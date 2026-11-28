Fórmula 1 GP de Qatar

Por qué Mercedes provocó el enojo de Kimi Antonelli en la Q3 de Qatar

El campeón del mundo quedó segundo por detrás de su compañero de equipo George Russell, autor de la pole, en el Lusail International Circuit el sábado

Ed Hardy

Publicado: 28 nov 2026, 20:02

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El jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó por qué su equipo fue en contra de los deseos de un descontento Kimi Antonelli durante la clasificación para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

Las Flechas Plateadas lograron el 1-2 para la parrilla del domingo, con George Russell en la pole por delante de Antonelli, que quedó a 0.128s de su compañero de equipo, mientras que Lando Norris, de McLaren, ocupó el tercer lugar.

Pese a que fue una actuación sólida de Mercedes, Antonelli se mostró frustrado después y le dijo a su ingeniero de carrera, Peter Bonnington: "si pido algo, por favor háganlo".

Esto se debió a que el campeón mundial de 2026 fue enviado primero a la vuelta final de la Q3, pero él quería salir hacia el final por la potencia del rebufo en Lusail.

Wolff dice que Mercedes fue en contra de esos deseos porque no quería asumir un riesgo que ya se vio en Vegas, donde Antonelli logró la pole pero estuvo cerca de no cruzar la línea a tiempo en la Q3.

"Kimi está molesto porque no quería que lo mandáramos al frente del grupo, algo que nos dijo antes de salir, e hicimos exactamente eso", dijo Wolff a Sky Sports.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Pero hay una buena razón por la que lo hicimos, porque nunca queremos quedar atrapados sin poder cruzar la línea.

"Ahora simplemente tenemos que buscar el equilibrio correcto entre atender los deseos del piloto, sean acertados o no.

"Pero los pilotos tienen una mentalidad, salen y piensan que no están en la posición correcta; eso puede molestarlos.

"No debería, pero puede. Y, por otro lado, nosotros estando del lado correcto de la idea de tener una salida adecuada y cruzar la línea a tiempo".

Al final, Russell logró la pole con el tiempo marcado inicialmente en la Q3 al no mejorar en el cierre, mientras que Antonelli no logró desplazarlo de lo más alto.

Cuando le preguntaron si era algo que se le había prometido a Antonelli, Wolff respondió: "No, no, para nada.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Era un deseo que tenía y que a veces es viable, a veces no. Quizás mañana, como dije, podríamos haber encontrado un compromiso intermedio, pero siempre es riesgoso".

Luego, el jefe de Mercedes negó que le haya dicho al italiano que está priorizando a Russell para las dos últimas rondas, Qatar y Abu Dhabi, mientras el piloto de 28 años busca el subcampeonato.

Russell marcha actualmente cuarto, empatado con Norris, que es quinto, a tres puntos de Ferrari y Lewis Hamilton, tercero, y a 40 del segundo, Max Verstappen, de Red Bull.

"No lo hemos hablado específicamente porque, al final, todos quieren ganar", agregó Wolff.

"No queremos implementar órdenes de equipo y quitarle una victoria a alguien. Así que mañana vamos a discutir cuáles son los posibles escenarios que podrían ayudar a George sin quitarle ninguna gloria a Kimi".

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