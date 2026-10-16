Fórmula 1 GP de Singapur

Por qué Mercedes cambió a George Russell a la antigua especificación en Singapur

Que George Russell volviera a una especificación anterior del coche en Singapur fue sorprendente, pero Mercedes ha detallado las razones detrás de ello

Benjamin Vinel

Editado: 16 oct 2026, 15:47

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Cuando Mercedes posiblemente rindió por debajo de lo esperado en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 en Malasia pese a introducir un paquete totalmente nuevo de suelo y carrocería en Sepang, el equipo tuvo que decidir sus siguientes pasos.

La escudería angloalemana finalmente optó por especificaciones divididas en la siguiente ronda en Singapur, con George Russell volviendo a la versión anterior, con la que había ganado en Bakú. Fue un desarrollo con el que el británico estaba contento —e incluso defendió— para intentar solucionar cualquier problema no detectado que pudieran tener las actualizaciones del Silver Arrow, dado que una penalización de unidad de potencia ya lo ponía en desventaja.

“El límite presupuestario fue parte de la razón por la que hicimos el experimento comparativo en Singapur”, explicó el director adjunto del equipo, Bradley Lord, en el Nu Silver Arrows Radio Show, “porque era tanto la forma más rápida de aprender con un experimento en el mundo real —aunque era un fin de semana sprint y quizá no las condiciones de prueba ideales desde ese punto de vista— como la forma más eficiente de hacerlo, tomar el conjunto de componentes que aún teníamos para la configuración anterior del coche y revertir la especificación de George en Singapur para poder correr con lo viejo y lo nuevo uno junto al otro y empezar a aprender en el mundo real, tras detectar que algunos de los comportamientos que habíamos visto en Sepang no eran exactamente lo que habíamos predicho o quizá estaban fuera de la ventana de lo que podemos predecir en el túnel de viento y en el simulador.

“Es una limitación siempre presente, pero también es una limitación que está ahí para todos los equipos. Y depende de nosotros aprovecharla al máximo y ofrecer el mayor rendimiento dentro de ella”.

George Russell, Mercedes

Photo by: Srinivasa Krishnan

El director técnico adjunto Simone Resta explicó que a Mercedes le sorprendió que Sepang fuera “un circuito bastante diferente” a los demás trazados del calendario de F1.

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“Es bastante complicado”, detalló el italiano. “Asfalto muy diferente, condiciones muy cambiantes. Puede hacer mucho calor, pero también puede llover con bastante rapidez. La temperatura ambiente es muy alta, y se caracteriza por una degradación muy elevada de los neumáticos, etcétera.

“Supongo que está un poco fuera de escala en términos de pista si se compara con la media. Por lo tanto, no tienes la seguridad de que las evidencias en la pista allí se traduzcan exactamente uno a uno en todos los demás circuitos. Y nos fuimos de allí con la confianza de que éramos competitivos, porque creo que lo fuimos allí. Pero quizá no vimos el paso adelante que esperábamos ver en esas condiciones particulares según la simulación.

“Así que teníamos una duda. Y probablemente la mejor forma de responder a una duda es hacer una prueba, y hacerla lo antes posible. A veces puedes tomarte tu tiempo para pensarlo, cuándo es el mejor momento, etcétera. Pero decidimos: ‘OK, próxima carrera, hagamos una prueba de inmediato, veamos dónde estamos con el paquete y tengamos una idea clara de dónde estamos’, y obtuvimos todo lo que esperábamos.

“Russell se ofreció a hacer la prueba, lo cual fue, creo, genial. George siempre es un gran jugador de equipo, y siempre piensa en lo mejor para el equipo”.

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Resta reveló que Mercedes sí midió más carga aerodinámica como resultado de la mejora, como se esperaba, pero dijo que la carga aerodinámica no se estaba entregando de forma constante en todas las áreas del coche, lo que afectaba a su equilibrio, resultando en un tren delantero aún más fuerte de lo esperado.

“Por lo tanto, tienes que recentrar la ventana en la que hacemos funcionar el coche”, continuó. “Y eso lleva algo de tiempo. Y lleva tiempo en un fin de semana que es relativamente corto, es un fin de semana sprint, en el que ruedas un poco, haces algunas comparaciones, luego entras directamente en la sprint, ya no puedes jugar más con el coche, y luego llueve en la carrera sprint, y pasas a la clasificación principal.

“Es un fin de semana largo desde, digamos, el punto de vista del reloj. Pero en términos de número de vueltas y experiencia, etcétera, es relativamente corto. Así que necesitas acelerar al máximo tu aprendizaje”.

Curiosamente, Mercedes pasó a introducir un nuevo alerón delantero en Singapur, que Antonelli usó solo en la única sesión de entrenamientos libres antes de volver a la versión anterior.

“Como queríamos acelerar el aprendizaje [en comparación con la especificación antigua del coche de Russell], incluso hicimos una prueba con el nuevo alerón delantero durante la P1”, comentó Resta. “Así que en tan poco tiempo cambiamos muchas cosas porque nuestro objetivo era intentar aprender lo más rápido posible para el corto y medio plazo. Queríamos comprobar el nuevo alerón delantero; por supuesto, no planeábamos correr con él aquí, pero queríamos comprobarlo, compararlo con el antiguo, obtener los datos, llevarnos los datos a casa, hacer los deberes y prepararnos de la mejor manera para el próximo evento.

“Así que también hay que verlo como una inversión en nuestro futuro, para recopilar los datos, recopilar la comprensión, y luego tomarnos el tiempo para pensar, simular, correr en el simulador y seguir adelante”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

“Y vale la pena decir que también nos mereció la pena usar ese alerón delantero en FP1”, añadió Lord, “porque aprendimos cosas que significarán que, con suerte, podremos empezar con mejor pie cuando lleguemos a Austin con ambos coches en la configuración actualizada y usando el nuevo alerón delantero, y poder, con suerte, aprovechar al máximo ese tipo de rendimiento máximo más alto de una manera en la que no hemos podido hacerlo tan eficazmente hasta ahora”.

Pero ¿Mercedes nunca consideró usar el nuevo alerón durante todo el fin de semana?

“Solo teníamos uno allí”, explicó Lord. “Lo habíamos acelerado en producción, pero obviamente si solo tienes un ejemplar, corres el riesgo de salidas desde el pitlane si dañas piezas. Y así, por el equilibrio de riesgo, no era partidario de usarlo para la clasificación ni en la sprint ni en la carrera principal, pero sin duda hacer el aprendizaje fue realmente útil.

Russell finalmente remontó hasta la novena posición desde el fondo de la parrilla de Marina Bay en Singapur, mientras Antonelli logró un podio para acercarse un poco más a su primer título de F1.

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