Por qué Norris predice que las reglas 2026 crearán más "caos" en las carreras

Los pilotos de Fórmula 1 probaron por primera vez sus monoplazas de 2026 en la prueba de Barcelona la semana pasada, y la experiencia dejó a Lando Norris, de McLaren, preocupado por que algunos elementos de las nuevas normas puedan crear "carreras más caóticas".

La F1 está introduciendo una serie de nuevas regulaciones con el fin de lograr carreras más reñidas y sostenibles. Los coches de este año serán más cortos, más estrechos y más ligeros, mientras que las unidades de potencia utilizarán una distribución casi al 50 % entre la potencia eléctrica y la del motor de combustión.

Además, se está implementando la aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero para ayudar a la velocidad en línea recta, mientras que un nuevo modo de adelantamiento activa la potencia máxima del motor para ofrecer una ventaja en la velocidad máxima que antes se conseguía mediante el DRS, que se eliminará este año.

Aunque la prueba de Barcelona de la semana pasada no ofreció a los pilotos una oportunidad adecuada para competir, sí sirvió para dar una idea de cómo estas nuevas características afectarán a la acción en la pista. Cuando se le preguntó por su experiencia al probar la nueva tecnología, Norris advirtió que podría añadir un elemento de caos a un fin de semana de F1.

"Las carreras pueden ser casi más caóticas, dependiendo de cuándo se utilice el botón de impulso", explicó Norris. "Porque hay muchas rectas y lugares, incluso en Barcelona, donde realmente no se utiliza mucho la batería, por ejemplo, entre la curva 5 y la curva 7. Pero si se utiliza el impulso, se gana una buena cantidad de potencia y se puede adelantar a alguien en la curva 7, algo que normalmente nunca se veía antes.

Lo único es que entonces estás atrapado hasta la curva 10. Pero podrás forzar más a los demás en diferentes posiciones y crear carreras potencialmente mejores que las que se han podido hacer en el pasado. Y creo que eso es probablemente algo mejor, algo bueno".

Lando Norris, McLaren Foto: Fórmula 1

Al activar el modo de adelantamiento o el modo de impulso, se produce un cambio en el rendimiento de la unidad de potencia, ya sea ajustándola a su máxima potencia o activando una configuración predeterminada establecida por el equipo. El modo de impulso se puede utilizar tanto para defender como para atacar en la pista, siempre que los pilotos tengan acceso a suficiente energía eléctrica en sus baterías.

Y ahí es donde las consecuencias de utilizar el botón de impulso podrían pasar factura a algunos pilotos, lo que podría significar que realizar una maniobra bajo la nueva normativa de la F1 sea más difícil.

Norris cree que esto podría llevar a los pilotos a realizar maniobras de "yo-yo", adelantándose repetidamente unos a otros en la pista.

"Es posible que veamos a alguien adelantar, y quizá ni siquiera porque sea mucho más rápido, sino simplemente porque puede hacerlo", afirmó. "Pero entonces [ellos] tendrán que pasar una o dos vueltas intentando recuperar la batería de la forma correcta.

En cuanto te adelantan y te quedas detrás de ese coche, eso es crucial porque podrás ganar cinco o diez km/h más en una recta, lo que en cierto modo es casi como lo que era el DRS.

Así que sí, verás más vaivenes, más movimientos con velocidad extra, pero entonces esa persona podría tener que defenderse más de lo que se ha visto en el pasado, y eso creará más caos, lo cual es genial para vosotros".

El impacto real de esta nueva tecnología aún está por verse, pero Norris cree que los equipos intentarán experimentar más con ella durante las próximas pruebas de Baréin, que se celebrarán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Después, la verdadera prueba llegará en la primera ronda de la temporada en Australia, que comienza el 6 de marzo.