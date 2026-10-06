No era ningún secreto que Bakú iba a ser una de las pruebas más difíciles de toda la temporada para McLaren, pero también existía la convicción de que, por el contrario, la carrera de Sepang podría ser uno de los circuitos más favorables para el MCL40. De ahí surge el pesar, y en parte también la sorpresa, al no haber visto al coche de Woking luchar de forma constante por las primeras posiciones, acabando por ocupar únicamente el papel de cuarta fuerza.

Si se observan las características del circuito malasio, en realidad no faltaban elementos que podrían haberse adaptado al MCL40. Tal y como también han demostrado Audi y Aston Martin, Sepang no resultó ser tan sensible a la potencia y algunas limitaciones de la unidad de potencia podían disimularse gracias a las cualidades del chasis en las curvas más rápidas.

El monoplaza de Woking nunca ha sido especialmente eficaz en las rectas, debido a ciertas limitaciones en el uso de la unidad de potencia, en las relaciones de la caja de cambios y a una cierta falta de eficiencia aerodinámica, a lo que se sumó además el problema en el motor de Lando Norris. A pesar de ello, la esperanza era que las cualidades de carga aerodinámica mostradas en Holanda, Hungría y Madrid pudieran ponerse de manifiesto también en Sepang.

Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Aston Martin, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Srinivasa Krishnan

Sepang debía de ser un circuito favorable, pero...

"No puedo decir si Singapur será un circuito que se adapte mejor a nosotros, porque esperábamos que, a juzgar por el trazado, Sepang fuera un buen circuito para nosotros", explicó Stella. Entonces, ¿por qué el MCL40 no ha estado a la altura de las expectativas? Aquí surgen varias consideraciones, la primera de las cuales está relacionada con el tipo de asfalto, casi único en el calendario de toda la temporada.

De hecho, el asfalto de Sepang es extremadamente abrasivo, incluso más que el de Barcelona, lo que influye no solo en el desgaste de los neumáticos, sino también en el comportamiento aerodinámico de los monoplazas y en la forma en que el fondo trabaja tan cerca del suelo, incluso en los monoplazas que no aprovechan el efecto suelo. Y esto hace que, como ya explicamos el viernes en el caso de Mercedes, los coches funcionen en un rango inusual.

"En Malasia hay ciertas condiciones, también relacionadas con el asfalto, que hacen que el coche se comporte de forma extraña. No solo desde el punto de vista de los neumáticos. Creo que tendremos que observar el coche, las novedades y la competitividad con respecto a Singapur. Y luego afrontaremos las últimas carreras. De hecho, aún habrá novedades para los últimos Grandes Premios. Así que, con suerte, podremos dar otro paso adelante y volver a estar en condiciones de luchar por los podios", añadió Stella.

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team; Arvid Lindblad, Racing Bulls; Lando Norris, McLaren Foto de: Clive Mason / Getty Images

¿Es una cuestión de desarrollo? McLaren no ha detectado anomalías

Un aspecto que ya destacó Max Verstappen el sábado está precisamente relacionado con cómo la eficacia de Red Bull en Malasia puede deberse, en parte, a determinadas cualidades del paquete, en el que se han vuelto a observar ciertos puntos fuertes ya vistos en Bakú, pero, por otro lado, también puede estar relacionado con el hecho de que los ingenieros hayan comprendido rápidamente cómo sacar partido a los neumáticos.

A pesar de ello, el RB22 ha funcionado bien en todas las condiciones, incluso con 20 grados menos de temperatura en pista, por lo que el tema debe abordarse desde una perspectiva más amplia. Según Stella, tanto en Bakú como en Sepang el coche ha funcionado dentro del margen adecuado, tanto en el aspecto aerodinámico como en el mecánico, por lo que las razones de este extraño retroceso en Malasia habría que buscarlas también en otros factores.

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"Dadas las condiciones que tuvimos en Malasia y en Bakú, no es que, en retrospectiva, veamos que deberíamos haber utilizado una configuración diferente. Hemos revisado los datos y creemos que el coche funcionó donde debía para extraer la carga y el agarre mecánico. En todo caso, se trata más bien de una cuestión de potencial del coche".

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Y, de hecho, hemos aumentado el potencial del coche con las actualizaciones. La información de la que disponemos nos indica que es así. Es más bien la competitividad en pista lo que sugiere que parece que hemos perdido un poco de terreno con respecto a los demás".

Stella, perplejo: el MCL40 no ha sido una referencia en las vueltas rápidas

La sensación del director del equipo es que los rivales pueden haber dado un salto adelante más sustancial con las novedades introducidas que McLaren, lo que siempre ha sido un punto fuerte del equipo de Woking en las últimas temporadas, con un patrón que parecía haberse repetido también este año, sobre todo con el paquete llevado a Budapest, que había vuelto a situar al MCL40 en la lucha por la victoria.

Esas mismas novedades habían hecho que el coche fuera aún más fuerte en las curvas de alta velocidad, hasta el punto de que, a finales del parón veraniego, se había convertido incluso en el punto de referencia. Por eso, ya al término de la sesión de clasificación, Stella no había ocultado su cierta perplejidad ante el hecho de que, en Malasia, el MCL40 ya no fuera la referencia en las curvas rápidas, y que, en cambio, Ferrari hubiera recuperado el cetro.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Ashwith S Pai

Es cierto que Red Bull ha dado un paso adelante con el último paquete, pero, por ejemplo, Ferrari no ha introducido novedades importantes recientemente de cara a Austin, salvo el motor, y sería un caso tan curioso como loable que en Maranello hubieran logrado recortar aún más décimas simplemente comprendiendo mejor el coche, sin contar que la diferencia en las rectas del SF-26 sigue siendo evidente.

"En Hungría incorporamos algunas actualizaciones y estábamos en condiciones de conseguir la pole, tanto allí como en Zandvoort. Y luego, en Madrid, estábamos prácticamente en condiciones de conseguir la pole y la victoria sin el coche de seguridad virtual. Y, muy rápidamente, a medida que hemos ido introduciendo otras actualizaciones, el panorama ha cambiado", añadió Stella.

De hecho, McLaren ha traído otro gran paquete de actualizaciones a Bakú, pero en los datos no ve ninguna anomalía: "Creo que debemos analizar nuestro desarrollo. En los datos no vemos anomalías. Pero debemos reconocer que, potencialmente, algunos competidores han desarrollado mejor su coche. Además, aquí en Malasia las condiciones son muy particulares. Así que creo que deberíamos darnos un poco más de tiempo".

Al igual que en Bakú, también en Singapur habrá ese tipo de curvas a baja velocidad que, a lo largo de la temporada, han resultado especialmente difíciles de digerir para el MCL40 —salvo en Madrid—, pero al menos se correrá con los monoplazas a máxima carga aerodinámica. Calentar los neumáticos delanteros no será fácil, pero el hecho de que haya curvas similares entre sí ayudará a encontrar más fácilmente un término medio. Quizá no sea precisamente Singapur el que dé todas las respuestas, pero, al igual que para Mercedes, aportará una pieza más para comprender mejor la situación.