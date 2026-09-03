Por qué Max Verstappen ha "aceptado mentalmente" un fin de semana "doloroso" de F1 en Monza

Durante la jornada de medios de la Fórmula 1 en Monza, un tema acaparó todas las conversaciones con los pilotos: la gestión de la energía. Tras dos circuitos de alta demanda energética en Budapest y Zandvoort, este promete ser otro fin de semana de carreras en el que quedarán plenamente al descubierto las debilidades del reglamento actual.

Las velocidades punta en el "Templo de la Velocidad" serán considerablemente inferiores a las de años anteriores; de hecho, Oscar Piastri comentó que las simulaciones de McLaren indicaban velocidades máximas más bajas que en Hungría.

Esto se debe en parte al límite de recuperación de energía extremadamente bajo —de apenas cuatro megajulios— establecido para el fin de semana en Monza. La medida busca limitar el fenómeno del super clipping, pero conlleva una cantidad significativa de clipping convencional, provocando que los pilotos agoten la potencia del MGU-K antes de finalizar las rectas.

No es casualidad que Verstappen ya utilizara Monza como ejemplo en 2023 al advertir sobre la normativa actual. El piloto de Red Bull predijo que sería necesario reducir marchas en las rectas largas y, según los pilotos, eso es exactamente lo que ocurrirá este fin de semana.

Sin embargo, de cara a 2026, Verstappen ya no quiere criticar el reglamento cada fin de semana, en parte porque ha asumido mentalmente que esta temporada ya no tiene remedio; algo que se aplica tanto al rendimiento de Red Bull como a la F1 en su conjunto.

"Va a ser bastante doloroso", comentó el tetracampeón del mundo. "Este circuito es muy ineficiente desde el punto de vista energético, aunque tampoco quiero ser demasiado negativo al respecto.

"Es lo que hay. Lo he aceptado mentalmente. Me he preparado para un fin de semana que será algo diferente. No se puede ir a fondo y hay que tratar con delicadeza el pedal del acelerador, por decirlo de alguna manera".

After two high-energy circuits, the flaws in the current regulations will once again be laid bare at Monza Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Esto último se aplica en varios aspectos. Los pilotos deben adaptarse al enfoque ideal en cuanto a la gestión de la energía, por muy antinatural que pueda parecer. Además, pequeñas desviaciones respecto a ese enfoque pueden confundir a los algoritmos de autoaprendizaje de la unidad de potencia, lo que puede acarrear graves consecuencias, tal como experimentó Piastri en primera persona en Spa.

Verstappen subrayó que la FIA y la F1 están haciendo todo lo posible para mitigar los problemas —incluido el límite extremadamente bajo de recuperación de energía para este fin de semana—, pero que los aspectos fundamentales simplemente no pueden cambiarse a corto plazo. Por tanto, Monza será un fin de semana en el que habrá que apretar los dientes.

"Se están haciendo cambios para intentar mejorar la situación, pero mejorar no significa que esté solucionado. Está lejos de estar solucionado", afirmó Verstappen. "Pero, en fin, todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible; tanto la FIA como la F1 tratan de gestionar la situación actual".

¿Será Red Bull más competitivo en Monza que en Zandvoort?

Aunque el panorama general se presenta complicado, en teoría Monza podría adaptarse algo mejor a Red Bull que Zandvoort, donde el equipo de Laurent Mekies estuvo muy lejos del ritmo de cabeza durante todo el fin de semana y se situó claramente como la cuarta fuerza.

Dado que los pilotos rodarán sin la potencia del MGU-K en muchos tramos del circuito, el motor de combustión interna podría cobrar un mayor protagonismo y, a juzgar por los resultados de las simulaciones ADUO de la FIA, Red Bull cuenta con el motor más potente.

No obstante, Verstappen se muestra escéptico. Más allá del motor de combustión, el resultado dependerá también de la gestión de la limitada energía disponible, un aspecto en el que Red Bull no se ha mostrado especialmente fuerte.

Verstappen had the flu at Zandvoort, but says he has now made a full recovery Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Creo que en los circuitos que no favorecen la eficiencia aerodinámica no hemos gestionado especialmente bien la energía, así que no espero milagros aquí. Seguirá siendo difícil", afirmó.

"Otros equipos de nuestro entorno están introduciendo mejoras en este momento, por lo que están avanzando. Ya estábamos por detrás antes de eso, así que no espero que la situación cambie ahora. Pero simplemente intentamos aprender más sobre el coche y sobre las cosas que queremos hacer de forma diferente de cara al año que viene".

La única noticia positiva es que Verstappen vuelve a encontrarse mejor físicamente. El tetracampeón del mundo sufrió una gripe durante su carrera de casa en Zandvoort, pero ya se ha recuperado.

"Me sentí bien en cuanto al impacto [tras el accidente] porque se trataba de la barrera SAFER. Era la primera vez que chocaba contra ella y, la verdad, cumplió su función a la perfección", comentó.

"Pero sí, estuve muy enfermo. Y, en realidad, cuando te recuperas del todo, vuelves a valorar lo bien que se siente uno al estar sano. Porque todo el fin de semana en Zandvoort fue horrible y, durante los días posteriores, seguía sin encontrarme bien.

"Así que fue estupendo disponer de esa semana para recuperarme y volver a sentirme mejor, ya que hacía mucho tiempo que no me sentía así".