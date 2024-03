Por qué la FIA no sancionó a Norris tras adelantarse en la salida

Desde su sexta posición en la parrilla, Norris avanzó brevemente antes de que se apagaran las cinco luces rojas al soltar prematuramente el embrague, pero rápidamente se detuvo de nuevo en su cajón antes de la señal de salida.

El movimiento de Norris fue inmediatamente comunicado por George Russell, de Mercedes, por la radio, ya que estaba alienado a su lado en séptima posición.

Pero, aunque se esperaba que Norris recibiera una penalización, los comisarios decidieron no tomar más medidas después de que se descubriera que el movimiento de Norris no había activado el transpondedor de la FIA.

Los comisarios explicaron que este transpondedor estándar es el único parámetro válido para determinar si un coche ha movido antes de tiempo o no. Y como el limitado movimiento hacia delante de Norris se mantuvo dentro de las tolerancias existentes, el británico salió impune.

"Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento/marcha, el video y determinaron que el video parecía mostrar que el coche 4 se movió antes de que se diera la señal de salida", decía el comunicado de los comisarios.

"Sin embargo, el transpondedor homologado y suministrado por la FIA, instalado en el coche, no indicaba que una salida adelantada".

Lando Norris, McLaren F1 Team, habla con los medios de comunicación. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"El artículo 48.1 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 establece claramente que el juicio sobre si hubo o no una salida adelantada se debe hacer de acuerdo con el transpondedor, que no mostró una salida adelantada. Dadas las circunstancias, no tomamos ninguna otra medida".

Cuando Sky Sports F1 preguntó a Norris sobre el incidente, respondió: "No sé lo que pasó, sucedió muy rápido.

"Me fui un poco y luego intenté parar de nuevo, y luego me fui otra vez. Pero en general, perdí. No gané nada con ello".

Hay precedentes a lo ocurrido con Norris en Yeda, con Valtteri Bottas previamente siendo absuelto por una salida adelantada en el Gran Premio de Hungría 2020. Un año antes, Sebastian Vettel, de Ferrari, se libró de una sanción similar en Japón.

Norris acabó octavo después de que la decisión de quedarse fuera bajo un coche de seguridad temprano y dividir la estrategia con su compañero de equipo, Oscar Piastri, no diera sus frutos para el británico.

