

Si eres un ingeniero que trabaja en Fórmula 1, instalarse en esta zona permite pasar de un equipo a otro sin necesidad de mudarse ni de trastocar una vida familiar. Y en caso de fracaso, las posibilidades de encontrar otro empleo son mayores, ya sea en otro equipo o en un proveedor.

La oficina de Adrian Newey en la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Photo by: Aston Martin

Toyota lo pagó caro, en todos los sentidos, en los años 2000. Para su llegada a la F1, el constructor japonés prefirió mantener su base en Colonia, Alemania, que se había encargado de sus programas en rallies y de las 24 Horas de Le Mans. Un error estratégico, ya que mucho antes del auge del teletrabajo, había que convencer a los ingenieros de cambiar de país, a menudo a costa de un salario más alto.

Los mejores expertos estaban poco dispuestos a aceptar expatriarse, sabiendo que si las cosas salían mal, sería más difícil encontrar un lugar donde recalar que permaneciendo en Motorsport Valley. Y como gran parte de la actividad está en esta zona, Toyota también estaba lejos de un número importante de sus subcontratistas, con las complicaciones logísticas que ello implica.

En las últimas décadas, varios ingenieros de renombre se han mostrado así reacios a abandonar Inglaterra. Si Adrian Newey firmó por Aston Martin, fue en parte porque no quería verse obligado a acercarse a Italia para trabajar en Ferrari, que sin embargo parece que Ferrari rechazó igualar la oferta que Aston Martin le hizo a Newey.

En los años 1980 y luego en los años 1990, eso ya fue lo que hizo John Barnard al dirigir el departamento técnico de la Scuderia desde una oficina en Inglaterra, fuera de Motorsport Valley, en Surrey. Pero esta solución no perduró, especialmente por la falta de fluidez en las comunicaciones de la época.

Una verdadera industria, apoyada por el Reino Unido

Talentos, empresas, saber hacer y herramientas están, por tanto, reunidos en Motorsport Valley, lo que la convierte en el destino ideal para cualquier nuevo equipo. A pesar de los medios de comunicación modernos, que facilitan una presencia fuera de esta zona, sigue incluso ganando importancia en Fórmula 1. Hoy no se trata solo de una especificidad geográfica, sino de un polo industrial y económico en expansión, respaldado por una voluntad política.

La Motorsport Industry Association, que reúne a 200 actores del sector y busca facilitar las conexiones entre ellos, publicó en 2025 un informe que señalaba una facturación de 16.000 millones de libras (más de 18.000 millones de euros) para las empresas de Motorsport Valley en el año 2023, es decir, un aumento de siete mil millones de libras (ocho mil millones de euros) respecto al informe anterior, que correspondía al año 2012. La asociación contabilizó 50000 empleos en la zona, frente a 41000 once años antes.

Este sector, por tanto, no es despreciable en la industria británica y los responsables políticos tienen interés en favorecer su crecimiento. Así se han puesto en marcha varios programas, con créditos fiscales para una parte de los gastos relacionados con la investigación y el desarrollo, así como un impuesto sobre beneficios a tipo reducido cuando están vinculados a la explotación de las patentes poseídas.

La F1 recibida por el primer ministro Keir Starmer en el 10 de Downing Street en 2025. Photo by: Carl Court / Getty Images

Como muestra de la importancia de Motorsport Valley, una delegación de 150 personas que trabajan en F1 fue recibida antes del GP de Gran Bretaña 2025 por el primer ministro del Reino Unido, entonces Keir Starmer.

"Como primer ministro, estoy realmente orgulloso de lo que la Fórmula 1 hace por nuestro país, no solo esta tecnología, no solo esta innovación, no solo el dinero en nuestra economía y la inmensa alegría que aporta a muchísima gente, sino también el poder blando y la proyección internacional que da al Reino Unido", había subrayado Keir Starmer.

El destino imprescindible

Estar instalado fuera de Motorsport Valley representa un riesgo a varios niveles. El ejemplo de Toyota no es el único, ya que Alain Prost ha mencionado varias veces la ubicación de su equipo, Prost GP, en Francia, como una de las razones de su fracaso, entre la dificultad para atraer talento y una fiscalidad menos favorable.

Inglaterra no es, sin embargo, un caso aparte, ya que en Italia la Motor Valley también alberga actores importantes y se beneficia del apoyo de la región de Emilia-Romaña. En esta zona están instaladas Ferrari y Racing Bulls, pero también Dallara, socio de Haas F1 y proveedor de los monoplazas de las principales fórmulas de promoción, o también Ducati en MotoGP.

Pero Motorsport Valley sigue siendo el destino preferido y esta situación no está cerca de cambiar, como muestran los últimos movimientos. Haas es un equipo estadounidense, con sede en Charlotte, que coopera con Ferrari y Dallara en Italia y ahora con Toyota en Alemania... pero el equipo de carreras tiene efectivamente su base en Inglaterra, en Banbury.

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El segundo equipo estadounidense que llegó este año, Cadillac, eligió lógicamente instalarse en Inglaterra, en Silverstone. Busca reforzar su presencia en Estados Unidos y construye una base en Fishers, cerca de Indianápolis, al tiempo que prevé desarrollar su motor en Charlotte, pero sería inconcebible abandonar la base inglesa. "Dada la concentración de talento de la F1 en el Reino Unido, la parte esencial de nuestra contratación tuvo lugar allí", confirmó Dan Towriss, el director general del equipo, esta semana.

Esta realidad se impone a todos los actores del campeonato, incluso a los más poderosos. Audi llegó a la Fórmula 1 comprando Sauber, instalado en Suiza, en Hinwil, y desarrolla su motor en Alemania, en Neuburg an der Donau, pero la firma de los cuatro aros consideró necesario establecer una base en Bicester, en Motorsport Valley. Mattia Binotto, el máximo responsable del equipo, expresó la voluntad de "aprovechar la cantera de talentos" de la región.

La fábrica de Sauber Motorsport Technology Centre de Audi en el complejo Bicester Motion. Photo by: Sauber

Racing Bulls mantiene su antena principal en Faenza, Italia, pero durante mucho tiempo tuvo un departamento aerodinámico situado también en Bicester, y lo trasladó a Milton Keynes, al campus de Red Bull, para poder ampliarlo. Y es naturalmente allí donde Red Bull desarrolla y fabrica su motor, con el apoyo de Ford.

Socio de Aston Martin, Honda tiene una parte de su actividad como motorista, dedicada al mantenimiento, en Inglaterra, y ha instalado allí una división de HRC. Mercedes, por su parte, nunca se ha planteado abandonar la fábrica de Brixworth para su actividad como motorista, nacida al comprar Ilmor, un constructor inglés. Su equipo también está sólidamente instalado en Brackley, en el sitio creado por BAR y posteriormente ocupado por Honda y BrawnGP. Las compras de equipos explican también la presencia de Red Bull y Alpine en Inglaterra.

A todos estos ejemplos se suman naturalmente los actores británicos: McLaren, situado en las afueras de Londres, en Woking, Williams en Grove y Aston Martin en Silverstone, donde el equipo se instaló en una nueva fábrica en 2023, con herramientas renovadas, pero también en parte heredadas de Jordan, históricamente implantado en la zona.

Solo falta Ferrari, aunque de vez en cuando los rumores hablan de la apertura de una división en Inglaterra...

¿Dónde tienen su sede los equipos de F1?

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¿Dónde tienen su sede los motoristas en F1?

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