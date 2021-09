Por qué la nueva generación de pilotos es aire fresco para la F1

Los vientos de cambio soplan en la Fórmula 1.

En primer lugar, estamos a punto de entrar en una nueva era en reglamentación técnica respecto a los coches de la máxima categoría que debería permitir carreras más reñidas, más adelantamientos y grandes premios más emocionantes e imprevisibles.

Pero además, estamos asistiendo a la culminación de lo que quizá sea el mayor cambio generacional de pilotos desde hace años.

Con George Russell, que ha recibido el visto bueno de Mercedes para dar el paso al equipo oficial el año que viene, después de haber sido aprendiz en Williams, la F1 ha sentado unas bases claras para la identidad de las estrellas que darán forma al deporte durante la próxima década o más.

Lo que resulta especialmente emocionante en estos momentos es que ya no parece haber una actitud de los jefes de los principales equipos que sólo estén dispuestos a ceder sus asientos a manos más seguras y experimentadas.

Russell en Mercedes, Charles Leclerc y Carlos Sainz en Ferrari, Lando Norris en McLaren, Max Verstappen en Red Bull, Pierre Gasly en AlphaTauri y Esteban Ocon en Alpine tienen la oportunidad de conseguir múltiples victorias a largo plazo para convertirse en las atracciones de la lista A de la Fórmula 1.

Esto está muy lejos de lo que ocurría hace unos años, cuando la generación de jóvenes pilotos, a la que Romain Grosjean se refería como la "equivocada", se encontraba con que sus carreras en la F1 se desarrollaban en una época en la que era casi imposible conseguir victorias en competencia.

El dominio de los asientos superiores por parte de los pilotos más experimentados durante la década de 2010 -ya que Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Jenson Button se hicieron con la mayoría de las victorias en carrera (y todos los títulos fueron para Red Bull y Mercedes)- dejó pocas oportunidades a una serie de jóvenes que habían llegado al deporte en medio de una gran fanfarria.

Seguro que Verstappen se convirtió en el abanderado de la nueva ola de jóvenes talentos que estaba surgiendo, pero es una superestrella de una generación que hace cosas fuera de la norma.

Como dijo Grosjean al podcast 'In the Pink' de la presentadora de Sky F1 Natalie Pinkham el año pasado: "Si lo pienso, quizá la generación del 86/87 fue la equivocada. Paul di Resta, Nico Hulkenberg, yo mismo, e incluso Sebastien Buemi un poco, todos llegamos en un momento en el que los asientos de arriba estaban ocupados”.

En muy pocos momentos de la historia de la F1 fue tan difícil para un equipo de mitad de parrilla incluso terminar en el podio, por no hablar de obtener una victoria que podría transformar la carrera de un piloto. El punto más bajo realmente llegó a partir de 2017, cuando la F1 se convirtió en territorio dominado casi por completo por Mercedes, Red Bull y Ferrari.

"Los viejos no querían dejar la Fórmula 1 todavía, y los jóvenes vinieron después. Como que nunca tuvimos nuestra oportunidad. Así son las cosas, no hay mucho que puedas controlar al respecto".

De hecho, varios de esos talentos se quedaron en el camino y nunca lograron todo lo que podrían haber obtenido. Grosjean no consiguió la victoria de la que parecía ser capaz, y es notable que Hulkenberg ni siquiera consiguiera un podio.

Sin embargo, no se trató sólo de la mala suerte de encontrarse con las estrellas establecidas cuando llegaron a la pista, porque cada época se ha enfrentado a un momento en el que se produce este cambio generacional y depende de los jóvenes salir adelante.

Lo que hizo tan difícil que esta generación perdida diera un paso al frente fue el hecho de que estaban en una F1 en la que existía esta enorme diferencia de rendimiento entre los tres primeros equipos y el resto de la parrilla.

En muy pocos momentos de la historia de la F1 fue tan difícil para un equipo del mediocampo incluso terminar en el podio, por no hablar de obtener una victoria que podría transformar la carrera de un piloto.

El punto más bajo realmente llegó a partir de 2017, cuando la F1 se convirtió en el dominio casi completo de Mercedes, Ferrari y Red Bull durante dos temporadas.

Los únicos podios fuera de esos tres equipos fue cuando Sergio Pérez y Lance Stroll consiguieron hacerse con una plaza en los tres primeros puestos en medio de las caóticas rondas de Bakú en 2017 y 2018.

Como señaló el director general deportivo de la F1, Ross Brawn, un par de podios para todos los demás a lo largo de 2017 y 2018 no era solo notable: era la prueba de que había algo muy malo en el sistema.

"Dos podios de un total de 123 (a lo largo de 2017/2018) es inaceptable, especialmente cuando se trata de una división técnica y financiera cada vez mayor", dijo.

"Es un problema que estamos abordando junto con la FIA y los equipos, porque el futuro de la F1 depende de ello".

