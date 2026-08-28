Por qué McLaren debe superar la prueba de Monza antes de hablar de luchar por el título de F1

Tras un comienzo difícil de la temporada 2026 de Formula 1 – con una comprensión limitada de la unidad de potencia Mercedes en Australia e incluso con problemas que privaron a sus coches de siquiera arrancar en China – McLaren ahora parece estar de vuelta donde el equipo con sede en Woking se ha visto con más frecuencia en los últimos años: al frente de la parrilla.

Las victorias consecutivas en Budapest y Zandvoort han reducido la desventaja de Lando Norris respecto al líder del campeonato Kimi Antonelli a 83 puntos, incluso reavivando las esperanzas de defender su título de pilotos.

A pesar de ese impulso, Stella quiere mantener los pies firmemente en la tierra y no saltar de inmediato a conclusiones de gran alcance sobre una posible lucha por el título.

"Más allá de cualquier forma de decirlo, el enfoque real que tenemos es simplemente una carrera a la vez. No hay mucho más en lo que puedas influir que maximizar lo próximo disponible", dijo Stella cuando Motorsport.com le preguntó cuánta confianza le da esto a McLaren para la segunda mitad de la temporada.

"La próxima carrera será en Monza, y si pensamos en las exigencias de Zandvoort y Hungría, y luego pensamos en las exigencias de Monza, estamos en un régimen completamente diferente."

Precisamente por eso McLaren ve internamente el Gran Premio de Italia como una prueba interesante.

El Hungaroring y Zandvoort son ambos circuitos de mucha más carga aerodinámica que el templo de alta velocidad de Monza, lo que significa que queda por ver cómo se traduce el progreso reciente de McLaren a un trazado completamente diferente.

En Zandvoort y Budapest, McLaren pudo explotar los puntos fuertes del MCL40, pero el “templo de la velocidad” de Monza exige otras cualidades a un coche. Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

McLaren es fuerte en curvas de velocidad media, de las cuales Zandvoort y Budapest tienen muchas, pero Norris describió el rendimiento del MCL40 en curvas lentas el sábado como "ni de lejos lo suficientemente bueno".

Monza trata principalmente de las largas rectas y las chicanas, que exigen cosas completamente diferentes de un coche. Y precisamente por eso Stella lo ve como una de las pruebas más importantes hasta ahora para McLaren.

Además de eso, a diferencia de Zandvoort y Budapest, Monza es una pista 'hambrienta de energía', lo que significa que la gestión de la energía volverá a desempeñar un papel mucho más importante. No solo las carreras podrían volver a ser más frustrantes de ver para los aficionados más acérrimos, sino que comprender la unidad de potencia también será un factor crucial.

Esa era precisamente un área en la que McLaren todavía estaba significativamente por detrás del equipo oficial Mercedes al comienzo de este año. Desde entonces se ha avanzado mucho, incluso con las esperadas herramientas de simulación que McLaren recibió para Spa, pero Monza mostrará cuán significativo es realmente ese progreso en una pista donde más importa.

Stella quiere que se respondan todas esas preguntas antes de hablar de una lucha por el título.

"Así que creo que si podemos confirmar nuestras mejoras en Monza, entonces diría que la respuesta a tu pregunta es sí, entonces podemos mirar con cierto optimismo al resto de la temporada.

"Pero antes que nada, tenemos que ir a Monza y ver que nuestro coche puede mostrar un buen rendimiento en las largas rectas."

En Italia, la atención se centra más en la gestión de la energía y en comprender el funcionamiento de la unidad de potencia, áreas en las que McLaren todavía estaba por detrás de Mercedes a comienzos de este año. Photo by: Eric Le Galliot

Stella subraya, sin embargo, que esto no se trata solo de entender la unidad de potencia Mercedes, sino también del MCL40 en una configuración de baja carga aerodinámica, que hasta ahora no ha sido su punto más fuerte.

"Sabemos que la resistencia aerodinámica no es necesariamente un punto fuerte de nuestro coche", dijo. "Y, por ejemplo, también hay muchas frenadas, lo que tampoco es necesariamente un punto fuerte de nuestro coche."

Significa que la conclusión de Stella sigue siendo considerablemente más cautelosa por ahora. Todavía no está dispuesto a hablar de una defensa del título con Norris, limitándose por el momento a conclusiones específicas del circuito.

"Hay muchas cosas que necesitamos confirmar mientras nos dirigimos a la próxima carrera", insistió Stella. "Pero hasta ahora, creo que podemos confirmar que cuando estamos en circuitos de alta carga aerodinámica, con este tipo de trazado, entonces podemos luchar por victorias."