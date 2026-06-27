Por qué no hubo sanción para George Russell tras marcar la pole con bandera amarilla en Austria

George Russell no será investigado por los comisarios de carrera de la FIA por lograr su pole del Gran Premio de Austria bajo banderas amarillas al pasar por el lugar del accidente de Max Verstappen, ya que se consideró que el piloto de Mercedes había levantado lo suficiente en la curva 9.

Verstappen, de Red Bull, se estrelló en los momentos finales de la clasificación mientras hacía un último intento por luchar con los pilotos de Mercedes por la pole, quedándose a poco más de media décima del tiempo de referencia de Russell tras los dos primeros sectores.

Pero cuando Verstappen sufrió un violento latigazo de sobreviraje en la rápida curva 9 a derechas, el cuatro veces campeón del mundo acabó trompeando contra las barreras para poner fin a su intento de pole, provocando una bandera amarilla local.

Esa amarilla amenazó con arruinar la vuelta de pole de Russell, con el piloto de Mercedes pasando por una señal de una única amarilla en el panel luminoso antes de entrar en la curva 9. Russell continuó entonces hacia la meta para marcar el tiempo de vuelta más rápido, informando a su ingeniero - y a dirección de carrera - de que había respetado la bandera amarilla.

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"Levanté al entrar en esa curva, perdí mucho tiempo", dijo Russell por la radio del equipo.

La posible infracción de Russell por bandera amarilla fue detectada por dirección de carrera, pero los comisarios decidieron rápidamente no investigar el incidente.

Tras comparar los datos de Russell con su mejor vuelta anterior, los comisarios parecieron quedar satisfechos de que Russell había reducido la velocidad en los sectores de comisarios pertinentes. Eso fue suficiente para que Russell escapara a una sanción, porque el sector estaba bajo una única amarilla en lugar de una doble bandera amarilla agitada.

El artículo B1.8.4 del reglamento deportivo de 2026 dice: "Todo piloto que pase por un sector de comisarios con bandera amarilla agitada debe reducir su velocidad y estar preparado para cambiar de dirección. Para que los comisarios estén satisfechos de que cualquier piloto de este tipo ha cumplido con estos requisitos, se espera que haya frenado antes y/o reducido perceptiblemente la velocidad en el sector de comisarios pertinente."

Si hubiera habido una doble bandera amarilla agitada, a Russell no se le habría permitido marcar un tiempo de vuelta mejorado y, de todos modos, se le habría eliminado el tiempo de vuelta.

Max Verstappen crashed out on his final lap. Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Es una única amarilla y levanta durante 100 metros, George pierde una décima y media. Está completamente dentro de lo permitido", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, a Sky Sports F1. "Fue una vuelta increíble, y se ve en los datos. Es una levantada enorme en comparación con todas las vueltas anteriores, así que bien hecho por él. Estoy muy feliz por él, por cómo lo gestionó."

La acción de Russell sembró confusión porque su compañero de equipo Kimi Antonelli sí abortó su vuelta y volvió a entrar en boxes. Pero según Wolff, el italiano confundió la amarilla simple con una doble y, por tanto, abandonó innecesariamente su vuelta rápida. "Creo que tenía la impresión de que era una doble amarilla", explicó Wolff.

La vuelta de 1m06.113s de Russell derrotó a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por más de dos décimas, logrando su segunda pole consecutiva de 2026 mientras busca recortar su desventaja de 50 puntos en el campeonato respecto al líder Antonelli.